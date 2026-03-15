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19:19 - Élections à Cunlhat : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Cunlhat détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,28% et une densité de population de 44 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (50,79%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 641 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (14,81%) et le nombre de résidences HLM (9,14% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,62%, comme à Cunlhat, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Cunlhat aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Cunlhat en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 16,17% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 43,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 10,14% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste obtenait 21,17% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,74% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 26,41% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 31,70% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Cunlhat ? La mobilisation s'élevait à 62,70 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Cunlhat, une affluence particulièrement forte alors que le pays était perturbé par l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 77,32 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,00 % des électeurs (soit environ 493 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,59 %, bien au-delà des 56,61 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter. La mobilisation des électeurs de Cunlhat constituera en conséquence un gros enjeu pour ces municipales 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Cunlhat a-t-elle voté ? La situation politique de Cunlhat a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté. Les Européennes du printemps 2024 à Cunlhat avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,74%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,09% des votes. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Cunlhat portaient leur choix sur André Chassaigne (Union de la gauche) avec 52,50% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, André Chassaigne culminant à 68,30% des votes sur place.

14:57 - En 2022, la municipalité de Cunlhat s'était fortement orientée à la gauche Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cunlhat soutenaient en priorité André Chassaigne (Nupes) avec 59,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 78,83% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cunlhat qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 28,34% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,33%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 56,87%, contre 43,13% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Cunlhat dessine un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Cunlhat Pour ce qui est des contributions locales à Cunlhat, le produit fiscal par ménage s'est établi à 666 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 424 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,67 % en 2024 (contre 16,19 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, qui avoisine les 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 34 700 euros en 2024, en net recul par rapport aux 125 530 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,20 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Cunlhat Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Cunlhat ? Dès le premier tour de scrutin, Chantal Facy a dominé le scrutin en récoltant 37,45% des soutiens. À ses trousses, Didier Liennart a recueilli 177 bulletins valides (32,65%). Ce premier verdict particulièrement ténu laissait place à de nombreuses incertitudes en amont du second tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Chantal Facy l'a finalement emporté avec 226 bulletins (38,96%), face à Didier Liennart avec 36,37% des électeurs inscrits et Jean Bernard avec 143 voix (24,65%). La confrontation a été à la hauteur des espérances avec un scrutin qui est resté particulièrement serré par la suite. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Didier Liennart a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 34 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.