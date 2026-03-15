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19:16 - Cruas : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Cruas peut-elle impacter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,91% et une densité de population de 191 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,26%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1492 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,49%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cruas mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,52% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Cruas : des élections marquées par la poussée RN Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Cruas il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 32,23% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 59,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 29,62% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 40,96% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,18% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 45,35% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,70% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Hervé Saulignac.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Cruas Pour rappel, la participation s'élevait à 64,04 % à Cruas lors des municipales de 2020 (une mobilisation très élevée), en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 717 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 74,81 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 42,83 % des inscrits, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 63,82 %. Précédemment, le scrutin européen avait mobilisé 47,74 % des citoyens locaux. Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Cruas comme une localité civiquement engagée en comparaison de la moyenne. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Cruas sera quoi qu'il en soit essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Cruas il y a deux ans Céline Porquet (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Cruas en juin 2024 avec 45,35%. Hervé Saulignac (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 36,20%. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Porquet culminant à 50,70% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (44,18%). L'orientation des électeurs de Cruas a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Pour les municipales 2026, Cruas apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Cruas privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (32,23%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,90% pour Marine Le Pen, contre 40,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Cruas accordaient leurs suffrages à Hervé Saulignac (DVG) avec 39,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,04% des suffrages.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Cruas Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Cruas,

11:59 - Élections municipales 2020 à Cruas : une élection pliée dès le premier round Il peut être instructif d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Cruas. À l'occasion de la première consultation électorale, Rachel Cotta a raflé la première place en obtenant 57,71% des voix. Deuxième, Philippe Touati a recueilli 42,28% des suffrages. Cette victoire sans appel de Rachel Cotta a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Cruas, cet équilibre pose les bases. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.