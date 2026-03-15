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19:16 - Démographie et politique à Cruscades, un lien étroit À Cruscades, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 22,98% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 24,92% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (80,38%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 427 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,96%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (12,90%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cruscades mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 23,41% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - La percée du vote RN RN à Cruscades avant les municipales 2026 Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Cruscades il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 41,78% des voix comptabilisées lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 70,33% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 43,68% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 64,37% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 53,29% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 62,47% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier s'imposera avec 74,08% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Christophe Barthès.

16:58 - Résultats électoraux à Cruscades : le point sur la participation Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Cruscades, la mobilisation des électeurs jouera un rôle déterminant sur les résultats. Les archives d'il y a six ans montrent que 258 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 49,90 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 447 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 83,24 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,05 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,78 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,18 % des inscrits. Avec du recul, la commune se positionne donc plutôt comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Cruscades classée au centre à l'issue de l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Cruscades. Les Européennes du printemps 2024 à Cruscades avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (53,29%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 7,84% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Cruscades avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 62,47% au premier tour, devant Jean-Claude Perez (Majorité présidentielle) avec 14,49%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Barthès culminant à 74,08% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Cruscades s'était massivement orientée à l'extrême droite Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cruscades plaçait Marine Le Pen devant avec 41,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 17,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,33% pour Marine Le Pen, contre 29,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Cruscades portaient leur choix sur Christophe Barthès (RN) avec 43,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,37% des suffrages. Cette physionomie politique de Cruscades dessine donc une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La fiscalité à Cruscades : une dynamique en hausse ces dernières années Alors que les impôts locaux ont progressé à Cruscades entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 17,89 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 14 730 €, contre 89 420 € enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Cruscades a évolué pour se fixer à un peu moins de 55,93 % en 2024 (contre 22,14 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cruscades a atteint 781 euros en 2024 (contre 508 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Cruscades ? Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour déterminées par l'issue des dernières élections municipales en date à Cruscades. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Daniel Pham Le Thanh a recueilli le plus de votes avec 97,91% des voix. Ensuite, Jean-Claude Morassutti a obtenu 235 suffrages en sa faveur (97,91%). Franck, Joseph, Marie Fernandez suivait, s'adjugeant 234 électeurs (97,50%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les élections 2026 à Cruscades, cette logique très singulière sera une fois encore scrutée avec attention. À noter que la règle des candidatures individuelles n'est en revanche plus en vigueur dorénavant.