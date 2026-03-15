Résultat municipale 2026 à Cruas (07350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cruas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cruas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cruas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rachel COTTA
Rachel COTTA (18 élus) CRUAS POURSUIVONS ENSEMBLE 		873 53,17%
  • Rachel COTTA
  • Farid TEDJAR
  • Élisabeth DELSAUX
  • Dominique JARNIAS
  • Régine COLOGNAC
  • Claude DEHAFFREINGUE
  • Élodie FERAHOGLOU
  • Laurent FLORENTIN
  • Chantal BILLON
  • Johan BORD
  • Stéphanie KWIATKOWSKI
  • Mathieu PERRIN
  • Mylène PUAUX
  • Stéphane GAMORE
  • Vanessa COSTE
  • Anthony MANSOURI
  • Charlotte PAPINI
  • Benjamin PEREZ
Elvire BOSC
Elvire BOSC (5 élus) CRUAS, DESSINONS DEMAIN 		769 46,83%
  • Elvire BOSC
  • Yoann BISIAUX
  • Nadia RAVET
  • Pierre MORELLI
  • Laurence CURATOLO
Participation au scrutin Cruas
Taux de participation 70,17%
Taux d'abstention 29,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 1 684

Source : ministère de l’Intérieur

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