Résultat municipale 2026 à Crouy (02880) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Crouy - Tour 2
- Election municipale 2026 à Crouy [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crouy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crouy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crouy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie DECARNELLE (18 élus) CROUY NOTRE PRIORITÉ
|560
|50,82%
|
|Jean-Michel GERVAIZE (3 élus) Un nouveau CAP pour CROUY
|313
|28,40%
|
|Serge MASSET (2 élus) TOUS ENSEMBLE, CHANGEONS CROUY
|229
|20,78%
|
|Participation au scrutin
|Crouy
|Taux de participation
|52,09%
|Taux d'abstention
|47,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Nombre de votants
|1 121
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crouy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélie DECARNELLE (Ballotage) CROUY NOTRE PRIORITÉ
|516
|47,08%
|Jean-Michel GERVAIZE (Ballotage) Un nouveau CAP pour CROUY
|334
|30,47%
|Serge MASSET (Ballotage) TOUS ENSEMBLE, CHANGEONS CROUY
|246
|22,45%
|Participation au scrutin
|Crouy
|Taux de participation
|52,49%
|Taux d'abstention
|47,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|1 129
Election municipale 2026 à Crouy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crouy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crouy.
L'actu des élections municipales 2026 à Crouy
18:35 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Crouy
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Lors des élections européennes, le podium à Crouy s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,59%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,48%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,29%). Les élections législatives à Crouy quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite José Beaurain (Rassemblement National) en tête avec 53,09% au premier tour, devant Benjamin Maurice (Ensemble !) avec 23,34%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
15:57 - Le résultat de la liste "Action Et Innovation Pour Crouy" aux élections de 2020 à Crouy
Comment s'était achevé le précédent scrutin municipal à Crouy ? Dès le premier tour à l'époque, Claude Platrier a imposé son rythme en totalisant 307 soutiens (36,59%). Juste derrière, Eric Teixera Cambeiro a obtenu 22,40% des votes. Enfin, on retrouvait Jean-Michel Gervaize, réunissant 21,81% des bulletins. Un delta important. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Claude Platrier l'a finalement emporté avec 490 bulletins (66,75%), face à Jean-Michel Gervaize avec 33,24% des électeurs. La hiérarchie a été respectée, le fossé s'élargissant pour aboutir à un succès retentissant., sécurisant 183 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour de l'élection à Crouy
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine la liste des candidats au second tour, les votants peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Serge Masset, Aurélie Decarnelle et Jean-Michel Gervaize. Pour choisir, les votants de la ville seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Crouy.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à Crouy, le vote s'est soldé par une participation de 52,49 % localement, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Aurélie Decarnelle qui a pris l'avantage avec 47,08 % des bulletins valides. Dans son sillage, Jean-Michel Gervaize a obtenu la seconde place avec 30,47 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Serge Masset est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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