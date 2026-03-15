Résultat municipale 2026 à Crozon (29160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Crozon - Tour 1
- Election municipale 2026 à Crozon [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Crozon
- Crozon (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Crozon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Crozon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Crozon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fanchon LE MONZE UN AVENIR POUR CROZON
|1 739
|38,94%
|Gaëlle VIGOUROUX CROZON AVEC VOUS
|1 260
|28,21%
|Erik EUZEN CROZON POUR TOUS
|848
|18,99%
|Jean-Roger GUIBAN CROZON DEMAIN
|619
|13,86%
|Participation au scrutin
|Crozon
|Taux de participation
|63,95%
|Taux d'abstention
|36,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|4 608
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Crozon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Crozon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Crozon
19:17 - Élections à Crozon : l'impact des caractéristiques démographiques
Dans la ville de Crozon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 11,19% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 36,16% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 193 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5141 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,26%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (20,38%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,91%, comme à Crozon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Crozon ?
Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Crozon en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 18,57% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 35,25% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 14,31% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Crozon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,68% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 31,90% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 40,47% le dimanche suivant.
16:58 - À Crozon, 49,56 % de participation aux dernières municipales
Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Crozon sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. La participation atteignait 49,56 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale, la pandémie du Covid-19 ayant fortement impacté l'événement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 5 295 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 75,57 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 57,57 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,89 %, contre seulement 52,44 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée.
15:59 - Comment a voté Crozon lors de la dernière année électorale ?
Le paysage politique de Crozon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Lors des dernières européennes, le résultat à Crozon s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,68%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,42%) et Valérie Hayer (16,52%). Mélanie Thomin (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Crozon quelques semaines plus tard avec 34,91%. Patrick Le Fur (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 31,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Mélanie Thomin culminant à 59,53% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Crozon ?
L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Crozon s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Crozon privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,07%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 18,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,75% pour Emmanuel Macron, contre 35,25% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Crozon accordaient leurs suffrages à Richard Ferrand (Ensemble !) avec 35,25% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Richard Ferrand virant de nouveau en tête avec 55,54% des voix.
12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Crozon
Pour ce qui est de la fiscalité à Crozon, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 502 € en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 1 069 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 32,39 % en 2024 (contre 16,42 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2 252 270 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 783 070 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 14,74 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Crozon
En 2020, qui avait remporté les élections municipales à Crozon ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Berthelot (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 875 soutiens (26,40%). Derrière, Gaelle Vigouroux (Divers gauche) a rassemblé 25,98% des suffrages. Avec un écart aussi ténu, la fin du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Patrick Berthelot l'a finalement emporté avec 35,33% des bulletins, face à Gaelle Vigouroux s'adjugeant 24,61% des électeurs et Jean Marie Beroldy réunissant 895 votants (23,41%). À rebours du premier tour, le fossé s’est élargi de manière flagrante pour aboutir à une victoire large et incontestée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 476 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Crozon, c'est aujourd'hui
Les 7 bureaux de vote de la ville de Crozon sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Les municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Crozon d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Crozon. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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