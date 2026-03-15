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19:16 - Démographie et politique à Culoz-Béon, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Culoz-Béon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 3 416 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 192 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 150 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,67% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 404 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,61%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 827 € par an. Pour résumer, Culoz-Béon incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La commune de Culoz-Béon s'ancre du côté du RN Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Culoz-Béon en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,14% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,76% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 25,61% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Culoz-Béon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 43,06% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 48,33% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 55,06% lors du vote définitif, et un siège remporté par Olga Givernet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Culoz-Béon aux dernières élections ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Culoz-Béon, la mobilisation sera décortiquée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 44,70 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 848 votants qui s'étaient manifestés alors que le Covid-19 affectait la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 73,58 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 41,38 % au premier tour en 2022 à 64,24 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 50,78 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone en déficit de participation en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Le vote de Culoz-Béon nettement ancré à droite en 2024 L'orientation des électeurs de Culoz-Béon a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le scrutin des Européennes 2024 à Culoz-Béon avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,06%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,81% des votes. Les élections législatives à Culoz-Béon provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Karine Dubarry (Rassemblement National) en tête du peloton avec 48,33% au premier tour, devant Christian Jolie (Union de la gauche) avec 24,33%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karine Dubarry culminant à 55,06% des voix localement.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Culoz-Béon lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Culoz-Béon accordaient leurs suffrages à Christian Jolie (Nupes) avec 27,28% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christian Jolie virant de nouveau en tête avec 54,75% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Culoz-Béon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,14% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,76% pour Marine Le Pen, contre 43,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Culoz-Béon laisse donc apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Culoz-Béon : les impôts s'invitent dans la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Culoz-Béon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,96 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 57 500 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 331 100 euros engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Culoz-Béon a évolué pour se fixer à 24,87 % en 2024 (contre 8,38 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Culoz-Béon s'est établi à environ 704 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 474 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Culoz-Béon ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Culoz-Béon s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour à l'époque, Franck Andre-Masse a distancé ses concurrents en rassemblant 633 soutiens (76,54%). Deuxième, Christelle Bouvier a rassemblé 194 voix (23,45%). Cette victoire sans appel de Franck Andre-Masse a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette élection de 2026 à Culoz-Béon, cette répartition historique des voix pose les bases. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.