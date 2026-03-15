Résultat de l'élection municipale 2026 à Cusset : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cusset

Tête de listeListe
Brice Mollier
Brice Mollier Liste d'union à gauche
CAP-CUSSET ALTERNATIVE POPULAIRE
  • Brice Mollier
  • Marie Costenoble
  • Baptiste Peyronnet
  • Marie-Luce Breuil
  • Régis Bernard
  • Viviane Beal
  • Benjamin Bric
  • Sandrine Despalles
  • Jean-Philippe Juan
  • Elsa Denferd
  • Rémy Dauvergne
  • Lola Berthou
  • Claude Faucheux
  • Régine Talec
  • René Borand
  • Catherine Despalles
  • Safedine Kraghel
  • Laurence Pautal Fournier
  • Frédéric Olagnon
  • Soraya Boutouatou
  • Alain Bernicot
  • Julia Sabatier
  • Claude Monnier
  • Marie-Jeanne Rabussier
  • Jean-Jacques Daillut
  • Sylvie Legarlantezeck
  • Daniel Bailly
  • Isabelle Genebrier
  • Jérémie Maurel
  • Bernadette Charret
  • Claude Blanchet
  • Anne Hamel
  • Jean-Yves Chégut
  • Noëlle Kowalyk
  • Pascal Devos
Jean-Sébastien Laloy
Jean-Sébastien Laloy Liste divers droite
CUSSET!
  • Jean-Sébastien Laloy
  • Annie Corne
  • Bertrand Baylaucq
  • Marie-Claire Chatelais
  • Benjamin Bafoil
  • Annie David
  • Louis Sastre
  • Nadège Mallet
  • Pascal Vernisse
  • Rachel Faucherie
  • Rémi Rieuf
  • Myriam Saint-André
  • Renaud Mary
  • Nathalie Lucas
  • Christel Ngaba Ndzana
  • Marion Meteigner
  • Julien Murat
  • Sarah Angiolini
  • Thierry Decorsier
  • Virginie Vigier
  • Jessy Bastide
  • Laura Rialland
  • Jean-Marc Schmitt
  • Claude Aufrère
  • Maxime Ferrières
  • Brigitte Diot
  • Gilles Aumaitre
  • Joëlle Olivier
  • Sébastien Pacaud
  • Christiane Tagournet
  • Patrick Laigre
  • Marie-France Pol
  • François Huget
  • Annie Dauphin
  • Pierre Lorut

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Laloy
Jean-Sébastien Laloy (29 élus) Cusset dynamique - liste de la majorité municipale 		2 316 69,99%
  • Jean-Sébastien Laloy
  • Annie Corne
  • Bertrand Baylaucq
  • Annie Dauphin
  • Jean-Louis Long
  • Marie Chatelais
  • Benjamin Bafoil
  • Marie-José Morier
  • François Huget
  • Nadeige Mallet
  • Jean-Marc Schmitt
  • Nathalie Lucas
  • Sébastien Pacaud
  • Myriam Saint-André
  • Rémi Rieuf
  • Annie David
  • Louis Sastre
  • Éléonore Bayle
  • Bouya Doucouré
  • Marion Meteigner
  • Frédéric Saint-Paul
  • Virginie Vigier
  • Mustapha Rebika
  • Christiane Tagournet
  • Gilles Aumaitre
  • Joëlle Olivier
  • Patrick Laigre
  • Yasmina Constant
  • Jean Carteron
Pascal Devos
Pascal Devos (2 élus) Cusset en commun, la liste de gauche 		522 15,77%
  • Pascal Devos
  • Elsa Denferd
Régis Bernard
Régis Bernard (2 élus) Collectif eco citoyen cusset 		471 14,23%
  • Régis Bernard
  • Julia Sabatier
Participation au scrutin Cusset
Taux de participation 39,85%
Taux d'abstention 60,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 434

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Laloy
Jean-Sébastien Laloy (25 élus) Cusset dynamique- rassemblement de la droite républicaine et du centre 		2 574 43,94%
  • Jean-Sébastien Laloy
  • Annie Corne
  • Bertrand Baylaucq
  • Annie Dauphin
  • Franck Duwicquet
  • Josiane Cognet
  • Christian Bernard
  • Marie-Claude Vallat
  • Hervé Duboscq
  • Marie-Claire Chatelais
  • Dominique Dalmas
  • Élise Bayet
  • Francois Huguet
  • Nadeige Mallet
  • Romain Febvre
  • Christiane Tagournet
  • Jean-Pierre Delaval
  • Anna Mosbah
  • Bouya Doucoure
  • Jacqueline Caut
  • André Torrilhon
  • Nicole Perard
  • Benjamin Bafoil
  • Éléonore Bayle
  • Jean Carteron
Pascale Semet
Pascale Semet (4 élus) Cusset : c'est ensemble et avec vous 		1 578 26,94%
  • Pascale Semet
  • Michel Rostan
  • Viviane Beal
  • Jacques Daubernard
Jean-Yves Chégut
Jean-Yves Chégut (3 élus) Rassemblés pour cusset, une gauche citoyenne 		1 202 20,52%
  • Jean-Yves Chégut
  • Jeannine Petelet
  • Sébastien Ulliana
Arnaud Couture
Arnaud Couture (1 élu) Cusset bleu marine 		503 8,58%
  • Arnaud Couture
Participation au scrutin Cusset
Taux de participation 69,14%
Taux d'abstention 30,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 5 963

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Laloy
Jean-Sébastien Laloy Cusset dynamique- rassemblement de la droite républicaine et du centre 		1 741 31,58%
Pascale Semet
Pascale Semet Cusset : c'est ensemble et avec vous 		1 578 28,62%
Jean-Yves Chégut
Jean-Yves Chégut Rassemblés pour cusset, une gauche citoyenne 		1 382 25,07%
Arnaud Couture
Arnaud Couture Cusset bleu marine 		811 14,71%
Participation au scrutin Cusset
Taux de participation 65,90%
Taux d'abstention 34,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 5 684

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