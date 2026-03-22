Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dammarie-les-Lys sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dammarie-les-Lys.
L'actu des élections municipales 2026 à Dammarie-les-Lys
11:50 - Véronique Veau, Khaled Laouiti et Vincent Benoist forment le trio de tête à Dammarie-les-Lys
Véronique Veau (Divers droite) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Dammarie-les-Lys la semaine dernière, avec 32,61 % des voix. Ensuite, Khaled Laouiti (Divers centre) s'est classé deuxième avec 31,01 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Vincent Benoist, étiqueté Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Rodolphe Cerceau, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 17,56 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Dammarie-les-Lys, le vote a enregistré une participation de 51,91 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dammarie-les-Lys
Le deuxième tour des élections municipales à Dammarie-les-Lys a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Benoist
Liste d'union à gauche
DAMMARIE CITOYENNE
|
|
Khaled Laouiti
Liste divers centre
Dammarie, l'avenir c'est vous !
|
|
Véronique Veau
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique VEAU (Ballotage) ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS
|1 896
|32,61%
|Khaled LAOUITI (Ballotage) Dammarie, l'avenir c'est vous !
|1 803
|31,01%
|Vincent BENOIST (Ballotage) DAMMARIE CITOYENNE
|1 094
|18,82%
|Rodolphe CERCEAU (Ballotage) DAMMARIE MA VILLE
|1 021
|17,56%
|Participation au scrutin
|Dammarie-les-Lys
|Taux de participation
|51,91%
|Taux d'abstention
|48,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|5 930
Source : ministère de l’Intérieur
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