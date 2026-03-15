Résultat municipale 2026 à Crozon (29160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crozon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crozon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Crozon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanchon LE MONZE
Fanchon LE MONZE UN AVENIR POUR CROZON 		1 739 38,94%
Gaëlle VIGOUROUX
Gaëlle VIGOUROUX CROZON AVEC VOUS 		1 260 28,21%
Erik EUZEN
Erik EUZEN CROZON POUR TOUS 		848 18,99%
Jean-Roger GUIBAN
Jean-Roger GUIBAN CROZON DEMAIN 		619 13,86%
Participation au scrutin Crozon
Taux de participation 63,95%
Taux d'abstention 36,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 4 608

Source : ministère de l’Intérieur

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