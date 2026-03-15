Résultat municipale 2026 à Crosne (91560) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crosne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crosne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crosne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michael DAMIATI
Michael DAMIATI CROSNE, TOUJOURS MIEUX ! 		1 340 39,16%
Christophe CARRÈRE
Christophe CARRÈRE Crosne en commun 2026 		1 184 34,60%
Ludovic FIGERE
Ludovic FIGERE Un élan pour Crosne 		898 26,24%
Participation au scrutin Crosne
Taux de participation 59,21%
Taux d'abstention 40,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 3 522

Source : ministère de l’Intérieur

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