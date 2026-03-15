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19:20 - Analyse socio-économique de Damiatte : perspectives électorales Dans les rues de Damiatte, les élections s'achèvent. Dotée de 541 logements pour 1 067 habitants, la densité de la ville est de 34 hab/km². Ses 99 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 311 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (86,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 29,85% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 280,68 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Damiatte manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Damiatte Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Damiatte en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 19,03% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,47% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,21% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Damiatte comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 32,75% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 38,28% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 43,72% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 44,72 % de participation à Damiatte Aux municipales de 2020 à Damiatte, l'abstention était montée à 55,28 % lors du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). C'étaient 356 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, le coronavirus ayant impacté fortement la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 16,26 % dans la ville (la participation grimpant à 83,74 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,06 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,30 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,97 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Damiatte, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Damiatte ? La situation politique de Damiatte a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Le choc des Européennes de juin 2024 à Damiatte avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,75%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,29% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Damiatte soutenaient en priorité Guilhem Carayon (Union de l'extrême droite) avec 38,28% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Jean Terlier (Ensemble !), avec 56,28%.

14:57 - Les électeurs de Damiatte avaient résolument privilégié la gauche il y a 4 ans Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Damiatte plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 27,61% des inscrits, devant Marine Le Pen qui recueillait 19,03%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,53% pour Emmanuel Macron, contre 48,47% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Damiatte accordaient leurs suffrages à Julien Lassalle (Nupes) avec 32,67% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,27%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Damiatte Alors que les impôts locaux ont augmenté à Damiatte entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,89 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 11 600 € la même année, bien en deçà des quelque 115 900 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Damiatte atteint désormais environ 44,13 % en 2024 (contre 13,75 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Damiatte s'est établi à 702 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 427 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Damiatte ? S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Damiatte peut être édifiant. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour les intérêts de damiatte' menée par Evelyne Faddi a sans surprise engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Damiatte, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs à la suite de cette élection sans véritable concurrence. La liste des candidatures fournit assurément d'ores et déjà un premier élément de réponse.