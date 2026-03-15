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19:21 - Dammarie-les-Lys aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Dammarie-les-Lys apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 23 252 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 130 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 41% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,78% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 5 351 résidents étrangers, représentant 23,01% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 563 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,10%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Dammarie-les-Lys, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Dammarie-les-Lys ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Dammarie-les-Lys il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 17,65% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 35,17% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 16,29% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Dammarie-les-Lys comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,27% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 26,78% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 29,05% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Dammarie-les-Lys plutôt abstentionniste lors des élections En ce jour de municipale 2026 à Dammarie-les-Lys, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'abstention atteignait 70,99 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le scrutin était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs participent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 32,78 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,35 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,86 %, loin des 61,95 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité apparaît comme une zone distancée du processus électoral.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Dammarie-les-Lys ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Dammarie-les-Lys plébiscitaient Arnaud Saint-Martin (Union de la gauche) avec 45,13% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Arnaud Saint-Martin culminant à 50,73% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Dammarie-les-Lys avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,27%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 25,86% des suffrages. La situation politique de Dammarie-les-Lys a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Dammarie-les-Lys ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Dammarie-les-Lys comme un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Dammarie-les-Lys voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 37,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,19%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,83% pour Emmanuel Macron, contre 35,17% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Dammarie-les-Lys plébiscitaient Arnaud Saint-Martin (Nupes) avec 36,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,04% des suffrages.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Dammarie-les-Lys Du côté de la fiscalité locale de Dammarie-les-Lys, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 1 055 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 1 029 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 47,28 % en 2024 (contre 29,28 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 232 780 € en 2024. Un total bien loin des 5 006 790 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 18,26 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Dammarie-les-Lys Lors des municipales il y a 6 ans à Dammarie-les-Lys, les résultats ont fourni un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Gilles Battail (Divers droite) a distancé ses rivaux en recueillant 47,88% des voix. Dans la position du principal opposant, Vincent Benoist (Parti communiste français) a capté 1 145 voix (33,33%). Wilfried Descolis (Divers) était troisième, s'adjugeant 645 voix (18,77%). Ce gain non négligeable installait le leader dans un certain confort. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Gilles Battail l'a finalement emporté avec 1 626 bulletins (49,52%), face à Vincent Benoist rassemblant 973 électeurs (29,63%) et Wilfried Descolis réunissant 684 électeurs inscrits (20,83%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, gagnant -19 voix supplémentaires entre les deux tours.