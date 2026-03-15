Résultat municipale 2026 à Curgies (59990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Curgies - Tour 1
- Election municipale 2026 à Curgies [EN DIRECT]
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- Curgies (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Curgies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Curgies, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Curgies [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier VANESSE (12 élus) UNIS POUR CURGIES
|429
|61,82%
|
|Michaël ANGLADE (3 élus) ENSEMBLE POUR CURGIES
|265
|38,18%
|
|Participation au scrutin
|Curgies
|Taux de participation
|67,14%
|Taux d'abstention
|32,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|713
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Curgies [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Curgies en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Curgies
19:19 - Curgies : démographie, élections et stratégies politiques
Dans les rues de Curgies, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 351 habitants répartis dans 576 logements, cette localité présente une densité de 222 habitants par km². L'existence de 67 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,67%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 37,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 94,77 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Curgies, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Quel score pour le RN à Curgies aux derniers scrutins ?
Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Curgies il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,78% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 43,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 21,33% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste obtenait 38,58% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,26% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,97% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 44,32% lors du vote définitif.
16:58 - Les électeurs de Curgies vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Pour rappel, l'abstention atteignait 38,60 % à Curgies lors des précédentes municipales (une participation locale remarquable) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 21,39 % dans la ville (contre 78,61 % de participation). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,72 % en 2022 à seulement 28,02 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,99 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Curgies, ce facteur jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.
15:59 - Comment Curgies a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
L'orientation des électeurs de Curgies a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Curgies avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,26%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 18,97% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Curgies avaient ensuite placé en tête Laurence Bara (Rassemblement National) avec 41,97% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 40,22%. Au second tour, c'est en revanche Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) qui a raflé la mise avec 55,68% des suffrages exprimés.
14:57 - Au soir des municipales 2026, Curgies reste un territoire dont l'étiquette reste à définir
Lors des législatives de 2022, les votants de Curgies portaient leur choix sur Béatrice Descamps (Divers droite) avec 51,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Descamps virant de nouveau en tête avec 61,42% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Curgies accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,50%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 28,78%. Lors de la finale de l'élection à Curgies, les électeurs accordaient 56,70% pour Emmanuel Macron, contre 43,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - Fiscalité stable à Curgies : un effet sur le scrutin municipal
En matière d'impôts locaux à Curgies, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté environ 646 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 667 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 35,22 % en 2024 (contre 15,93 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 3 320 € en 2024. Un total bien loin des 240 400 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 22,47 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Le résultat des dernières municipales à Curgies
Quelles leçons retenir des résultats des précédentes municipales à Curgies ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Didier Vanesse a fait la course en tête en récoltant 62,71% des suffrages. Derrière, Elsa Bardiaux a capté 239 votes (37,28%). Cette victoire écrasante de Didier Vanesse a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Curgies, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Curgies
Lors des élections municipales, les nouveaux maires vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Autrement dit, ce 15 mars, les votants de Curgies vont devoir se prononcer sur les différents candidats de leur commune et cette fois, rayer des noms et en ajouter d’autres n’est plus permis dans les communes de moins de mille habitants. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats à Curgies. Pour voter, les habitants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Curgies. La diffusion des résultats à Curgies commencera ici même dès 20 heures.
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