Résultat de l'élection municipale 2026 à Cussac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cussac

Le deuxième tour des élections municipales à Cussac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Chambon
Dominique Chambon Divers
UNIS POUR CUSSAC
  • Dominique Chambon
  • Josiane Lefort
  • André Ravet
  • Patricia Caumartin
  • Rémi Grenouillet
  • Maria Cerqueira
  • Frédéric Gaillard
  • Françoise Tomas
  • Arthur Canin
  • Christine Granet
  • Robert Dufour
  • Maryse Rodrigues
  • Antoine Tomas
  • Sylvie Donzel
  • Bernard Forestier
Louis Brunet
Louis Brunet Divers
AVEC VOUS POUR CUSSAC
  • Louis Brunet
  • Patricia Mousnier
  • Jean-Marie Erimante
  • Marie-France Guéné
  • Jean-Jacques Leveque
  • Sylvie Auzemery
  • Michel Géraudie-Lavialle
  • Véronique Dauge
  • Didier Laloy
  • Sandrine Perverie
  • Rémi Neveux
  • Mathilde Chaulet
  • Emmanuel Jean Viale
  • Solange Martine Dufour
  • Gregory Vancaneghem

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cussac

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CHAMBON
Dominique CHAMBON (Ballotage) UNIS POUR CUSSAC 		237 38,60%
Louis BRUNET
Louis BRUNET (Ballotage) AVEC VOUS POUR CUSSAC 		232 37,79%
Bruno DESCUBES
Bruno DESCUBES (Ballotage) Bien vivre ensemble à Cussac 		145 23,62%
Participation au scrutin Cussac
Taux de participation 72,41%
Taux d'abstention 27,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Nombre de votants 643

Source : ministère de l’Intérieur

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