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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Dachstein : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Dachstein, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 784 logements pour 1 755 habitants, la densité de la commune est de 235 habitants/km². L'existence de 102 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (89,03%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,34% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 43,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 298,57 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Pour conclure, à Dachstein, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une percée du RN à Dachstein aux municipales ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière municipale à Dachstein en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,98% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,92% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,16% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN validait 37,50% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 35,18% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 33,72% pour le RN. Il achèvera sa course avec 38,30% le dimanche suivant.

16:58 - À Dachstein, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette municipale 2026 à Dachstein, la mobilisation des électeurs aura un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 757 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 51,71 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid faisait douter le pays. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 77,26 %. Même si les logiques diffèrent d'un scrutin à l'autre, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 43,81 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 65,10 %. Juste avant, le scrutin européen avait rassemblé 51,63 % des électeurs locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - Dachstein : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Dachstein a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (35,18%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Dachstein avaient ensuite favorisé Vincent Coussediere (Rassemblement National) avec 33,72% au premier tour, devant Louise Morel (Majorité présidentielle) avec 30,21%. Mais c'est finalement Louise Morel (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 61,70% des suffrages exprimés.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Dachstein : les points à comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Dachstein soutenaient en priorité Louise Morel (Ensemble !) avec 28,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,50%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Dachstein quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 33,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,08% pour Emmanuel Macron, contre 39,92% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Dachstein un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La mairie a-t-elle baissé les impôts locaux à Dachstein ? Du côté de la fiscalité de Dachstein, le produit fiscal par ménage s'est établi à 564 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 645 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 23,51 % en 2024 (contre 10,34 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 %. Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 6 900 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 399 510 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 18,00 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - L'élection municipale de 2020 à Dachstein : des résultats scellés dès le premier tour Les résultats des dernières élections municipales à Dachstein ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Jean Claude Andre a raflé la première place en obtenant 385 suffrages (52,73%). Dans la position du principal opposant, Léon Mockers a capté 47,26% des suffrages. Cette victoire écrasante de Jean Claude Andre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Dachstein, ce décor pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.