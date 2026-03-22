Résultat de l'élection municipale 2026 à Cucq : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cucq [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cucq sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cucq.
L'actu des élections municipales 2026 à Cucq
11:44 - David Flahaut largement en tête des municipales la semaine dernière
Dans le cadre du premier tour des municipales à Cucq, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 67,92 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est David Flahaut (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 44,87 % des bulletins valides. Ensuite, Catherine Bigot est arrivée en deuxième position avec 21,51 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 20,68 %, Didier Bomy (Divers droite) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Pierre-Marie Guidez a récolté 12,94 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cucq
Le deuxième tour des élections municipales à Cucq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Catherine Bigot
Liste Divers
UNIR ET AGIR
|
|
Pierre-Marie Guidez
Liste Divers
LE TRIANGLE CITOYEN
|
|
David Flahaut
Liste divers droite
Renouveau 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cucq
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David FLAHAUT (Ballotage) Renouveau 2026
|1 339
|44,87%
|Catherine BIGOT (Ballotage) UNIR ET AGIR
|642
|21,51%
|Didier BOMY (Ballotage) UN NOUVEL ELAN ENTRE TERRE ET MER
|617
|20,68%
|Pierre-Marie GUIDEZ (Ballotage) LE TRIANGLE CITOYEN
|386
|12,94%
|Participation au scrutin
|Cucq
|Taux de participation
|67,92%
|Taux d'abstention
|32,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|3 042
Source : ministère de l’Intérieur
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