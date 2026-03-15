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19:16 - Démographie et politique à Cuxac-d'Aude, un lien étroit Dans la commune de Cuxac-d'Aude, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 189 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,85%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 672 € par an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2241 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,05%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,89%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Cuxac-d'Aude mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,82% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Le RN progresse à Cuxac-d'Aude Le RN restait loin du podium lors du scrutin municipal à Cuxac-d'Aude il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,91% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,75% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,37% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 57,15% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,29% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 51,83% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 61,20% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Falcon.

16:58 - Dernières municipales : 49,54 % d'abstention à Cuxac-d'Aude En ce jour de municipale à Cuxac-d'Aude, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 49,54 %, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 50,46 %) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 26,13 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,13 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,25 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,69 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Cuxac-d'Aude en 2024 ? Les Européennes de 2024 à Cuxac-d'Aude avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (46,29%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 12,80% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Cuxac-d'Aude plébiscitaient ensuite Frédéric Falcon (Rassemblement National) avec 51,83% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Frédéric Falcon culminant à 61,20% des suffrages exprimés sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Cuxac-d'Aude restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - En 2022, la municipalité de Cuxac-d'Aude s'était fortement ancrée à l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Cuxac-d'Aude soutenaient en priorité Frédéric Falcon (RN) avec 31,37% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,15%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cuxac-d'Aude quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 35,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,73%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 60,75% pour Marine Le Pen, contre 39,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Cuxac-d'Aude laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué l'imposition à Cuxac-d'Aude ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Cuxac-d'Aude, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,95 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 73 720 € la même année. Une somme bien en-dessous des 687 080 € engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Cuxac-d'Aude a évolué pour se fixer à un peu plus de 62,67 % en 2024 (contre 31,98 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Cuxac-d'Aude s'est chiffrée à environ 1 041 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 758 € quatre ans auparavant.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des municipales à Cuxac-d'Aude S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Cuxac-d'Aude peut être édifiant. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Jacques Pociello (Divers) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 52,72% des voix. Deuxième, Gregory Delfour (Divers centre) a rassemblé 762 voix (47,27%). Ce triomphe au premier tour de Jacques Pociello a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Cuxac-d'Aude, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera un challenge titanesque pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.