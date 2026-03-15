Résultat municipale 2026 à Crolles (38920) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Crolles. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Crolles, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crolles [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Philippe LORIMIER
Philippe LORIMIER VIVRE CROLLES 		1 673 41,03%
Adelin JAVET
Adelin JAVET CROLLES 2026 : AGIR POUR DEMAIN ! 		1 235 30,28%
Laure FAYOLLE
Laure FAYOLLE LA PAROLE AUX CROLLOIS 2026 		1 170 28,69%
Participation au scrutin Crolles Partiels *
Taux de participation 59,75%
Taux d'abstention 40,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 4 153

* Résultats partiels sur 83% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Crolles

En savoir plus sur Crolles