Résultat de l'élection municipale 2026 à Crosne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Crosne

Le deuxième tour des élections municipales à Crosne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michael Damiati
Michael Damiati Liste divers droite
CROSNE, TOUJOURS MIEUX !
  • Michael Damiati
  • Annie Fontgarnand
  • Jean-Pierre Danile
  • Christel Cassata
  • Luis-Philippe Da Costa
  • Pascale Labbe
  • Abdoulaye Dione
  • Vanessa Mazeau
  • Mounir Debbabi
  • Odette Polonet
  • Benoit Leriche
  • Valérie Deherre
  • Antonio José Viana Rocha
  • Madeleine Petit
  • Sesoo Raja Tettaravou
  • Amani Farhat
  • Guillaume Beck
  • Marie-Olwenn Odobert
  • Gaëtan Wiss
  • Chanel Bikoumou
  • Mickael Gun
  • Dominique Bierry
  • Julien Durand
  • Hélène de Sousa
  • Rodolphe Corino
  • Marie-Claude Ghesquier
  • Ufukcan Aslan
  • Morgane Randuineau
  • Santiago Dionisio Caldes Bo
  • Marie Gaya
  • Alassane Sangare
Ludovic Figere
Ludovic Figere Liste Divers
Un élan pour Crosne
  • Ludovic Figere
  • Céline Flamant
  • Kévin Vericel
  • Amandine Saison
  • Grégory Fontaine
  • Laetitia Batista
  • Jean Michel Blanchard
  • Carine Chabannes
  • Julien Peny
  • Jennifer Doguet
  • Damien Jourdain
  • Muriel Doumeche
  • Maelot N'Dja
  • Valérie Jarjaval
  • David Schoukroun
  • Laure Salvi
  • Joël Pierre
  • Séverine Martins
  • Cédric Jouanny
  • Laurence Mayda
  • Richard Damoiseau
  • Alice Vilcot
  • Gérôme Theodore
  • Sabine Di Renzo
  • Raphaël Batista
  • Amélie Godart
  • Alban Lafaye
  • Mireillle Robin
  • Jean-Paul Denoyelle
  • Marjorie Siguret
  • François Chouvin
Christophe Carrère
Christophe Carrère Liste divers gauche
Crosne en commun 2026
  • Christophe Carrère
  • Céline Redon
  • Yvan Clairet
  • Natàlia Santos
  • Ravi Nagalingam
  • Florence Lepoutre
  • Achour Slimi
  • Valérie Dherbecourt
  • Clément Zerbib
  • Corinne Chopplet
  • Yacine Kada
  • Marylène Le Buzit
  • Grégory Strzelecki
  • Ilkay Sari
  • Fabrice Montembault
  • Audrey Bouygard
  • Jean-Michel Coriou
  • Laure Moreau
  • Christian Toiron
  • Fatima Gremillon
  • Nicolas Deschamps
  • Anne-Lise Pollono
  • Corentin Berthe
  • Marylène Moreno
  • Mattéo Monguillon
  • Djamila Zermane
  • Alain Manière
  • Chantal Laurent
  • Swann Le Buzit

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Crosne

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael DAMIATI
Michael DAMIATI (Ballotage) CROSNE, TOUJOURS MIEUX ! 		1 340 39,16%
Christophe CARRÈRE
Christophe CARRÈRE (Ballotage) Crosne en commun 2026 		1 184 34,60%
Ludovic FIGERE
Ludovic FIGERE (Ballotage) Un élan pour Crosne 		898 26,24%
Participation au scrutin Crosne
Taux de participation 59,21%
Taux d'abstention 40,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 3 522

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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