En direct

19:21 - Crosne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des municipales, Crosne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 606 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 632 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (78,45%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 1 149 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette diversité sociale, 47,80% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 418,97 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Crosne, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Crosne Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Crosne il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 18,38% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,07% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la ville lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,04% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Le parti d'extrême droite faisait figure de grand absent localement.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Crosne avant 2026 En ce jour d'élections municipales 2026 à Crosne, la mobilisation sera très observée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 551 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 42,50 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors qu'à cause du Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 77,48 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). La participation aux législatives, établie de son côté à 50,08 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 69,68 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 54,20 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se révèle donc résolument comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Crosne ? Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Crosne accordaient leurs suffrages à Bérenger Cernon (Union de la gauche) avec 34,76% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Bérenger Cernon culminant à 41,79% des voix sur place. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Crosne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,04%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,47% des suffrages. La préférence des électeurs de Crosne a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Les électeurs de Crosne avaient privilégié la gauche il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Crosne choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 26,97% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 25,67%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 63,93%, contre 36,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Crosne portaient leur choix sur Emilie Chazette-Guillet (Nupes) avec 33,60% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) en première position avec 53,63% des suffrages. Cette physionomie politique de Crosne laisse apparaître un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Crosne : les impôts s'invitent dans la campagne Illustration d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Crosne, la taxe d'habitation a affiché un taux à 19,21 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 109 240 €, en net recul par rapport aux 3,31219 millions d'euros récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Crosne s'est établi à environ 38,10 % en 2024 (contre 21,73 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne du pays, qui approche les 40 %. Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Crosne s'est établi à 1 108 euros en 2024 (contre 1 208 € en 2020).

11:59 - Une victoire nette aux dernières élections municipales à Crosne Les résultats des élections municipales précédentes à Crosne ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Michaël Damiati (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en obtenant 1 043 voix (42,32%). Juste derrière, Christophe Carrère (Union de la gauche) a obtenu 33,03% des votes. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Christophe De Freitas (Divers), s'adjugeant 607 bulletins (24,63%). Ce décalage particulier promettait un rapport de force certain après le 1er round. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Michaël Damiati l'a finalement emporté avec 1 255 voix (50,46%), face à Christophe Carrère rassemblant 917 électeurs inscrits (36,87%) et Christophe De Freitas réunissant 315 votes (12,66%). La supériorité de la liste 'Agir pour crosne' s'est amplifiée pour déboucher sur une victoire retentissante et indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite, ajoutant 212 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation adverse se doit nécessairement de récupérer les suffrages qui ont fait défaut ce dimanche soir dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.