Résultat de l'élection municipale 2026 à Curis-au-Mont-d'Or : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Curis-au-Mont-d'Or

Le deuxième tour des élections municipales à Curis-au-Mont-d'Or a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Jaenger
Michel Jaenger Divers
Engagés pour Curis
  • Michel Jaenger
  • Martine Duchenaux
  • Nicolas Fessy
  • Marie-Claire Cournoyer
  • Paul Diaz
  • Catherine Chalandon
  • Marc Gaubert
  • Charlotte Doudeau
  • Sylvain Gomez
  • Françoise Van Den Berge
  • Romain Battentier
  • Valérie Beaumont
  • Loïc Deau
  • Marion Pierucci
  • Cyril Sable
Jean-Luc Poirier
Jean-Luc Poirier Divers
Vivre Curis Ensemble
  • Jean-Luc Poirier
  • Bérangère Durand Mathieu
  • Philippe Guinet
  • Anne-Claire Muls
  • Franck Forey
  • Anne Allegri
  • Pierre Gouverneyre
  • Stéphanie Delépine
  • Jean-Marc Vessot
  • Nadège Rouelle
  • Collin Sctrick
  • Stephanie Collaudin
  • Lionel Bertrand
  • Bénédicte Coulin
  • Luc Durand
  • Marie Prudhon
  • Stéphane Ferrarelli
Blandine Collin
Blandine Collin Divers
Curis, un avenir à partager
  • Blandine Collin
  • Olivier Pichat
  • Alice Schalck
  • Gabriel Thieu
  • Bronté Murray
  • Yann Gicquel
  • Florence Jouin Borne
  • Christian Naessens
  • Amandine Boidevezi
  • Romain Medina
  • Morgane Minssieux
  • Eric Stodezyk
  • Gaëlle Millot
  • Bernard Champagnon
  • Bérengère Lenoir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Curis-au-Mont-d'Or

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc POIRIER
Jean-Luc POIRIER (Ballotage) Vivre Curis Ensemble 		266 39,58%
Michel JAENGER
Michel JAENGER (Ballotage) Engagés pour Curis 		209 31,10%
Blandine COLLIN
Blandine COLLIN (Ballotage) Curis, un avenir à partager 		197 29,32%
Participation au scrutin Curis-au-Mont-d'Or
Taux de participation 72,25%
Taux d'abstention 27,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 682

Source : ministère de l’Intérieur

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