Résultat municipale 2026 à Cugnaux (31270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cugnaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cugnaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cugnaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien ANDREU-SEIGNÉ
Aurélien ANDREU-SEIGNÉ Demain pour Cugnaux avec Aurélien Andreu-Seigné 		3 031 42,41%
Albert SANCHEZ
Albert SANCHEZ AVEC VOUS POUR CUGNAUX 		1 338 18,72%
Frédéric GOUDAL
Frédéric GOUDAL Cugnaux Osons Ensemble 		1 103 15,43%
Michel AUJOULAT
Michel AUJOULAT Cugnaux ensemble 		884 12,37%
Fabrice GRANVILLE
Fabrice GRANVILLE Vivons Cugnaux 		690 9,65%
Claude CAUCHOIS
Claude CAUCHOIS Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		101 1,41%
Participation au scrutin Cugnaux
Taux de participation 55,69%
Taux d'abstention 44,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 7 313

Source : ministère de l’Intérieur

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