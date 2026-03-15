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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cusset La composition démographique et socio-économique de Cusset définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des municipales. Avec une densité de population de 417 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,44%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,70%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 5784 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,87% et d'une population étrangère de 7,58% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Cusset mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,58% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Cusset aux municipales ? Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Cusset il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 24,67% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 41,88% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,31% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Cusset comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,07% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 34,17% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,21% le dimanche suivant.

16:58 - Cusset classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de la municipale 2026 à Cusset, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. La mobilisation s'élevait à 39,85 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 76,63 % de participation dans la ville (contre une abstention à 23,37 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,50 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,67 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,81 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se positionne visiblement comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Le vote de Cusset nettement ancré à droite il y a deux ans L'exploration des résultats de 2024 confirme que Cusset demeurait à l'époque une ville politiquement partagée, dans la droite ligne de 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (34,07%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Cusset avaient ensuite placé en tête Nicolas Ray (Les Républicains) avec 40,57% au premier tour, devant Rémy Queney (Rassemblement National) avec 34,17%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nicolas Ray culminant à 63,79% des votes dans la localité.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Cusset lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Cusset accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,82%, devant Marine Le Pen qui obtenait 24,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,12% pour Emmanuel Macron, contre 41,88% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Cusset plébiscitaient Nicolas Ray (LR) avec 24,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,07% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Cusset ? Avec la montée des prélèvements locaux à Cusset, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,11 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 322 060 €, loin des 3 284 570 € perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cusset a évolué pour se fixer à environ 46,45 % en 2024 (contre 19,58 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Cusset s'est chiffrée à 1 158 € en 2024 (contre 867 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Cusset L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Cusset est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Jean-Sébastien Laloy (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 69,99% des soutiens. Deuxième, Pascal Devos (Divers gauche) a recueilli 522 voix (15,77%). Cette victoire au premier tour de Jean-Sébastien Laloy a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Cusset, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.