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19:17 - Le poids démographique et économique de Cussey-sur-l'Ognon aux élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Cussey-sur-l'Ognon comme dans toute la France. Dotée de 453 logements pour 1 049 habitants, la densité de la ville est de 139 habitants par km². Ses 57 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (90,29%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,15% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,66% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 296,37 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Cussey-sur-l'Ognon, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - À Cussey-sur-l'Ognon, le RN se positionne en force aux municipales 2026 Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Cussey-sur-l'Ognon en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 24,58% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 40,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 23,99% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Cussey-sur-l'Ognon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,78% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 40,07% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,36% lors du vote final, et un siège remporté par Dominique Voynet.

16:58 - Les électeurs de Cussey-sur-l'Ognon vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 260 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Cussey-sur-l'Ognon, soit un taux de participation de 34,57 % (un score en demi-teinte) alors qu'en raison du Covid, de nombreux électeurs avaient préféré rester à l'écart. Avec la présidentielle, les élections municipales demeurent pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi fortement mobilisé, avec 80,29 % de participation dans la ville (19,71 % d'abstention). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche d'enseignements. L'affluence pour les législatives, mesurée pour sa part à 50,59 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 73,20 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 58,91 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne in fine comme une zone assez participative. En parallèle de ces élections municipales, l'état de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Cussey-sur-l'Ognon.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Cussey-sur-l'Ognon Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Eric Fusis (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 40,07% au premier tour, devant Benoît Vuillemin (Ensemble !) avec 30,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Eric Fusis culminant à 53,36% des suffrages exprimés dans la commune. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Cussey-sur-l'Ognon avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (34,78%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 21,28% des votes. La situation politique de Cussey-sur-l'Ognon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Cussey-sur-l'Ognon : retour sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cussey-sur-l'Ognon accordaient leurs suffrages à Eric Alauzet (Ensemble !) avec 38,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,97% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cussey-sur-l'Ognon quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 24,58%. Lors de la finale de l'élection à Cussey-sur-l'Ognon, les électeurs accordaient 59,03% pour Emmanuel Macron, contre 40,97% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité à Cussey-sur-l'Ognon : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Cussey-sur-l'Ognon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,77 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 6 200 euros environ, marquant une forte baisse face aux quelque 151 900 euros perçus en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Cussey-sur-l'Ognon s'est établi à 30,50 % en 2024 (contre 12,42 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Cussey-sur-l'Ognon a atteint 675 € en 2024 (contre 541 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Jean-François Ménestrier à Cussey-sur-l'Ognon Quel avait été le résultat des précédentes municipales à Cussey-sur-l'Ognon ? Seule en lice, la liste menée par Jean-François Ménestrier a sans surprise engrangé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Cussey-sur-l'Ognon, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a déjà été donné.