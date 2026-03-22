Résultat municipale 2026 à Crozon (29160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crozon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crozon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Crozon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanchon LE MONZE UN AVENIR POUR CROZON
|1 871
|52,91%
|Gaëlle VIGOUROUX CROZON AVEC VOUS
|962
|27,21%
|Erik EUZEN CROZON POUR TOUS
|402
|11,37%
|Jean-Roger GUIBAN CROZON DEMAIN
|301
|8,51%
|Participation au scrutin
|Crozon
|Taux de participation
|64,93%
|Taux d'abstention
|35,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|3 635
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Crozon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanchon LE MONZE (Ballotage) UN AVENIR POUR CROZON
|1 739
|38,94%
|Gaëlle VIGOUROUX (Ballotage) CROZON AVEC VOUS
|1 260
|28,21%
|Erik EUZEN (Ballotage) CROZON POUR TOUS
|848
|18,99%
|Jean-Roger GUIBAN (Ballotage) CROZON DEMAIN
|619
|13,86%
|Participation au scrutin
|Crozon
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|4 608
Election municipale 2026 à Crozon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Crozon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Crozon.
L'actu des élections municipales 2026 à Crozon
18:37 - Le choc de l'année électorale 2024 à Crozon
Mélanie Thomin (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections des députés à Crozon après la dissolution de 2024 avec 34,91%. Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 31,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mélanie Thomin culminant à 59,53% des votes dans la localité. Lors des européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Crozon s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (26,68%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (19,42%) et Valérie Hayer (16,52%). Le contexte politique de Crozon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Crozon
Les résultats des dernières élections municipales à Crozon ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Patrick Berthelot (Divers centre) a terminé en tête en rassemblant 875 bulletins (26,40%). En deuxième position, Gaelle Vigouroux (Divers gauche) a obtenu 861 bulletins valides (25,98%). Le petit écart à l'avant du peloton ne pouvait que déboucher sur un 2e tour serré. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec pas moins de 4 listes. Patrick Berthelot l'a finalement emporté avec 35,33% des voix, face à Gaelle Vigouroux s'adjugeant 941 votants (24,61%) et Jean Marie Beroldy réunissant 895 votes (23,41%). Après un premier tour serré, l’avance s’est considérablement accrue de manière flagrante et a conduit à un succès écrasant et sans appel. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., gagnant 476 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Crozon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases.
13:58 - À Crozon, Erik Euzen, Jean-Roger Guiban et les autres qualifiés s'affrontent ce dimanche
Comme le précisent les candidatures au second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Erik Euzen, Jean-Roger Guiban, Fanchon Le Monze et Gaëlle Vigouroux pour le match retour ce dimanche. Les résidents de la commune pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote de Crozon.
11:59 - Un premier constat à Crozon avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Crozon ont vu Fanchon Le Monze (Divers centre) prendre la première place il y a une semaine avec 38,94 % des bulletins valides. Ensuite, Gaëlle Vigouroux (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 28,21 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Erik Euzen pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Roger Guiban, portant la nuance Divers gauche, a récolté 13,86 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Crozon, l'élection a mobilisé 63,95 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Crozon
- Crozon (29160)
- Ecole primaire à Crozon
- Maternités à Crozon
- Crèches et garderies à Crozon
- Classement des collèges à Crozon
- Salaires à Crozon
- Impôts à Crozon
- Dette et budget de Crozon
- Climat et historique météo de Crozon
- Accidents à Crozon
- Délinquance à Crozon
- Inondations à Crozon
- Nombre de médecins à Crozon
- Pollution à Crozon
- Entreprises à Crozon
- Prix immobilier à Crozon