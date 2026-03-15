Résultat municipale 2026 à Cuinchy (62149) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cuinchy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cuinchy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cuinchy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique DELECOURT
Dominique DELECOURT (16 élus) Cuinchy, notre village, notre avenir 		628 65,42%
  • Dominique DELECOURT
  • Joëlle BARIL
  • Guillaume SNAET
  • Sophie MICHEL
  • Maxime GALLET
  • Roseline RENSY
  • Pierre FACHE
  • Cindy HABOURDIN
  • Jean-Marc DELSERT
  • Gaëlle LEDOUX
  • Arnaud FURSTENAU
  • Lucile CAPET
  • Thierry CARON
  • Stéphanie BLOCQUET
  • Hubert DASSONVILLE
  • Michèle LEFEBVRE
David RAMARD
David RAMARD (3 élus) CUINCHY ENSEMBLE 		332 34,58%
  • David RAMARD
  • Céline DRUMEZ
  • Christophe DOUBLET
Participation au scrutin Cuinchy
Taux de participation 72,49%
Taux d'abstention 27,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 988

Source : ministère de l’Intérieur

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