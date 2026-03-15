Résultat de l'élection municipale 2026 à Cusset : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cusset [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cusset sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cusset.
L'actu des élections municipales 2026 à Cusset
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Cusset
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Cusset est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Jean-Sébastien Laloy (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 69,99% des soutiens. Deuxième, Pascal Devos (Divers gauche) a recueilli 522 voix (15,77%). Cette victoire au premier tour de Jean-Sébastien Laloy a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Cusset, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Cusset : les horaires des bureaux de vote
Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Cusset. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste des candidats en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cusset
|Tête de listeListe
|
Brice Mollier
Liste d'union à gauche
CAP-CUSSET ALTERNATIVE POPULAIRE
|
|
Jean-Sébastien Laloy
Liste divers droite
CUSSET!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Laloy (29 élus) Cusset dynamique - liste de la majorité municipale
|2 316
|69,99%
|
|Pascal Devos (2 élus) Cusset en commun, la liste de gauche
|522
|15,77%
|
|Régis Bernard (2 élus) Collectif eco citoyen cusset
|471
|14,23%
|
|Participation au scrutin
|Cusset
|Taux de participation
|39,85%
|Taux d'abstention
|60,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 434
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Laloy (25 élus) Cusset dynamique- rassemblement de la droite républicaine et du centre
|2 574
|43,94%
|
|Pascale Semet (4 élus) Cusset : c'est ensemble et avec vous
|1 578
|26,94%
|
|Jean-Yves Chégut (3 élus) Rassemblés pour cusset, une gauche citoyenne
|1 202
|20,52%
|
|Arnaud Couture (1 élu) Cusset bleu marine
|503
|8,58%
|
|Participation au scrutin
|Cusset
|Taux de participation
|69,14%
|Taux d'abstention
|30,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Nombre de votants
|5 963
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Laloy Cusset dynamique- rassemblement de la droite républicaine et du centre
|1 741
|31,58%
|Pascale Semet Cusset : c'est ensemble et avec vous
|1 578
|28,62%
|Jean-Yves Chégut Rassemblés pour cusset, une gauche citoyenne
|1 382
|25,07%
|Arnaud Couture Cusset bleu marine
|811
|14,71%
|Participation au scrutin
|Cusset
|Taux de participation
|65,90%
|Taux d'abstention
|34,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|5 684
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