Résultat municipale 2026 à Cunlhat (63590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cunlhat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cunlhat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cunlhat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric FARGETTE
Frédéric FARGETTE (12 élus) Vivons Cunlhat Ensemble 		375 56,82%
  • Frédéric FARGETTE
  • Sylvie OSSEDAT
  • Laurent MONNET
  • Bénédicte LAJARRIGE
  • Éric DAILHOUX
  • Émilie BOURNIER
  • Arnaud FRICH
  • Corinne MARSON
  • Aurélien FOURT
  • Anne MARNAT
  • Romain BRUGÈRE
  • Émilie ROSSI
Chantal FACY
Chantal FACY (3 élus) Pour Cunlhat, ensemble, agir est possible 		285 43,18%
  • Chantal FACY
  • Didier LIENNART
  • Anne DUPARC
Participation au scrutin Cunlhat
Taux de participation 77,21%
Taux d'abstention 22,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 698

Source : ministère de l’Intérieur

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