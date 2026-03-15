Résultat municipale 2026 à Cubnezais (33620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Cubnezais - Tour 1
- Election municipale 2026 à Cubnezais [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Cubnezais
- Cubnezais (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cubnezais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cubnezais, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cubnezais [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc DESPERIEZ (15 élus) Cubnezais tout simplement
|489
|55,89%
|
|Fannie ABRAHAM (2 élus) Cubnezais, l'avenir nous rassemble
|207
|23,66%
|
|Pierre CARRUEZCO (2 élus) Vivre à Cubnezais
|179
|20,46%
|
|Participation au scrutin
|Cubnezais
|Taux de participation
|67,79%
|Taux d'abstention
|32,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,11%
|Nombre de votants
|886
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Cubnezais [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Cubnezais en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Cubnezais
19:17 - Cubnezais : élections municipales et dynamiques démographiques
Devant le bureau de vote de Cubnezais, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 748 logements pour 1 877 habitants, la densité de la commune est de 182 habitants par km². L'existence de 139 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,91%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,00% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 52,88% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,87 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Cubnezais incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.
17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Cubnezais ?
Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Cubnezais il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 37,02% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,98% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 44,85% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 63,76% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 53,59% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 57,83% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.
16:58 - Cubnezais classée parmi les villes mobilisées avant les municipales
La participation atteignait 60,27 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Cubnezais (une affluence particulièrement forte) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 83,49 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 49,46 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 70,66 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 55,05 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée. En ce jour de municipales 2026 à Cubnezais, cette réalité sera quoi qu'il en soit observée de près.
15:59 - L'année de la dissolution, comment Cubnezais a-t-elle voté ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Cubnezais s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (53,59%), devant Raphaël Glucksmann (8,05%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,76%). Les élections des députés à Cubnezais provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) aux avants-postes avec 57,83% au premier tour, devant Cécilia Fonseca (Union de la gauche) avec 20,23%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire
14:57 - Les électeurs de Cubnezais avaient franchement privilégié l'extrême droite il y a 4 ans
La synthèse des votes de 2022 dépeint Cubnezais comme un bastion pour le courant national-populiste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Cubnezais choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,02% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 20,44%. Lors de la finale de l'élection à Cubnezais, les électeurs accordaient 61,98% pour Marine Le Pen, contre 38,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Cubnezais accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 44,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,76% des suffrages.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Cubnezais
Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Cubnezais, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,64 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 4 740 €, contre 73 500 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Cubnezais a évolué pour se fixer à un peu plus de 31,43 % en 2024 (contre 13,97 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cubnezais a atteint 380 € en 2024 (contre 245 € en 2020).
11:59 - Le bilan des dernières élections à Cubnezais
À Cubnezais, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Luc Desperiez a terminé en tête en totalisant 394 bulletins (63,04%). À sa poursuite, Patrice Manterola a recueilli 231 voix (36,96%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Cubnezais, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité si large sera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureau de vote de Cubnezais : les horaires d'ouverture
À l’occasion des municipales de 2026, les 1 268 électeurs de Cubnezais devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Cubnezais. Le bureau de vote de la commune de Cubnezais sera accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Cubnezais dès leur publication.
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