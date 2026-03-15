Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cugnaux

Tête de listeListe
Frédéric Goudal
Frédéric Goudal Liste divers gauche
Cugnaux Osons Ensemble
  • Frédéric Goudal
  • Dorine Béna
  • Charles Lumet
  • Mansouria Benmeriem
  • Stéphane Lefebvre
  • Marie Contrastin-Gobert
  • Jérôme Jansou
  • Catherine Hervé
  • Rémi Faget
  • Françoise Estivalezes
  • Adam Bouzidi
  • Geneviève Declercq
  • Valentin Dufieux
  • Vinciane Unger
  • Philippe Bourrel
  • Amanda Petitnicolas
  • Thomas Bozonnet
  • Claire Jardet
  • Julien Lancia
  • Marie-Paule Silveira
  • Patrick Ayer
  • Liliane Lagriffoul
  • Nicolas Fattore
  • Élodie Clastot
  • Rémy Maurice
  • Audrey Espes
  • Adadé Ekue
  • Maria Ladoue
  • Fabrice Brun
  • Isabelle Doury
  • Nicolas Larroche
  • Muriel Limondin
  • Aurel Dienge Nginga
  • Maryse Drouillet
  • Agapito Silveira
  • Yveline Dévérin
  • Marc Vitse
Michel Aujoulat
Michel Aujoulat Liste divers droite
Cugnaux ensemble
  • Michel Aujoulat
  • Christine Lugardon
  • Frédéric Bar
  • Valérie Cabalou
  • François Jacques
  • Christina Dos Santos Rodrigues
  • Julien Moreira
  • Geneviève Oudart
  • Pierre-Henri Loup
  • Carine Ballonard
  • Eric Goutoule
  • Virginie Michon
  • Jean-Paul Faivre
  • Danièle Montariol
  • Thomas Floret
  • Sophia Temmar
  • Christophe Bancherit
  • Joëlle Gardais
  • Lionel Horgues
  • Claudine Verri
  • Bernard Delpech
  • Sylvie Fretault
  • Eric Guardiola
  • Sandra Robert
  • Nicolas Soler
  • Magalie Felix
  • Laurent Pascal
  • Geneviève Cassagneres
  • Najib Chouchane
  • Sandrine Le Cun
  • Christophe Aspart
  • Claudine Cerdan
  • Maurice Bissagnet
  • Maryvonne Bougault-Florent
  • Nicolas Riart
  • Nathalie Solladié
  • Roger Bardou
Albert Sanchez
Albert Sanchez Liste d'union à gauche
AVEC VOUS POUR CUGNAUX
  • Albert Sanchez
  • Martine Croquette
  • Christian Berho
  • Muriel Benazet
  • Bernard Artero
  • Caroline Ancel-Dodement
  • Jean-Louis Dupin
  • Hanane Coulon
  • Matthieu Lagoute
  • Chloé Gervais
  • Marc Uzan
  • Carole Teillais
  • Christian Combes
  • Sonia Kharmou
  • Patrick Jeanbon
  • Elisabeth Sudre
  • Didier Vidal
  • Stéphanie Marty
  • Paul Nguyen
  • Catherine Canu
  • Serge Soca
  • Micheline Bourguignon
  • Pierre-Yves Nectoux
  • Marie-Ange Payrastre
  • André Sendra
  • Farida Gayrard
  • Bruno Cuinet
  • Pascale Borchia
  • Yassin Ammar
  • Christiane Tolsan
  • Khalid Manni
  • Martine Mouret Salamon
  • André Maurange-Pouzelgues
  • Françoise Marsat
  • Daniel Fabre
  • Claudine Dougnac
  • François Frugier
Aurélien Andreu-Seigné
Aurélien Andreu-Seigné Liste divers centre
Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné
  • Aurélien Andreu-Seigné
  • Annie Trotignon
  • David Lin
  • Sandrine Lyoret-Crochet
  • Sébastien Choinkowski
  • Michèle Quibel
  • Léo Auget
  • Béatrice Gourdou-Boué
  • Philippe Lasserre
  • Marie-Hélène Roure
  • Jean-Marc Pedussaut
  • Violaine Chabardès
  • Jean-Claude Schneider
  • Maëva Martinez
  • Frédéric Gaulois
  • Marie-Paule Blau
  • Alexis Ballureau
  • Françoise Truong
  • Philippe Bordes
  • Jennifer Vidal
  • Eric Delprat
  • Dominique Ferrara
  • Sylvain Loubier
  • Hélène Noir
  • Christophe Lorenzi
  • Fatima Ghodbane
  • Christian Colas
  • Aline Boltar
  • Thomas Rollot
  • Mathilde Mendes Gaspar
  • Ghislain Faur
  • Eduarda de Sousa
  • Jacques Géraud
  • Jeanine Schaffner
  • Olivier Quagliato
  • Simone Toulza
  • Jean-Louis Alayrac
Claude Cauchois
Claude Cauchois Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Claude Cauchois
  • Nelly Malaty
  • Mohammed Amine Benabbou
  • Agnèse Caltagirone
  • Karim Hireche
  • Martine Iché
  • Yann Marcos
  • Béatrice Pena
  • Yohann Curvale
  • Günes Yildirim
  • Samir Boumaraf
  • Françoise Dassain
  • Frédéric Legros
  • Mélissa Curvale
  • Saifedine Elbarhoumi
  • Christine Mainville
  • Aymeric Sautet
  • Nelly Barbey
  • Michel Mohamed Musse
  • Marie Ronco
  • Sofian Boumlid
  • Rut Ramos Querol
  • Delfim Dos Santos Andrade
  • Jessica Mary
  • Anas Tieb
  • Danielle Mathieu
  • Thomas Hugon
  • Sylvie Du Camp d'Orgas
  • Jésus Garrido
  • Sevda Yildiz
  • Ahmed Yakoubi
  • Pascale Rulhe
  • Mohammed Benbernou
  • Julie Decroix
  • Christian Cester
Fabrice Granville
Fabrice Granville Liste du Parti socialiste
Vivons Cugnaux
  • Fabrice Granville
  • Ana Faure
  • Pierre Gil
  • Adoration Garcia
  • Thierry Cortes
  • Sonia Nestor
  • Nicolas Escartin
  • Murielle Therese
  • Philippe Laporte
  • Sonia Labiod
  • Thomas Fidel
  • Hegir Khezami
  • Stéphane Migot
  • Emilienne Mandement
  • Francis Mayeux
  • Arlette Gineste
  • Alexandre Dyen
  • Bouchra Benkassem
  • Jean-Michel Perez
  • Romane Telesforo
  • Bastien Oger
  • Audrey Mateo
  • Majide Attaf
  • Marie-Hélène Coudrais
  • Dominique de Sloovere
  • Séverine Digot
  • Jean-Pierre Albanese
  • Hélène Albarede
  • Sory Ouane
  • Pénélope Dos Reis Lamy
  • Primo Pescador
  • Thi Kim Van Nguyen
  • Ramazan Oner
  • Sonia El Hajji
  • Anthony Granville
  • Aude Reuilles
  • Serge Vrécord-Mitel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Albert Sanchez
Albert Sanchez (23 élus) Cap citoyen-cugnaux avenir partagé 		1 755 37,09%
  • Albert Sanchez
  • Ana Faure
  • Rémi Faget
  • Isabelle Doury
  • Christian Berho
  • Sophie Handschutter
  • Bernard Artero
  • Dorine Bena
  • Thomas Karmann
  • Muriel Michèle Claude Poucineau
  • Serge Raymond Soca
  • Giséle Ripoche
  • André Sendra
  • Maryse Ceccon-Martineau
  • Matthieu Lagoute
  • Florence Brun
  • Yassin Ammar
  • Elisabeth-Marie Sudre
  • Patrick Jeanbon
  • Carole Teillais
  • Frederic Goudal
  • Maria Vales
  • Agapito Silveira
Marie-Helene Roure
Marie-Helene Roure (5 élus) Cugnaux ensemble 		1 347 28,47%
  • Marie-Helene Roure
  • Michel Aujoulat
  • Sandrine Lyoret
  • Aurelien Andreu-Seigne
  • Sophie Probst
Marie-Laure Burtin
Marie-Laure Burtin (4 élus) #cugnaux regard neuf 		1 235 26,10%
  • Marie-Laure Burtin
  • Jérôme Besnehard
  • Rachida El Bahlaoui
  • Jean-Louis Chantelot
Yoann Escabasse
Yoann Escabasse (1 élu) Un avenir pour cugnaux 		394 8,32%
  • Yoann Escabasse
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 40,63%
Taux d'abstention 59,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 864

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Albert Sanchez
Albert Sanchez Cap citoyen-cugnaux avenir partagé 		1 121 23,72%
Marie-Helene Roure
Marie-Helene Roure Cugnaux ensemble 		1 091 23,09%
Marie-Laure Burtin
Marie-Laure Burtin #cugnaux regard neuf 		1 032 21,84%
Isabelle Rolland
Isabelle Rolland Cugnaux unissons nos talents 		882 18,67%
Yoann Escabasse
Yoann Escabasse Un avenir pour cugnaux 		537 11,36%
Claude Cauchois
Claude Cauchois Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		61 1,29%
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 40,76%
Taux d'abstention 59,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 868

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Chaleon
Alain Chaleon (27 élus) L'union pour reussir ensemble cugnaux 		4 073 60,75%
  • Alain Chaleon
  • Pascale Laborde
  • Michel Aujoulat
  • Alexandra Arabia
  • Jean-Louis Chantelot
  • Marie-Hélène Roure
  • Aurélien Andreu-Seigne
  • Marie-Laure Burtin
  • François Jacques
  • Marie-Thérèse Pety
  • Roger Montlibert
  • Eduarda Ansart
  • Frédéric Bar
  • Viviane Rodriguez
  • Francis Nicolaï
  • Christina Dos Santos Rodrigues
  • Alain Messal
  • Elodie Gaillard
  • Olivier Quagliato
  • Marie-Paule Blau
  • Jean-Louis Alayrac
  • Christine Lugardon
  • Jean Montagne
  • Ingrid Berkman
  • Driss Azagzaoui
  • Cherifa Guilhamasse
  • Jean-Claude Forgues
Philippe Guerin
Philippe Guerin (6 élus) Cugnaux solidaire 		2 631 39,24%
  • Philippe Guerin
  • Anna-Rita Marloye
  • François Tolsan
  • Valérie Gazagne-Abouzeir
  • Serge Vrécord-Mitel
  • Régine Saint-Lebes
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 65,52%
Taux d'abstention 34,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,52%
Nombre de votants 7 249

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Aujoulat
Michel Aujoulat Cugnaux autrement 		1 828 26,81%
Philippe Guerin
Philippe Guerin Cugnaux solidaire 		1 722 25,26%
Alain Chaleon
Alain Chaleon Réussir ensemble cugnaux 		1 531 22,46%
Pierre Guerin
Pierre Guerin Notre parti c'est cugnaux 		1 412 20,71%
Anne-Marie Laflorentie
Anne-Marie Laflorentie Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		323 4,73%
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 64,74%
Taux d'abstention 35,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Nombre de votants 7 162

Villes voisines de Cugnaux

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