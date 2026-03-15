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19:19 - Comment la composition démographique de Cuinchy façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Cuinchy mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,05%. En outre, le taux de familles propriétaires (78,23%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,01%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 924 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,07%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,71%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cuinchy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,41% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Cuinchy Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Cuinchy en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 40,59% des voix lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 60,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 36,64% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 54,94% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 51,54% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 54,48% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Cuinchy classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Aux municipales de 2020, la participation à Cuinchy était montée à 42,30 % au premier round (proche des 44,7 % observés au niveau national). 549 votants étaient allés voter alors que progressait le Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 046 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,06 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 53,40 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,76 %, contre seulement 49,26 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élections municipales à Cuinchy, cette réalité sera en conséquence observée de près.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Cuinchy Les élections des députés à Cuinchy de juin 2024, plaçaient Bruno Bilde (Rassemblement National) en tête du peloton avec 54,48% au premier tour, devant Alain Bavay (Union de la gauche) avec 22,59%. La décision des urnes était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Cuinchy s'était cette fois forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (51,54%), devant Raphaël Glucksmann (10,36%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,70%).

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Cuinchy lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Cuinchy laisse apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cuinchy tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 40,59% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,24% pour Marine Le Pen, contre 39,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Cuinchy soutenaient en priorité Bruno Bilde (RN) avec 36,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,94% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Cuinchy Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Cuinchy, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 8,84 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 8 520 € la même année. Une somme loin des quelque 154 300 euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Cuinchy est passé à un peu plus de 33,54 % en 2024 (contre 11,28 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cuinchy a représenté 516 € en 2024 (contre 320 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Cuinchy Lors des élections municipales il y a six ans à Cuinchy, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Seule en lice, la liste menée par Dominique Delecourt a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Cuinchy, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Lors de ces nouvelles municipales cette fois, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Un début de réponse particulièrement clair a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.