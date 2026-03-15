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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Crolles : ce qu'il faut savoir En pleine campagne électorale municipale, Crolles se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 36,96% de cadres pour 8 463 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 823 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,72%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 320 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,43%, Crolles est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, 38,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1100,60 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Crolles incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quelle percée du RN à Crolles aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des municipales à Crolles en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 13,30% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,14% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 12,56% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Crolles comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 17,95% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 21,99% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,55% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 57,40 % d'abstention à Crolles Aux municipales de 2020, la participation à Crolles s'était établie à 42,60 % au premier round, un score dans la norme. C'étaient 2 810 votants qui avaient glissé leur bulletin dans l'urne alors que le pays était bousculé par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 80,85 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 62,58 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 76,80 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 56,87 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Crolles, cette contingence sera en définitive suivie à la loupe.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Crolles a-t-elle voté ? Les élections européennes du printemps 2024 à Crolles avaient vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,57%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 18,76% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jérémie Iordanoff (Union de la gauche) aux avants-postes avec 38,84% au premier tour, devant Jean-Charles Colas-Roy (Majorité présidentielle) avec 27,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jérémie Iordanoff culminant à 70,45% des votes sur place. La préférence des électeurs de Crolles a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche.

14:57 - Crolles : rappel des résultats clés de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Crolles plébiscitaient Florence Jay (Ensemble !) avec 37,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,57%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Crolles votaient par ailleurs en priorité pour Emmanuel Macron (34,68%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 22,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,86% pour Emmanuel Macron, contre 25,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Crolles s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Crolles au cours des dernières années ? Pour ce qui est de la fiscalité de Crolles, le montant moyen versé par foyer fiscal a représenté 1 658 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 349 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,82 % en 2024 (contre 20,92 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 75 760 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 1,22833 million d'euros (1 228 330 € très exactement) perçus en 2020 avec un taux resté à près de 11,73 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Crolles La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Crolles est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Anne-Françoise Hyvrard (Divers gauche) a terminé en tête en recueillant 1 092 bulletins (39,79%). À sa poursuite, Philippe Lorimier (Parti socialiste) a engrangé 36,84% des voix. Ce premier verdict plutôt étroit instaurait de fortes interrogations en vue du 2e tour. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Philippe Lorimier l'a finalement emporté avec 1 492 suffrages (52,36%), face à Anne-Françoise Hyvrard rassemblant 47,63% des électeurs. Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement accouché d'un véritable retournement de situation., gagnant 400 voix supplémentaires entre les deux tours.