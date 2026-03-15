Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys

Tête de listeListe
Vincent Benoist
Vincent Benoist Liste d'union à gauche
DAMMARIE CITOYENNE
  • Vincent Benoist
  • Amelle Stein
  • Raphaël Segerer
  • Laurence Delaportas
  • Ali Kameche
  • Catherine Domenech
  • Kamil Sahbatou
  • Ilham Houda
  • Vincent Dufresne
  • Aurélie Alix
  • Morgan Vallet
  • Pierrette Moreau
  • Said-Mouze Missubah
  • Jeannette Hecketsweiler
  • Christophe Royer
  • Maria-Héléna Rey Garcia
  • Thierry Faucher
  • Sophie Benoit
  • Sébastien Martin
  • Laurence Petit
  • Baya Aliou Oumar
  • Emmanuelle Ottavi
  • Charles Toulemonde
  • Nathalie Villette
  • Cherubin Poati-Mackela
  • Sophie Duez
  • Olivier Royez
  • Nadia Bouamer
  • Raphaël Gomes
  • Dominique Valenti
  • Arthur Diot
  • Aline Pantaleao
  • Norbert Petit
  • Marie-Odile David
  • Prabodh Pourouchottamin
Khaled Laouiti
Khaled Laouiti Liste divers centre
Dammarie, l'avenir c'est vous !
  • Khaled Laouiti
  • Virginie Rabreau
  • Adelino Alberto Neves
  • Rachida Zemmouri
  • Jean-Luc Carvalho
  • Marie Laurence Laugier
  • Eric Dupont
  • Cécile Anouyahong Souvannamajo
  • Mohamed Hachemaoui
  • Kristelle Thorel
  • Franck Jean-Piere Degoulet
  • Aurélie Cochet
  • Yusuf Yesilbas
  • Elodie Magnien Bouaffar
  • Victor Zaccardo
  • Suzette Bouka
  • Timothée Clavier
  • Yasmina Bada
  • Lucas Sanson
  • Rabab Sabba
  • Arnaud Moreau
  • Liliana Pereira
  • Sofyane Choual
  • Sonia Thyrard
  • Carlos Manuel Filipe Pereira
  • Natacha Bouville
  • Taylor Lapilus
  • Diana Kouloufoua
  • Dimitri Micciche
  • Maëva Koïta
  • Vito Giuseffi
  • Cláudia Martins Da Costa
  • Marwan Zineddaine
  • Nathaelle Devol
  • Chan Duong Tran
  • Naïma Kheder
  • Eddy Ismael
Rodolphe Cerceau
Rodolphe Cerceau Liste divers droite
DAMMARIE MA VILLE
  • Rodolphe Cerceau
  • Nadine Langlois
  • Paulo Paixao
  • Soraya Denni
  • Alain Mirza
  • Sylvie Pages
  • Sylvain Jonnet
  • Christèle Muzyka
  • Sébastien Masson
  • Jessica Fievez
  • Antonio José Silva de Carvalho
  • Ketleen Louis-Jean
  • Daniel Richard
  • Nadine Lemeaïlbi Bouché
  • Pierre Charon
  • Patricia Charretier
  • Elie Veux
  • Régine Leste
  • Jean-François Quicray
  • Harmonie Hadidi
  • Sosthène Pala Mawa
  • Uyên-Huê Lam Le
  • Salah Mohandi
  • Annie Nivert
  • Alain Saussac
  • Saloua Toutouh
  • Thierry Franjaud
  • Dina Martins
  • Claude-Eric Soumoudronga
  • Janina Le Pape
  • Philippe Narme
  • Yannick Mastail
  • Sébastien Albinet
  • Marina Santos
  • Maxime Gomes Gonçalves
  • Marie-Christine Leterre
  • Alain Chanteau
Véronique Veau
Véronique Veau Liste divers droite
ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS
  • Véronique Veau
  • Philippe Dion
  • Dominique Kundig Bordes
  • Hocine Cherifi
  • Nathalie Kayndarzyk
  • Christophe Fay
  • Corinne Leguay
  • Haïcal Marzouk
  • Michèle Lonnoy
  • Thierry Durand
  • Kaoutar Abbassi
  • Karim Khiar
  • Saimira Beqo Ismaili
  • Laurent Cozic
  • Malha Chedri
  • Fabrice Renouf
  • Florence Martin-Séchaud
  • Tin Nguyen
  • Céline Oblaza
  • Issouf Richard Kanoute
  • Sylvie Sinivassin
  • Fernand de Almeida
  • Florence Breisack
  • Daniel Fiogbe
  • Valérie Charpentier
  • André Duval
  • Brigitte Le Gall
  • Matthieu Genty
  • Annick Francavilla
  • Matthieu Ferrando
  • Samba Ba
  • Patrick Marechal
  • Carine Breuillet
  • Zeki Gültekin
  • Joëlle Noto
  • Nicolas Blandin
  • Lisa Quenoy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Battail
Gilles Battail (27 élus) Dammarie ma ville 		1 626 49,52%
  • Gilles Battail
  • Patricia - Paulette Charretier
  • Paulo Rui Paixao
  • Sylvie Pages
  • Ali Kameche
  • Audrey Stempell
  • Dominique Marc
  • Françoise Fouquet
  • Dominique Theraulaz
  • Natacha Moussard
  • Sylvain Jonnet
  • Nadine Langlois
  • Khaled Laouiti
  • Annie Nivert
  • Alain Saussac
  • Dina Martins
  • Rodolphe Cerceau
  • Christelle Ribouillard
  • Alain Mirza
  • Bernadette Cieplik
  • Victor Guerard
  • Janina Le Pape
  • Antonio José Silva De Carvalho
  • Soraya Denni
  • Sébastien Masson
  • Maryse Menetrier
  • Jérémy Pouteau
Vincent Benoist
Vincent Benoist (5 élus) Dammarie citoyenne 		973 29,63%
  • Vincent Benoist
  • Laurence Delaportas
  • Arthur Diot
  • Sarah Machrouh
  • Raphaël Segerer
Wilfried Descolis
Wilfried Descolis (3 élus) Un nouveau souffle pour dammarie-les-lys 		684 20,83%
  • Wilfried Descolis
  • Sylvie Sinivassin
  • Hocine Cherifi
Participation au scrutin Dammarie-les-Lys
Taux de participation 27,60%
Taux d'abstention 72,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 389

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Battail
Gilles Battail Dammarie ma ville 		1 645 47,88%
Vincent Benoist
Vincent Benoist Dammarie citoyenne 		1 145 33,33%
Wilfried Descolis
Wilfried Descolis Un nouveau souffle pour dammarie-les-lys 		645 18,77%
Participation au scrutin Dammarie-les-Lys
Taux de participation 29,01%
Taux d'abstention 70,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 605

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Battail
Gilles Battail (29 élus) Unis pour dammarie-les-lys 		4 004 64,46%
  • Gilles Battail
  • Joëlle Noto
  • Slimane Bouklouche
  • Sylvie Pages
  • Didier Lockwood
  • Khadija Zineddaine
  • Dominique Theraulaz
  • Françoise Fouquet
  • Paulo Paixao
  • Dominique Kundig-Bordes
  • Dominique Marc
  • Patricia Charretier
  • François Blanchon
  • Eline Etancelin
  • Alain Villeneuve
  • Françoise Perreau
  • Rodolphe Cerceau
  • Ariane Wojtas
  • Alain Mirza
  • Carole Chavel
  • Alain Saussac
  • Dina Martins
  • Aurélien Zachayus
  • Françoise Capoulun
  • Hamid Sandal
  • Résika Bouadjadj
  • Fançois Petin
  • Siham Ramdani
  • José Carvalho
Nicolas Alix
Nicolas Alix (4 élus) Changez d'air ! changez d'ere ! a dammarie les lys 		1 466 23,60%
  • Nicolas Alix
  • Salima Yenbou
  • Khaled Laouiti
  • Sylvie Teixeira
Vincent Benoist
Vincent Benoist (2 élus) Dammarie citoyenne 		741 11,93%
  • Vincent Benoist
  • Margot Cimic
Participation au scrutin Dammarie-les-Lys
Taux de participation 51,58%
Taux d'abstention 48,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 6 468

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