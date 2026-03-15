En direct

19:19 - Curgies : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Curgies, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 351 habitants répartis dans 576 logements, cette localité présente une densité de 222 habitants par km². L'existence de 67 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,67%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 37,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 94,77 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Curgies, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel score pour le RN à Curgies aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Curgies il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,78% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 43,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 21,33% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste obtenait 38,58% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,26% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,97% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 44,32% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Curgies vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention atteignait 38,60 % à Curgies lors des précédentes municipales (une participation locale remarquable) alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 21,39 % dans la ville (contre 78,61 % de participation). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,72 % en 2022 à seulement 28,02 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,99 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Curgies, ce facteur jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Comment Curgies a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? L'orientation des électeurs de Curgies a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Curgies avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,26%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 18,97% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Curgies avaient ensuite placé en tête Laurence Bara (Rassemblement National) avec 41,97% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 40,22%. Au second tour, c'est en revanche Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) qui a raflé la mise avec 55,68% des suffrages exprimés.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Curgies reste un territoire dont l'étiquette reste à définir Lors des législatives de 2022, les votants de Curgies portaient leur choix sur Béatrice Descamps (Divers droite) avec 51,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Béatrice Descamps virant de nouveau en tête avec 61,42% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Curgies accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,50%, devançant ainsi Marine Le Pen avec 28,78%. Lors de la finale de l'élection à Curgies, les électeurs accordaient 56,70% pour Emmanuel Macron, contre 43,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Fiscalité stable à Curgies : un effet sur le scrutin municipal En matière d'impôts locaux à Curgies, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté environ 646 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 667 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 35,22 % en 2024 (contre 15,93 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 3 320 € en 2024. Un total bien loin des 240 400 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 22,47 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Curgies Quelles leçons retenir des résultats des précédentes municipales à Curgies ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Didier Vanesse a fait la course en tête en récoltant 62,71% des suffrages. Derrière, Elsa Bardiaux a capté 239 votes (37,28%). Cette victoire écrasante de Didier Vanesse a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Curgies, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.