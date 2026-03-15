En direct

19:17 - Cubnezais : élections municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Cubnezais, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 748 logements pour 1 877 habitants, la densité de la commune est de 182 habitants par km². L'existence de 139 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,91%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,00% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 52,88% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 182,87 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Cubnezais incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Cubnezais ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Cubnezais il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 37,02% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,98% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 44,85% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 63,76% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 53,59% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 57,83% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Cubnezais classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation atteignait 60,27 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Cubnezais (une affluence particulièrement forte) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 83,49 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 49,46 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 70,66 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 55,05 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée. En ce jour de municipales 2026 à Cubnezais, cette réalité sera quoi qu'il en soit observée de près.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Cubnezais a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Cubnezais s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (53,59%), devant Raphaël Glucksmann (8,05%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,76%). Les élections des députés à Cubnezais provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) aux avants-postes avec 57,83% au premier tour, devant Cécilia Fonseca (Union de la gauche) avec 20,23%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - Les électeurs de Cubnezais avaient franchement privilégié l'extrême droite il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Cubnezais comme un bastion pour le courant national-populiste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Cubnezais choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,02% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 20,44%. Lors de la finale de l'élection à Cubnezais, les électeurs accordaient 61,98% pour Marine Le Pen, contre 38,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Cubnezais accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (RN) avec 44,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,76% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Cubnezais Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Cubnezais, le taux de la taxe d'habitation est passé à 6,64 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 4 740 €, contre 73 500 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Cubnezais a évolué pour se fixer à un peu plus de 31,43 % en 2024 (contre 13,97 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cubnezais a atteint 380 € en 2024 (contre 245 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections à Cubnezais À Cubnezais, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Luc Desperiez a terminé en tête en totalisant 394 bulletins (63,04%). À sa poursuite, Patrice Manterola a recueilli 231 voix (36,96%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Cubnezais, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité si large sera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.