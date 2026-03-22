Résultat de l'élection municipale 2026 à Curis-au-Mont-d'Or : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Curis-au-Mont-d'Or [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Curis-au-Mont-d'Or sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Curis-au-Mont-d'Or.
L'actu des élections municipales 2026 à Curis-au-Mont-d'Or
11:45 - Jean-Luc Poirier, Michel Jaenger et Blandine Collin forment le trio de tête à Curis-au-Mont-d'Or
Pour le lancement des municipales à Curis-au-Mont-d'Or, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 72,25 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Jean-Luc Poirier qui a pris l'avantage avec 39,58 % des votes. Derrière, Michel Jaenger a pris la position de dauphin avec 31,10 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 29,32 %, Blandine Collin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Curis-au-Mont-d'Or
Le deuxième tour des élections municipales à Curis-au-Mont-d'Or a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Jaenger
Divers
Engagés pour Curis
|
|
Jean-Luc Poirier
Divers
Vivre Curis Ensemble
|
|
Blandine Collin
Divers
Curis, un avenir à partager
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Curis-au-Mont-d'Or
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc POIRIER (Ballotage) Vivre Curis Ensemble
|266
|39,58%
|Michel JAENGER (Ballotage) Engagés pour Curis
|209
|31,10%
|Blandine COLLIN (Ballotage) Curis, un avenir à partager
|197
|29,32%
|Participation au scrutin
|Curis-au-Mont-d'Or
|Taux de participation
|72,25%
|Taux d'abstention
|27,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|682
Source : ministère de l’Intérieur
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