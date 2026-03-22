Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dammarie-les-Lys

Le deuxième tour des élections municipales à Dammarie-les-Lys a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Benoist
Vincent Benoist Liste d'union à gauche
DAMMARIE CITOYENNE
  • Vincent Benoist
  • Amelle Stein
  • Raphaël Segerer
  • Laurence Delaportas
  • Ali Kameche
  • Catherine Domenech
  • Kamil Sahbatou
  • Ilham Houda
  • Vincent Dufresne
  • Aurélie Alix
  • Morgan Vallet
  • Pierrette Moreau
  • Said-Mouze Missubah
  • Jeannette Hecketsweiler
  • Christophe Royer
  • Maria-Hélèna Rey Garcia
  • Thierry Faucher
  • Sophie Benoit
  • Sébastien Martin
  • Laurence Petit
  • Baya Aliou Oumar
  • Emmanuelle Ottavi
  • Charles Toulemonde
  • Nathalie Villette
  • Cherubin Poati-Mackela
  • Sophie Duez
  • Olivier Royez
  • Nadia Bouamer
  • Raphaël Gomes
  • Dominique Valenti
  • Arthur Diot
  • Aline Pantaleao
  • Norbert Petit
  • Marie-Odile David
  • Prabodh Pourouchottamin
Khaled Laouiti
Khaled Laouiti Liste divers centre
Dammarie, l'avenir c'est vous !
  • Khaled Laouiti
  • Virginie Rabreau
  • Adelino Alberto Neves
  • Rachida Zemmouri
  • Jean-Luc Carvalho
  • Marie Laurence Laugier
  • Eric Dupont
  • Cécile Anouyahong Souvannamajo
  • Mohamed Hachemaoui
  • Kristelle Thorel
  • Franck Jean-Piere Degoulet
  • Aurélie Cochet
  • Yusuf Yesilbas
  • Elodie Magnien Bouaffar
  • Victor Zaccardo
  • Suzette Bouka
  • Timothée Clavier
  • Yasmina Bada
  • Lucas Sanson
  • Rabab Sabba
  • Arnaud Moreau
  • Liliana Pereira
  • Sofyane Choual
  • Sonia Thyrard
  • Carlos Manuel Filipe Pereira
  • Natacha Bouville
  • Taylor Lapilus
  • Diana Kouloufoua
  • Dimitri Micciche
  • Maëva Koïta
  • Vito Giuseffi
  • Cláudia Martins Da Costa
  • Marwan Zineddaine
  • Nathaelle Devol
  • Chan Duong Tran
  • Naïma Kheder
  • Eddy Ismael
Véronique Veau
Véronique Veau Liste divers droite
ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS
  • Véronique Veau
  • Philippe Dion
  • Dominique Kundig Bordes
  • Hocine Cherifi
  • Nathalie Kayndarzyk
  • Christophe Fay
  • Corinne Leguay
  • Haïcal Marzouk
  • Michèle Lonnoy
  • Thierry Durand
  • Kaoutar Abbassi
  • Karim Khiar
  • Saimira Beqo Ismaili
  • Laurent Cozic
  • Malha Chedri
  • Fabrice Renouf
  • Florence Martin-Séchaud
  • Tin Nguyen
  • Céline Oblaza
  • Issouf Richard Kanoute
  • Sylvie Sinivassin
  • Fernand de Almeida
  • Florence Breisack
  • Daniel Fiogbe
  • Valérie Charpentier
  • André Duval
  • Brigitte Le Gall
  • Matthieu Genty
  • Annick Francavilla
  • Matthieu Ferrando
  • Samba Ba
  • Patrick Marechal
  • Carine Breuillet
  • Zeki Gültekin
  • Joëlle Noto
  • Nicolas Blandin
  • Lisa Quenoy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique VEAU
Véronique VEAU (Ballotage) ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS 		1 896 32,61%
Khaled LAOUITI
Khaled LAOUITI (Ballotage) Dammarie, l'avenir c'est vous ! 		1 803 31,01%
Vincent BENOIST
Vincent BENOIST (Ballotage) DAMMARIE CITOYENNE 		1 094 18,82%
Rodolphe CERCEAU
Rodolphe CERCEAU (Ballotage) DAMMARIE MA VILLE 		1 021 17,56%
Participation au scrutin Dammarie-les-Lys
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 5 930

Source : ministère de l’Intérieur

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