Résultat municipale 2026 à Cruscades (11200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cruscades a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cruscades, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cruscades [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude MORASSUTTI
Jean-Claude MORASSUTTI (13 élus) CRUSCADES NOTRE VILLAGE NOTRE AVENIR 		317 65,90%
  • Jean-Claude MORASSUTTI
  • Estelle RODRIGUEZ
  • Christian MIQUEL
  • Amandine BONNET
  • Fabien CIANNI
  • Céline MALOSSE
  • Romain VERGNETTES
  • Emilie MARTY
  • Christophe MIQUEL
  • Angélique VERRIÉ
  • Franck FERNANDEZ
  • Stéphanie MOLINERA
  • Patrick GUMEZ
Jean-Yves REFALO
Jean-Yves REFALO (2 élus) UNIS POUR CRUSCADES 		164 34,10%
  • Jean-Yves REFALO
  • Alicia AMOROS
Participation au scrutin Cruscades
Taux de participation 79,26%
Taux d'abstention 20,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 493

Source : ministère de l’Intérieur

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