Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Goudal à Cugnaux (Cugnaux Osons Ensemble)

Engagement communautaire

La liste Cugnaux Osons Ensemble représente une ville engagée avec des bénévoles et des citoyens actifs. Ce collectif inclut des élus, des responsables syndicaux et des militants politiques qui travaillent ensemble pour le bien commun. Leur objectif est de créer une ville plus juste et plus proche des habitants.

Améliorations quotidiennes

Le programme met l'accent sur des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des Cugnalais. Parmi ces mesures, on trouve la baisse du coût de la cantine et l'accès renforcé au sport pour les enfants. La création d'une piscine d'été accessible à tous est également une priorité pour favoriser les loisirs.

Transition écologique

Un des axes majeurs du projet est la protection de l'environnement et la transition vers une ville plus écologique. Cela inclut le déploiement de l'énergie solaire sur les bâtiments communaux et la rénovation thermique des écoles. L'objectif est de réduire l'impact environnemental tout en favorisant une alimentation locale et de qualité.

Justice sociale et démocratie

Le programme vise à instaurer une plus grande justice sociale et à renforcer la démocratie locale. Cela se traduit par la gratuité des activités sportives pour les enfants issus de familles à faibles revenus et la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. L'accent est également mis sur l'accessibilité et l'inclusion pour tous les citoyens.