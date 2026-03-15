Résultat municipale 2026 à Cusset (03300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cusset a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cusset, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cusset [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien LALOY
Jean-Sébastien LALOY (30 élus) CUSSET! 		3 729 78,97%
  • Jean-Sébastien LALOY
  • Annie CORNE
  • Bertrand BAYLAUCQ
  • Marie-Claire CHATELAIS
  • Benjamin BAFOIL
  • Annie DAVID
  • Louis SASTRE
  • Nadège MALLET
  • Pascal VERNISSE
  • Rachel FAUCHERIE
  • Rémi RIEUF
  • Myriam SAINT-ANDRÉ
  • Renaud MARY
  • Nathalie LUCAS
  • Christel NGABA NDZANA
  • Marion METEIGNER
  • Julien MURAT
  • Sarah ANGIOLINI
  • Thierry DECORSIER
  • Virginie VIGIER
  • Jessy BASTIDE
  • Laura RIALLAND
  • Jean-Marc SCHMITT
  • Claude AUFRÈRE
  • Maxime FERRIÈRES
  • Brigitte DIOT
  • Gilles AUMAITRE
  • Joëlle OLIVIER
  • Sébastien PACAUD
  • Christiane TAGOURNET
Brice MOLLIER
Brice MOLLIER (3 élus) CAP-CUSSET ALTERNATIVE POPULAIRE 		993 21,03%
  • Brice MOLLIER
  • Marie COSTENOBLE
  • Baptiste PEYRONNET
Participation au scrutin Cusset
Taux de participation 56,99%
Taux d'abstention 43,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 4 907

Source : ministère de l’Intérieur

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