Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dammarie-les-Lys sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dammarie-les-Lys.
L'actu des élections municipales 2026 à Dammarie-les-Lys
13:09 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Dammarie-les-Lys
Lors des municipales il y a 6 ans à Dammarie-les-Lys, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Gilles Battail (Divers droite) a distancé ses rivaux en recueillant 47,88% des voix. Dans la position du principal opposant, Vincent Benoist (Parti communiste français) a capté 1 145 voix (33,33%). Wilfried Descolis (Divers) était troisième, s'adjugeant 645 voix (18,77%). Ce gain non négligeable installait le leader dans un certain confort. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Gilles Battail l'a finalement emporté avec 1 626 bulletins (49,52%), face à Vincent Benoist rassemblant 973 électeurs (29,63%) et Wilfried Descolis réunissant 684 électeurs inscrits (20,83%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, gagnant -19 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Dammarie-les-Lys : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 10 716 électeurs de Dammarie-les-Lys de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Dammarie-les-Lys. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Dammarie-les-Lys sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Dammarie-les-Lys dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys
|Tête de listeListe
|
Vincent Benoist
Liste d'union à gauche
DAMMARIE CITOYENNE
|
|
Khaled Laouiti
Liste divers centre
Dammarie, l'avenir c'est vous !
|
|
Rodolphe Cerceau
Liste divers droite
DAMMARIE MA VILLE
|
|
Véronique Veau
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Battail (27 élus) Dammarie ma ville
|1 626
|49,52%
|
|Vincent Benoist (5 élus) Dammarie citoyenne
|973
|29,63%
|
|Wilfried Descolis (3 élus) Un nouveau souffle pour dammarie-les-lys
|684
|20,83%
|
|Participation au scrutin
|Dammarie-les-Lys
|Taux de participation
|27,60%
|Taux d'abstention
|72,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 389
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Battail Dammarie ma ville
|1 645
|47,88%
|Vincent Benoist Dammarie citoyenne
|1 145
|33,33%
|Wilfried Descolis Un nouveau souffle pour dammarie-les-lys
|645
|18,77%
|Participation au scrutin
|Dammarie-les-Lys
|Taux de participation
|29,01%
|Taux d'abstention
|70,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 605
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Battail (29 élus) Unis pour dammarie-les-lys
|4 004
|64,46%
|
|Nicolas Alix (4 élus) Changez d'air ! changez d'ere ! a dammarie les lys
|1 466
|23,60%
|
|Vincent Benoist (2 élus) Dammarie citoyenne
|741
|11,93%
|
|Participation au scrutin
|Dammarie-les-Lys
|Taux de participation
|51,58%
|Taux d'abstention
|48,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|6 468
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