Résultat municipale 2026 à Cussey-sur-l'Ognon (25870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cussey-sur-l'Ognon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cussey-sur-l'Ognon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cussey-sur-l'Ognon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François MÉNESTRIER
Jean-François MÉNESTRIER (12 élus) Unis pour Cussey sur l'Ognon 		291 60,88%
  • Jean-François MÉNESTRIER
  • Elisabeth RABOLIN
  • Jean-François LANOY
  • Annabelle RENAUD
  • Guy TRIQUET
  • Laurence RICQ
  • Alexandre SOUL
  • Sylvaine STREIT
  • Patrice ALBERT
  • Aurélia LAURENT
  • Patrice BARDIN
  • Blandine MOUGIN
Teddy PHILIPPE
Teddy PHILIPPE (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR CUSSEY 		187 39,12%
  • Teddy PHILIPPE
  • Laurence MESNIER
  • Michel CUENOT
Participation au scrutin Cussey-sur-l'Ognon
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Nombre de votants 493

Source : ministère de l’Intérieur

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