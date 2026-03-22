Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cugnaux

Le deuxième tour des élections municipales à Cugnaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Goudal
Frédéric Goudal Liste divers gauche
Cugnaux Osons Ensemble
  • Frédéric Goudal
  • Dorine Béna
  • Charles Lumet
  • Mansouria Benmeriem
  • Stéphane Lefebvre
  • Marie Contrastin-Gobert
  • Jérôme Jansou
  • Catherine Hervé
  • Rémi Faget
  • Françoise Estivalezes
  • Adam Bouzidi
  • Geneviève Declercq
  • Valentin Dufieux
  • Vinciane Unger
  • Philippe Bourrel
  • Amanda Petitnicolas
  • Thomas Bozonnet
  • Claire Jardet
  • Julien Lancia
  • Marie-Paule Silveira
  • Patrick Ayer
  • Liliane Lagriffoul
  • Nicolas Fattore
  • Élodie Clastot
  • Rémy Maurice
  • Audrey Espes
  • Adadé Ekue
  • Maria Ladoue
  • Fabrice Brun
  • Isabelle Doury
  • Nicolas Larroche
  • Muriel Limondin
  • Aurel Dienge Nginga
  • Maryse Drouillet
  • Agapito Silveira
  • Yveline Dévérin
  • Marc Vitse
Michel Aujoulat
Michel Aujoulat Liste divers droite
Cugnaux ensemble
  • Michel Aujoulat
  • Christine Lugardon
  • Frédéric Bar
  • Valérie Cabalou
  • François Jacques
  • Christina Dos Santos Rodrigues
  • Julien Moreira
  • Geneviève Oudart
  • Pierre-Henri Loup
  • Carine Ballonard
  • Eric Goutoule
  • Virginie Michon
  • Jean-Paul Faivre
  • Danièle Montariol
  • Thomas Floret
  • Sophia Temmar
  • Christophe Bancherit
  • Joëlle Gardais
  • Lionel Horgues
  • Claudine Verri
  • Bernard Delpech
  • Sylvie Fretault
  • Eric Guardiola
  • Sandra Robert
  • Nicolas Soler
  • Magalie Felix
  • Laurent Pascal
  • Geneviève Cassagneres
  • Najib Chouchane
  • Sandrine Le Cun
  • Christophe Aspart
  • Claudine Cerdan
  • Maurice Bissagnet
  • Maryvonne Bougault-Florent
  • Nicolas Riart
  • Nathalie Solladié
  • Roger Bardou
Albert Sanchez
Albert Sanchez Liste d'union à gauche
AVEC VOUS POUR CUGNAUX
  • Albert Sanchez
  • Martine Croquette
  • Christian Berho
  • Muriel Benazet
  • Bernard Artero
  • Caroline Ancel-Dodement
  • Jean-Louis Dupin
  • Hanane Coulon
  • Matthieu Lagoute
  • Chloé Gervais
  • Marc Uzan
  • Carole Teillais
  • Christian Combes
  • Sonia Kharmou
  • Patrick Jeanbon
  • Elisabeth Sudre
  • Didier Vidal
  • Stéphanie Marty
  • Paul Nguyen
  • Catherine Canu
  • Serge Soca
  • Micheline Bourguignon
  • Pierre-Yves Nectoux
  • Marie-Ange Payrastre
  • André Sendra
  • Farida Gayrard
  • Bruno Cuinet
  • Pascale Borchia
  • Yassin Ammar
  • Christiane Tolsan
  • Khalid Manni
  • Martine Mouret Salamon
  • André Maurange-Pouzelgues
  • Françoise Marsat
  • Daniel Fabre
  • Claudine Dougnac
  • François Frugier
Aurélien Andreu-Seigné
Aurélien Andreu-Seigné Liste divers centre
Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné
  • Aurélien Andreu-Seigné
  • Annie Trotignon
  • David Lin
  • Sandrine Lyoret-Crochet
  • Sébastien Choinkowski
  • Michèle Quibel
  • Léo Auget
  • Béatrice Gourdou-Boué
  • Philippe Lasserre
  • Marie-Hélène Roure
  • Jean-Marc Pedussaut
  • Violaine Chabardès
  • Jean-Claude Schneider
  • Maëva Martinez
  • Frédéric Gaulois
  • Marie-Paule Blau
  • Alexis Ballureau
  • Françoise Truong
  • Philippe Bordes
  • Jennifer Vidal
  • Eric Delprat
  • Dominique Ferrara
  • Sylvain Loubier
  • Hélène Noir
  • Christophe Lorenzi
  • Fatima Ghodbane
  • Christian Colas
  • Aline Boltar
  • Thomas Rollot
  • Mathilde Mendes Gaspar
  • Ghislain Faur
  • Eduarda de Sousa
  • Jacques Géraud
  • Jeanine Schaffner
  • Olivier Quagliato
  • Simone Toulza
  • Jean-Louis Alayrac

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cugnaux

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien ANDREU-SEIGNÉ
Aurélien ANDREU-SEIGNÉ (Ballotage) Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné 		3 031 42,41%
Albert SANCHEZ
Albert SANCHEZ (Ballotage) AVEC VOUS POUR CUGNAUX 		1 338 18,72%
Frédéric GOUDAL
Frédéric GOUDAL (Ballotage) Cugnaux Osons Ensemble 		1 103 15,43%
Michel AUJOULAT
Michel AUJOULAT (Ballotage) Cugnaux ensemble 		884 12,37%
Fabrice GRANVILLE
Fabrice GRANVILLE Vivons Cugnaux 		690 9,65%
Claude CAUCHOIS
Claude CAUCHOIS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		101 1,41%
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 55,69%
Taux d'abstention 44,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 7 313

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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