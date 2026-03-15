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19:18 - Cuzorn : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant le bureau de vote de Cuzorn, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Dotée de 511 logements pour 850 habitants, la densité de la commune est de 36 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 503 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,97%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 48,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 31,87% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 308,53 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Cuzorn montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Cuzorn ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Cuzorn il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,55% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,90% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,96% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 63,61% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,10% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,00% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 49,89% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 51,02 % d'abstention à Cuzorn Pour rappel, l'abstention atteignait 51,02 % à Cuzorn lors des dernières municipales, une proportion assez classique alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 18,25 % localement. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des scrutins locaux, il est pertinent d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,32 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 27,51 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,94 %. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En marge de l'élection municipale de 2026, cette particularité pèsera en conséquence assurément sur les résultats de Cuzorn.

15:59 - Comment a voté Cuzorn il y a deux ans ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Cuzorn demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Cuzorn avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,10%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 12,65% des suffrages. Annick Cousin (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Cuzorn après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,00%. Jérôme Cahuzac (Divers gauche) échouait à la deuxième place avec 21,40%. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a raflé la mise avec 50,11% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Cuzorn lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cuzorn accordaient leurs suffrages à Annick Cousin (RN) avec 22,96% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,61% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cuzorn tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,55% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 21,72%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,90% pour Marine Le Pen, contre 44,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Cuzorn dessine ainsi un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Cuzorn À Cuzorn, en matière d'impôts locaux, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 803 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 398 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 42,20 % en 2024 (contre 11,03 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 13 000 euros en 2024. Un total bien loin des 74 200 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 7,55 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Cuzorn Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Cuzorn. Il est à noter que cette élection s'est déroulée sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Geraldine Caillou a remporté les meilleurs résultats avec 343 soutiens (98,84%). À la suite, Richard Mindo a recueilli 341 votes (98,27%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Didier Cayssillé, avec 339 bulletins (97,69%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Cuzorn, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Il convient toutefois de souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.