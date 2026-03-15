Résultat municipale 2026 à Cuers (83390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cuers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cuers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cuers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard MOUTTET
Bernard MOUTTET (27 élus) CONTINUONS CUERS 		3 183 59,17%
  • Bernard MOUTTET
  • Bénédicte LEROY
  • Philippe KAUPP
  • Denise GAUTIER
  • Robert LUPI
  • Léa SAMAZAN
  • Robert DAUMAS
  • Valérie LUCIANI
  • Jean-Claude LANDA
  • Laëtitia BRUNO
  • Stéphane DELVALEE
  • Yolande LUCIANI
  • Matthieu GARCIA
  • Aurore FAUCHER
  • Christophe OLIVIERI
  • Régine NOEL
  • Philippe DELVALEE
  • Frédérique WOZNIAK
  • Robert MICHEL
  • Frédérique BRAYDA
  • Bruno DONATI
  • Stéphanie LE BORGNE-CAPRARO
  • Pierre VALENTIN
  • Véronique BACCINO
  • Florian GONCALVES
  • Valérie LAFAY
  • Raymond DELCAMPE
Pierre-Laurent CHABLE
Pierre-Laurent CHABLE (6 élus) CHANGEONS CUERS ENSEMBLE 		1 898 35,29%
  • Pierre-Laurent CHABLE
  • Séverine CHORDA AMBROGIO
  • Francis CANEPARO
  • Chloé LEGOND
  • Christophe CRÉTÉ
  • Ingrid CORNET
Mike Albert Jean MELUN
Mike Albert Jean MELUN DYNAMISONS LE COEUR DE CUERS ET SES ALENTOURS 		298 5,54%
Participation au scrutin Cuers
Taux de participation 59,42%
Taux d'abstention 40,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 5 528

Source : ministère de l’Intérieur

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