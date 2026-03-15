Résultat municipale 2026 à Cubnezais (33620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cubnezais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cubnezais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cubnezais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc DESPERIEZ
Jean-Luc DESPERIEZ (15 élus) Cubnezais tout simplement 		489 55,89%
  • Jean-Luc DESPERIEZ
  • Evelyne BATARD
  • Kévin BERNAUD
  • Marylène ROUTURIER
  • Guillaume CISNEROS
  • Maryse RIMBERT
  • Christophe LESUR
  • Stéphanie PADRIXE
  • Manuel RUIZ
  • Stéphanie FAGARD
  • Jean-Philippe GABORIT
  • Emanuella CANNEVIERE
  • Jean-Christophe DEGUILHEM
  • Léa AUFFREDOU
  • James BRAUX
Fannie ABRAHAM
Fannie ABRAHAM (2 élus) Cubnezais, l'avenir nous rassemble 		207 23,66%
  • Fannie ABRAHAM
  • Thomas BONATI
Pierre CARRUEZCO
Pierre CARRUEZCO (2 élus) Vivre à Cubnezais 		179 20,46%
  • Pierre CARRUEZCO
  • Aurélie Audrey Nathalie GOURSOLLE
Participation au scrutin Cubnezais
Taux de participation 67,79%
Taux d'abstention 32,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,11%
Nombre de votants 886

Source : ministère de l’Intérieur

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