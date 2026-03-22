Résultat municipale 2026 à Crouy (02880) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crouy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crouy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crouy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie DECARNELLE
Aurélie DECARNELLE (18 élus) CROUY NOTRE PRIORITÉ 		560 50,82%
  • Aurélie DECARNELLE
  • Christophe GILLOT
  • Stéphanie MAGNIEZ
  • Kévin DERAM
  • Angélique FAVEREAUX
  • Laurent FRANÇOIS
  • Sandy SKRZYPCZAK
  • Daniel BREFORT
  • Amandine PIASECKI
  • Vincent BESNIER
  • Manuelle EVRARD
  • Anthony BERIOT
  • Maryne PEREIRA DA SILVA
  • Jérôme DUBUS
  • Marine DEJONCKHEERE
  • Quentin PONCELET
  • Nicole HARRE
  • Guillaume GEORGIN
Jean-Michel GERVAIZE
Jean-Michel GERVAIZE (3 élus) Un nouveau CAP pour CROUY 		313 28,40%
  • Jean-Michel GERVAIZE
  • Stephanie TEIXERA-CAMBEIRO
  • Bernard PITOIS
Serge MASSET
Serge MASSET (2 élus) TOUS ENSEMBLE, CHANGEONS CROUY 		229 20,78%
  • Serge MASSET
  • Laure SARASIN
Participation au scrutin Crouy
Taux de participation 52,09%
Taux d'abstention 47,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 121

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Crouy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie DECARNELLE
Aurélie DECARNELLE (Ballotage) CROUY NOTRE PRIORITÉ 		516 47,08%
Jean-Michel GERVAIZE
Jean-Michel GERVAIZE (Ballotage) Un nouveau CAP pour CROUY 		334 30,47%
Serge MASSET
Serge MASSET (Ballotage) TOUS ENSEMBLE, CHANGEONS CROUY 		246 22,45%
Participation au scrutin Crouy
Taux de participation 52,49%
Taux d'abstention 47,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 129

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