Résultat municipale 2026 à Cuzorn (47500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cuzorn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cuzorn, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cuzorn [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier CAYSSILLÉ
Didier CAYSSILLÉ (13 élus) Faisons vivre Cuzorn 		365 70,33%
  • Didier CAYSSILLÉ
  • Patricia GILIS
  • Richard MINDO
  • Géraldine CAILLOU
  • Laurent BLOT
  • Corinne HARLÉ-MARTINE
  • Cyrille LAGARDE
  • Marilyn DUVERNET
  • Hervé LOXQ
  • Valérie LABBÉ
  • Jean-Michel TROUILLÉ
  • Fabienne LAYMOND
  • Cédric FONROQUES
Olivier DELPON
Olivier DELPON (2 élus) CUZORN UNIS VERS UN IDEAL RURAL 		154 29,67%
  • Olivier DELPON
  • Sandy FABRE
Participation au scrutin Cuzorn
Taux de participation 75,17%
Taux d'abstention 24,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 539

Source : ministère de l’Intérieur

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