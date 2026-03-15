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19:21 - Cugnaux : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale municipale, Cugnaux est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 20 239 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 566 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,63%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 1 699 résidents étrangers, représentant 8,39% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 700 €/mois, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. À Cugnaux, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les votants de Cugnaux Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Cugnaux il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 17,48% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,98% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 15,60% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Cugnaux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 24,53% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,97% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 39,93% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Cugnaux ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Cugnaux, le premier round des élections municipales avait vu 40,76 % des électeurs aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, une proportion assez classique (l'abstention avait donc culminé à 59,24 %), beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 78,79 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 50,42 % (47,51 % en France), avant de bondir à 69,99 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 55,26 % des électeurs. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote. En ce jour de municipale 2026 à Cugnaux, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Cugnaux Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Cugnaux avaient favorisé Christophe Bex (Union de la gauche) avec 36,88% au premier tour, devant Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avec 30,97%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christophe Bex culminant à 60,07% des voix sur place. Le scrutin des Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Cugnaux avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,53%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 19,57% des votes. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Cugnaux affichait un équilibre complexe il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Cugnaux accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,94%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 26,02%. Lors de la finale de l'élection à Cugnaux, les électeurs accordaient 66,02% pour Emmanuel Macron, contre 33,98% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Cugnaux soutenaient en priorité Christophe Bex (Nupes) avec 32,79% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,01% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité locale à Cugnaux au cours des dernières années ? À Cugnaux, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 040 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 013 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 46,37 % en 2024 (contre 30,81 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 147 600 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 4 498 490 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,07 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de la municipale à Cugnaux Les résultats des précédentes municipales à Cugnaux ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Albert Sanchez (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 23,72% des voix. Sur la seconde marche, Marie-Helene Roure (Divers droite) a capté 23,09% des bulletins valides. Le léger écart entre les premiers candidats débouchait sur un 2ème tour sans certitude. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Albert Sanchez l'a finalement emporté avec 37,09% des suffrages, face à Marie-Helene Roure s'adjugeant 28,47% des électeurs et Marie-Laure Burtin obtenant 1 235 bulletins (26,10%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers gauche a probablement profité du report de voix des listes éliminées, engrangeant 634 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Cugnaux, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement sur le résultat.