Résultat de l'élection municipale 2026 à Crosne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crosne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crosne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crosne.
L'actu des élections municipales 2026 à Crosne
11:47 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à Crosne la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Crosne, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a mobilisé 59,21 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Michael Damiati (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance avec 39,16 % des voix. Dans son sillage, Christophe Carrère (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 34,60 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Ludovic Figere s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Crosne
Le deuxième tour des élections municipales à Crosne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michael Damiati
Liste divers droite
CROSNE, TOUJOURS MIEUX !
|
|
Ludovic Figere
Liste Divers
Un élan pour Crosne
|
|
Christophe Carrère
Liste divers gauche
Crosne en commun 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Crosne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michael DAMIATI (Ballotage) CROSNE, TOUJOURS MIEUX !
|1 340
|39,16%
|Christophe CARRÈRE (Ballotage) Crosne en commun 2026
|1 184
|34,60%
|Ludovic FIGERE (Ballotage) Un élan pour Crosne
|898
|26,24%
|Participation au scrutin
|Crosne
|Taux de participation
|59,21%
|Taux d'abstention
|40,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|3 522
Source : ministère de l’Intérieur
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