Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cugnaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cugnaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cugnaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Cugnaux
11:49 - Aurélien Andreu-Seigné, Albert Sanchez et Frédéric Goudal forment le trio de tête à Cugnaux
Il y a une semaine à Cugnaux, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a vu 55,69 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Aurélien Andreu-Seigné (Divers centre) qui a pris la pole position en récoltant 42,41 % des votes. Ensuite, Albert Sanchez (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 18,72 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Goudal (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Michel Aujoulat, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 12,37 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cugnaux
Le deuxième tour des élections municipales à Cugnaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédéric Goudal
Liste divers gauche
Cugnaux Osons Ensemble
|
|
Michel Aujoulat
Liste divers droite
Cugnaux ensemble
|
|
Albert Sanchez
Liste d'union à gauche
AVEC VOUS POUR CUGNAUX
|
|
Aurélien Andreu-Seigné
Liste divers centre
Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cugnaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien ANDREU-SEIGNÉ (Ballotage) Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné
|3 031
|42,41%
|Albert SANCHEZ (Ballotage) AVEC VOUS POUR CUGNAUX
|1 338
|18,72%
|Frédéric GOUDAL (Ballotage) Cugnaux Osons Ensemble
|1 103
|15,43%
|Michel AUJOULAT (Ballotage) Cugnaux ensemble
|884
|12,37%
|Fabrice GRANVILLE Vivons Cugnaux
|690
|9,65%
|Claude CAUCHOIS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|101
|1,41%
|Participation au scrutin
|Cugnaux
|Taux de participation
|55,69%
|Taux d'abstention
|44,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|7 313
Source : ministère de l’Intérieur
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