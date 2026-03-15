Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cugnaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cugnaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Cugnaux
13:09 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à Cugnaux
Les résultats des précédentes municipales à Cugnaux ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Albert Sanchez (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 23,72% des voix. Sur la seconde marche, Marie-Helene Roure (Divers droite) a capté 23,09% des bulletins valides. Le léger écart entre les premiers candidats débouchait sur un 2ème tour sans certitude. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Albert Sanchez l'a finalement emporté avec 37,09% des suffrages, face à Marie-Helene Roure s'adjugeant 28,47% des électeurs et Marie-Laure Burtin obtenant 1 235 bulletins (26,10%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a probablement profité du report de voix des listes éliminées, engrangeant 634 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Cugnaux, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Cugnaux
Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur les défis qui concernent leur commune. Qui sera élu après Albert Sanchez (Divers gauche), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste des candidats aux municipales à Cugnaux. Retenez également que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Cugnaux sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Les résultats à Cugnaux seront annoncés ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cugnaux
|Tête de listeListe
|
Frédéric Goudal
Liste divers gauche
Cugnaux Osons Ensemble
|
|
Michel Aujoulat
Liste divers droite
Cugnaux ensemble
|
|
Albert Sanchez
Liste d'union à gauche
AVEC VOUS POUR CUGNAUX
|
|
Aurélien Andreu-Seigné
Liste divers centre
Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné
|
|
Claude Cauchois
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Fabrice Granville
Liste du Parti socialiste
Vivons Cugnaux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albert Sanchez (23 élus) Cap citoyen-cugnaux avenir partagé
|1 755
|37,09%
|
|Marie-Helene Roure (5 élus) Cugnaux ensemble
|1 347
|28,47%
|
|Marie-Laure Burtin (4 élus) #cugnaux regard neuf
|1 235
|26,10%
|
|Yoann Escabasse (1 élu) Un avenir pour cugnaux
|394
|8,32%
|
|Participation au scrutin
|Cugnaux
|Taux de participation
|40,63%
|Taux d'abstention
|59,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 864
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Albert Sanchez Cap citoyen-cugnaux avenir partagé
|1 121
|23,72%
|Marie-Helene Roure Cugnaux ensemble
|1 091
|23,09%
|Marie-Laure Burtin #cugnaux regard neuf
|1 032
|21,84%
|Isabelle Rolland Cugnaux unissons nos talents
|882
|18,67%
|Yoann Escabasse Un avenir pour cugnaux
|537
|11,36%
|Claude Cauchois Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|61
|1,29%
|Participation au scrutin
|Cugnaux
|Taux de participation
|40,76%
|Taux d'abstention
|59,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 868
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Chaleon (27 élus) L'union pour reussir ensemble cugnaux
|4 073
|60,75%
|
|Philippe Guerin (6 élus) Cugnaux solidaire
|2 631
|39,24%
|
|Participation au scrutin
|Cugnaux
|Taux de participation
|65,52%
|Taux d'abstention
|34,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,52%
|Nombre de votants
|7 249
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Aujoulat Cugnaux autrement
|1 828
|26,81%
|Philippe Guerin Cugnaux solidaire
|1 722
|25,26%
|Alain Chaleon Réussir ensemble cugnaux
|1 531
|22,46%
|Pierre Guerin Notre parti c'est cugnaux
|1 412
|20,71%
|Anne-Marie Laflorentie Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|323
|4,73%
|Participation au scrutin
|Cugnaux
|Taux de participation
|64,74%
|Taux d'abstention
|35,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,83%
|Nombre de votants
|7 162
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