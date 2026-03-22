Résultat de l'élection municipale 2026 à Cussac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cussac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cussac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cussac.
L'actu des élections municipales 2026 à Cussac
11:47 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Cussac pour l'élection
Dominique Chambon a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Cussac dimanche dernier, avec 38,60 % des bulletins valides. À sa suite, Louis Brunet s'est classé deuxième avec 37,79 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Dominique Chambon a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 17 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 23,62 %, Bruno Descubes est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Cussac, l'élection a vu 72,41 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cussac
Le deuxième tour des élections municipales à Cussac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Chambon
Divers
UNIS POUR CUSSAC
|
|
Louis Brunet
Divers
AVEC VOUS POUR CUSSAC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cussac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CHAMBON (Ballotage) UNIS POUR CUSSAC
|237
|38,60%
|Louis BRUNET (Ballotage) AVEC VOUS POUR CUSSAC
|232
|37,79%
|Bruno DESCUBES (Ballotage) Bien vivre ensemble à Cussac
|145
|23,62%
|Participation au scrutin
|Cussac
|Taux de participation
|72,41%
|Taux d'abstention
|27,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Nombre de votants
|643
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Cussac
- Cussac (87150)
- Ecole primaire à Cussac
- Maternités à Cussac
- Crèches et garderies à Cussac
- Salaires à Cussac
- Impôts à Cussac
- Dette et budget de Cussac
- Climat et historique météo de Cussac
- Accidents à Cussac
- Délinquance à Cussac
- Inondations à Cussac
- Nombre de médecins à Cussac
- Pollution à Cussac
- Entreprises à Cussac
- Prix immobilier à Cussac