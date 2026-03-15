Résultat municipale 2026 à Cuxac-d'Aude (11590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cuxac-d'Aude a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cuxac-d'Aude, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cuxac-d'Aude [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory DELFOUR
Gregory DELFOUR (23 élus) CUXAC 2026 		1 301 67,06%
  • Gregory DELFOUR
  • Mireille BONHOMME
  • David BERTO
  • Celine LEBORGNE
  • Romain COMBES
  • Céline REY
  • Yoann FOURMOND
  • Eve POIRRIER
  • Daniel FOURNIER
  • Anne-Marie GROUARD
  • Jean-Marc BOUTET
  • Brigitte BAUDIS
  • Thomas DIONNET
  • Brigitte CASALS
  • Pierre-Marcelin SUCILLA
  • Denise PEROZENI
  • Laurent CHAUVIN
  • Blandine JOURDOIS
  • Eric TRABLY
  • Charlotte SEYRIG
  • Philippe BARDY
  • Nathalie COLLAS
  • Jerome BOUDY
Jean-Luc GALINIER
Jean-Luc GALINIER (4 élus) DEMAIN CUXAC 		639 32,94%
  • Jean-Luc GALINIER
  • Nathalie JOSSIER
  • Gilles FLAGEOLLET
  • Sandy POCIELLO
Participation au scrutin Cuxac-d'Aude
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 2 048

Source : ministère de l’Intérieur

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