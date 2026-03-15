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19:17 - Élections à Crozon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Crozon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 11,19% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 36,16% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 193 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5141 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,26%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (20,38%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,91%, comme à Crozon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Crozon ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Crozon en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 18,57% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,25% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 14,31% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Crozon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,68% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 31,90% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 40,47% le dimanche suivant.

16:58 - À Crozon, 49,56 % de participation aux dernières municipales Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Crozon sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. La participation atteignait 49,56 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 5 295 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 75,57 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 57,57 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,89 %, contre seulement 52,44 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Comment a voté Crozon lors de la dernière année électorale ? Le paysage politique de Crozon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Lors des dernières européennes, le résultat à Crozon s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,68%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,42%) et Valérie Hayer (16,52%). Mélanie Thomin (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Crozon quelques semaines plus tard avec 34,91%. Patrick Le Fur (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 31,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mélanie Thomin culminant à 59,53% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Crozon ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Crozon s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Crozon privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,07%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 18,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,75% pour Emmanuel Macron, contre 35,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Crozon accordaient leurs suffrages à Richard Ferrand (Ensemble !) avec 35,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Richard Ferrand virant de nouveau en tête avec 55,54% des voix.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Crozon Pour ce qui est de la fiscalité à Crozon, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 502 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 069 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 32,39 % en 2024 (contre 16,42 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2 252 270 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 783 070 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 14,74 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Crozon En 2020, qui avait remporté les élections municipales à Crozon ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Berthelot (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 875 soutiens (26,40%). Derrière, Gaelle Vigouroux (Divers gauche) a rassemblé 25,98% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, la fin du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Patrick Berthelot l'a finalement emporté avec 35,33% des bulletins, face à Gaelle Vigouroux s'adjugeant 24,61% des électeurs et Jean Marie Beroldy réunissant 895 votants (23,41%). À rebours du premier tour, le fossé s’est élargi de manière flagrante pour aboutir à une victoire large et incontestée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 476 voix supplémentaires entre les deux tours.