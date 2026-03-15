Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les infos en direct

Frédéric Goudal Liste divers gauche

Cugnaux Osons Ensemble Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Goudal Programme de Frédéric Goudal à Cugnaux (Cugnaux Osons Ensemble) Mieux vivre au quotidien Le programme met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des habitants de Cugnaux. Cela inclut la création d'une piscine d'été publique et la baisse du prix des repas à la cantine. Des mesures sont également prévues pour renforcer la sécurité et améliorer l'accès aux soins pour les personnes âgées. Ville écologique et protectrice Un des axes majeurs du projet est la transition écologique de Cugnaux. Cela passe par le déploiement massif de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux et la rénovation thermique des écoles. L'objectif est également d'atteindre 75% de produits bio dans les cantines scolaires. Justice et démocratie Le programme vise à instaurer une plus grande justice sociale et à renforcer la démocratie locale à Cugnaux. Il prévoit la gratuité des activités sportives pour les enfants issus de familles à faibles revenus et l'instauration d'un Référendum d'Initiative Citoyenne. De plus, des efforts seront faits pour favoriser l'accès à la propriété pour les classes moyennes. Engagement citoyen La liste Cugnaux Osons Ensemble se veut le reflet d'un engagement collectif des habitants. Le programme a été élaboré en concertation avec les citoyens et est entièrement chiffré. L'objectif est de construire une ville plus juste, écologique et proche des besoins de chacun.

Frédéric Goudal

Dorine Béna

Charles Lumet

Mansouria Benmeriem

Stéphane Lefebvre

Marie Contrastin-Gobert

Jérôme Jansou

Catherine Hervé

Rémi Faget

Françoise Estivalezes

Adam Bouzidi

Geneviève Declercq

Valentin Dufieux

Vinciane Unger

Philippe Bourrel

Amanda Petitnicolas

Thomas Bozonnet

Claire Jardet

Julien Lancia

Marie-Paule Silveira

Patrick Ayer

Liliane Lagriffoul

Nicolas Fattore

Élodie Clastot

Rémy Maurice

Audrey Espes

Adadé Ekue

Maria Ladoue

Fabrice Brun

Isabelle Doury

Nicolas Larroche

Muriel Limondin

Aurel Dienge Nginga

Maryse Drouillet

Agapito Silveira

Yveline Dévérin

Marc Vitse

Michel Aujoulat Liste divers droite

Cugnaux ensemble Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michel Aujoulat Programme de Michel Aujoulat à Cugnaux (Cugnaux ensemble) Protéger et développer Cugnaux La candidature se veut un engagement pour l'avenir de la commune de Cugnaux. Elle prône une gestion stable et réfléchie, loin de l'improvisation. L'objectif est de préserver l'identité et la solidarité qui caractérisent la ville. Sécurité et tranquillité La sécurité est présentée comme la première des libertés, essentielle pour le bien-être des familles et le dynamisme commercial. Une politique claire est proposée pour renforcer les effectifs de la police municipale et moderniser les équipements. L'accent est mis sur la coordination avec la gendarmerie pour assurer une sécurité de proximité efficace. Ambition pour l'avenir Le texte souligne la nécessité pour Cugnaux de ne pas rester immobile et de retrouver sa voix dans les décisions métropolitaines. L'emploi et le développement économique sont au cœur des préoccupations pour offrir des perspectives d'avenir aux jeunes et aux entreprises. La liste se positionne comme la seule à défendre ces enjeux cruciaux. Urbanisme et cadre de vie Un urbanisme maîtrisé et anticipé est essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. La proposition vise à construire en tenant compte des attentes et des besoins des Cugnalais. L'idée est de protéger les quartiers tout en préparant un avenir structuré et cohérent.

Michel Aujoulat

Christine Lugardon

Frédéric Bar

Valérie Cabalou

François Jacques

Christina Dos Santos Rodrigues

Julien Moreira

Geneviève Oudart

Pierre-Henri Loup

Carine Ballonard

Eric Goutoule

Virginie Michon

Jean-Paul Faivre

Danièle Montariol

Thomas Floret

Sophia Temmar

Christophe Bancherit

Joëlle Gardais

Lionel Horgues

Claudine Verri

Bernard Delpech

Sylvie Fretault

Eric Guardiola

Sandra Robert

Nicolas Soler

Magalie Felix

Laurent Pascal

Geneviève Cassagneres

Najib Chouchane

Sandrine Le Cun

Christophe Aspart

Claudine Cerdan

Maurice Bissagnet

Maryvonne Bougault-Florent

Nicolas Riart

Nathalie Solladié

Roger Bardou

Albert Sanchez Liste d'union à gauche

AVEC VOUS POUR CUGNAUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Albert Sanchez Programme de Albert Sanchez à Cugnaux (AVEC VOUS POUR CUGNAUX) Confiance et continuité Albert Sanchez sollicite la confiance des Cugnalaises et Cugnalais pour un second mandat, soulignant l'importance de la stabilité en période d'incertitude. Il met en avant l'engagement de son équipe à maintenir un pacte de confiance établi en 2020. La continuité est présentée comme essentielle pour le développement serein de la ville. Projets de développement Le programme inclut des projets ambitieux tels que la construction d'une cité scolaire et le développement d'un centre de santé. D'autres initiatives visent à renforcer la tranquillité publique et à améliorer l'offre de transports en commun. Ces projets témoignent d'une volonté de dynamiser la ville tout en répondant aux besoins des habitants. Engagement communautaire La force de Cugnaux réside dans son tissu associatif et l'implication de ses habitants, qui sont essentiels pour améliorer le cadre de vie. Albert Sanchez insiste sur l'importance de rassembler différentes sensibilités autour d'un projet commun. Cet engagement communautaire est perçu comme un atout précieux pour le développement local. Vision pour l'avenir Le programme vise à construire une ville solidaire, durable et prête à faire face aux défis futurs. Albert Sanchez appelle à une collaboration active avec les habitants pour réaliser cette vision. La perspective d'un avenir meilleur pour Cugnaux est au cœur de son message, renforçant l'idée d'un projet collectif.

Albert Sanchez

Martine Croquette

Christian Berho

Muriel Benazet

Bernard Artero

Caroline Ancel-Dodement

Jean-Louis Dupin

Hanane Coulon

Matthieu Lagoute

Chloé Gervais

Marc Uzan

Carole Teillais

Christian Combes

Sonia Kharmou

Patrick Jeanbon

Elisabeth Sudre

Didier Vidal

Stéphanie Marty

Paul Nguyen

Catherine Canu

Serge Soca

Micheline Bourguignon

Pierre-Yves Nectoux

Marie-Ange Payrastre

André Sendra

Farida Gayrard

Bruno Cuinet

Pascale Borchia

Yassin Ammar

Christiane Tolsan

Khalid Manni

Martine Mouret Salamon

André Maurange-Pouzelgues

Françoise Marsat

Daniel Fabre

Claudine Dougnac

François Frugier

Aurélien Andreu-Seigné Liste divers centre

Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Aurélien Andreu-Seigné Programme de Aurélien Andreu-Seigné à Cugnaux (Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné) Cugnaux et son avenir Le projet "Demain pour Cugnaux" est porté par Aurélien Andreu-Seigné, un enfant de la ville. L'équipe se veut représentative et engagée pour l'avenir de Cugnaux, en mettant l'accent sur une gestion stable et efficace. L'objectif est de favoriser un environnement où les citoyens savent pour qui ils votent et où les engagements sont respectés. Priorités pour la sécurité La sécurité est une priorité quotidienne, allant de la prévention à la sanction. Des mesures concrètes incluent la réhabilitation de l'éclairage public et la présence renforcée de la police municipale. Un nouveau poste de police et des logements sécurisés pour les victimes de violences intrafamiliales seront également créés. Bien vivre à Cugnaux Le bien-être des habitants est au cœur des préoccupations, avec des initiatives pour améliorer le pouvoir d'achat et le logement. La création d'une maison de santé et d'une mutuelle municipale vise à garantir un accès à la santé pour tous. De plus, des projets culturels et sportifs sont prévus pour dynamiser la vie locale. Engagement pour l'environnement La préservation de l'environnement est essentielle pour maintenir l'identité de Cugnaux en tant que ville à la campagne. Cela inclut une urbanisation maîtrisée et la protection des terres agricoles. Des initiatives de reboisement et de création d'îlots de fraîcheur sont également envisagées pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Aurélien Andreu-Seigné

Annie Trotignon

David Lin

Sandrine Lyoret-Crochet

Sébastien Choinkowski

Michèle Quibel

Léo Auget

Béatrice Gourdou-Boué

Philippe Lasserre

Marie-Hélène Roure

Jean-Marc Pedussaut

Violaine Chabardès

Jean-Claude Schneider

Maëva Martinez

Frédéric Gaulois

Marie-Paule Blau

Alexis Ballureau

Françoise Truong

Philippe Bordes

Jennifer Vidal

Eric Delprat

Dominique Ferrara

Sylvain Loubier

Hélène Noir

Christophe Lorenzi

Fatima Ghodbane

Christian Colas

Aline Boltar

Thomas Rollot

Mathilde Mendes Gaspar

Ghislain Faur

Eduarda de Sousa

Jacques Géraud

Jeanine Schaffner

Olivier Quagliato

Simone Toulza

Jean-Louis Alayrac

Claude Cauchois Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Claude Cauchois

Nelly Malaty

Mohammed Amine Benabbou

Agnèse Caltagirone

Karim Hireche

Martine Iché

Yann Marcos

Béatrice Pena

Yohann Curvale

Günes Yildirim

Samir Boumaraf

Françoise Dassain

Frédéric Legros

Mélissa Curvale

Saifedine Elbarhoumi

Christine Mainville

Aymeric Sautet

Nelly Barbey

Michel Mohamed Musse

Marie Ronco

Sofian Boumlid

Rut Ramos Querol

Delfim Dos Santos Andrade

Jessica Mary

Anas Tieb

Danielle Mathieu

Thomas Hugon

Sylvie Du Camp d'Orgas

Jésus Garrido

Sevda Yildiz

Ahmed Yakoubi

Pascale Rulhe

Mohammed Benbernou

Julie Decroix

Christian Cester

Fabrice Granville Liste du Parti socialiste

Vivons Cugnaux Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Granville Programme de Fabrice Granville à Cugnaux (Vivons Cugnaux) Protéger l'essentiel La commune doit être le garant de la solidarité contre une politique de décentralisation inacceptable. L’égalité des droits doit être affirmée pour tous les citoyens. La tranquillité publique doit être assurée afin de préserver un cadre de vie serein. Faire société Agir pour le bien vivre ensemble est fondamental pour renforcer le lien social. Une commune durable et vivable est essentielle pour le bien-être de ses habitants. La culture et le sport doivent être des vecteurs de rassemblement et d'inclusion. Préparer l'avenir Prioriser l’enfance et la jeunesse est crucial pour bâtir un futur prometteur. Une commune attractive doit valoriser son patrimoine et ses atouts. L'engagement envers les jeunes générations est un investissement pour le développement local. Action municipale L’action municipale doit être lisible, hiérarchisée et incarnée pour répondre aux enjeux contemporains. Il est essentiel de présenter un projet municipal clair et cohérent. Une gouvernance républicaine doit être au cœur des préoccupations pour garantir l'intérêt général.