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19:20 - Démographie et politique à Cuers, un lien étroit À Cuers, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des municipales. Avec une densité de population de 254 hab/km² et un taux de chômage de 10,50%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,16%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 6167 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,27%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Cuers mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le vote RN solidement implanté à Cuers Le Rassemblement national était parvenu à capter 16,91% des bulletins exprimés lors des élections municipales à Cuers en 2020. Le mouvement obtenait lors du deuxième tour 23,54% des bulletins exprimés. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 34,19% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 59,10% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 35,55% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste obtenait 58,62% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 47,80% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 54,51% pour le mouvement lepéniste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Cuers : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 42,94 % à Cuers lors des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), la pandémie du Covid ayant fortement pesé sur l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi fortement mobilisé, avec 77,56 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 22,44 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 55,54 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,74 % au premier tour, contre 45,97 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre des municipales 2026 à Cuers, cet élément aura en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Cuers Frank Giletti (Rassemblement National) avait performé au premier tour des élections des députés à Cuers au printemps 2024 avec 54,51%. Sylvie Vinceneux (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 19,06%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Cuers avaient cette fois donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 47,80% des bulletins. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Cuers reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Cuers accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,19%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 21,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,10% pour Marine Le Pen, contre 40,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Cuers portaient leur choix sur Frank Giletti (RN) avec 35,55% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,62% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Cuers comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Cuers Dans une dynamique de diminution des impositions locales à Cuers, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,80 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 295 800 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 3,4315 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Cuers atteint désormais environ 48,81 % en 2024 (contre 33,32 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cuers a atteint 1 050 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 100 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Cuers Lors des municipales il y a 6 ans à Cuers, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Bernard Mouttet (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 747 soutiens (21,05%). En deuxième position, Yann Bizien (Divers droite) a rassemblé 604 bulletins valides (17,02%). Enfin, on retrouvait Pierre-Laurent Chable (Rassemblement National), avec 16,91% des suffrages. Avec une marge aussi maigre, la configuration du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec pas moins de 4 listes. Bernard Mouttet l'a finalement emporté avec 35,46% des suffrages, face à Yann Bizien qui a obtenu 29,71% des électeurs et Pierre-Laurent Chable avec 23,54% des votes. En revanche, le second tour a abouti à une large avance et un succès sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 574 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Cuers, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.