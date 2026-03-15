Résultat municipale 2026 à Curgies (59990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Curgies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Curgies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Curgies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier VANESSE
Didier VANESSE (12 élus) UNIS POUR CURGIES 		429 61,82%
  • Didier VANESSE
  • Lucie ARBONNIER
  • Patrick BREMENT
  • Marie-Béatrice VANESSE
  • Pierre BARBIEUX
  • Laure LEVEUGLE
  • Alain DANHIEZ
  • Brigitte HOT SOUFFLET
  • Charles DESMEDT
  • Lauranne DEMOUTIEZ
  • Philippe WALGRAEVE
  • Anne-Sophie HOT
Michaël ANGLADE
Michaël ANGLADE (3 élus) ENSEMBLE POUR CURGIES 		265 38,18%
  • Michaël ANGLADE
  • Elsa BARDIAUX
  • Franck MELON
Participation au scrutin Curgies
Taux de participation 67,14%
Taux d'abstention 32,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 713

Source : ministère de l’Intérieur

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