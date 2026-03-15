Résultat municipale 2026 à Damiatte (81220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Damiatte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Damiatte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Damiatte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme ROUDET
Jérôme ROUDET (12 élus) ENSEMBLE POUR LES INTÉRÊTS DE DAMIATTE 		282 50,72%
  • Jérôme ROUDET
  • Angélique NERIN
  • Philippe BESSIOUD
  • Pascale MAUREL
  • Didier DARASSE
  • Laetitia MARIN
  • Julien VAGLIENTI
  • Corinne SIE
  • Frédéric FONTAINE
  • Emilie CIANCIO
  • Christophe VERP
  • Pascale BESOMBES
Jean Jacques SOULAYRAC
Jean Jacques SOULAYRAC (3 élus) VIVRE DAMIATTE ENSEMBLE 		274 49,28%
  • Jean Jacques SOULAYRAC
  • Nadine PINEL
  • Didier MEDALE
Participation au scrutin Damiatte
Taux de participation 70,12%
Taux d'abstention 29,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 568

Source : ministère de l’Intérieur

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