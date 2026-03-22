Résultat de l'élection municipale 2026 à Cucq : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cucq

Le deuxième tour des élections municipales à Cucq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Catherine Bigot
Catherine Bigot Liste Divers
UNIR ET AGIR
  • Catherine Bigot
  • François Dusannier
  • Karine Micheli
  • Baudouin Van Robais
  • Anne Levent
  • Richard Cretal
  • Allisson Calon
  • Pierre Penet
  • Loetita Claerbout
  • Sylvain Merlot
  • Laurie Martel
  • Guillaume Tizon
  • Véronique Marseille
  • Philippe Delahousse
  • Christine Palant
  • David Herman
  • Brigitte Capliez
  • Didier Richard
  • Marie-Françoise Cardon
  • Vincent Daumont
  • Marylise Dherbecourt
  • Philippe Meurot
  • Claudine Poiret
  • Jean-Victor Ramet
  • Corinne Lopes Ferreira Da Mota
  • Eric Collier
  • Véronique Frayssinet
  • Arpit Mittal
  • Cinthia Victor
Pierre-Marie Guidez
Pierre-Marie Guidez Liste Divers
LE TRIANGLE CITOYEN
  • Pierre-Marie Guidez
  • Christelle Deharbe
  • Bertrand Carin
  • Stephanie Goczkowski
  • Patrice Deparpe
  • Chantal Penet
  • Bruno Semain
  • Isabelle Gaignon
  • Samuel Renout
  • Elisabeth Hode
  • Patrice Pertin
  • Eliane Snecot
  • Damien Courtecuisse
  • Michele Covain
  • Romuald Varlet
  • Elise Gremaud
  • Jeremy Carin
  • Marie-Christine Hivart
  • Julien Lichet
  • Eliane Konieczny
  • Jean-Marc Laborde
  • Juliette Pokorski
  • Patrick Richebourg
  • Isabelle Cobert
  • Philippe Bazile
  • Pascale Heele
  • Adrien Briche
  • Sandrine Roussel
  • Pascal Fontaine
  • Martine Lavole
David Flahaut
David Flahaut Liste divers droite
Renouveau 2026
  • David Flahaut
  • Isabelle Froissart
  • Stéphane Maillart
  • Graziella Leriche
  • Jean-Pierre Hoc
  • Florence Brabant
  • Jean-Bernard Devolder
  • Coraline Rochel
  • Jérôme Pruvot
  • Caroline Marcy
  • Eric Adriaenssens
  • Nadine Rigaux
  • Didier Vambre
  • Lise Devis
  • Claude Gosselin
  • Anne-Marie Leblanc
  • Alain Hode
  • Lucie Baillet
  • Jean-Christophe Caron
  • Virginie Fournier
  • Jean-Philippe Marechal
  • Hélène Triboulet
  • Jérôme Bulte
  • Adeline Girard
  • Rémi Keck
  • Camille Dambron
  • Matthieu Lamour
  • Stéphanie Queva
  • Eric Louvet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cucq

Tête de listeListe Voix % des voix
David FLAHAUT
David FLAHAUT (Ballotage) Renouveau 2026 		1 339 44,87%
Catherine BIGOT
Catherine BIGOT (Ballotage) UNIR ET AGIR 		642 21,51%
Didier BOMY
Didier BOMY (Ballotage) UN NOUVEL ELAN ENTRE TERRE ET MER 		617 20,68%
Pierre-Marie GUIDEZ
Pierre-Marie GUIDEZ (Ballotage) LE TRIANGLE CITOYEN 		386 12,94%
Participation au scrutin Cucq
Taux de participation 67,92%
Taux d'abstention 32,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 3 042

Source : ministère de l’Intérieur

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