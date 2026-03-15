Résultat municipale 2026 à Culoz-Béon (01350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Culoz-Béon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Culoz-Béon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Culoz-Béon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Déborah GLEYZE
Déborah GLEYZE CULOZ-BEON ENSEMBLE ECRIVONS L'AVENIR 		666 56,20%
Daniel ROSSI
Daniel ROSSI UN NOUVEL ELAN POUR CULOZ-BÉON 		519 43,80%
Participation au scrutin Culoz-Béon
Taux de participation 53,19%
Taux d'abstention 46,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 1 249

Source : ministère de l’Intérieur

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