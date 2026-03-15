Résultat municipale 2026 à Dammarie-les-Lys (77190) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dammarie-les-Lys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dammarie-les-Lys, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammarie-les-Lys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique VEAU
Véronique VEAU ENSEMBLE POUR DAMMARIE-LÈS-LYS 		1 896 32,61%
Khaled LAOUITI
Khaled LAOUITI Dammarie, l'avenir c'est vous ! 		1 803 31,01%
Vincent BENOIST
Vincent BENOIST DAMMARIE CITOYENNE 		1 094 18,82%
Rodolphe CERCEAU
Rodolphe CERCEAU DAMMARIE MA VILLE 		1 021 17,56%
Participation au scrutin Dammarie-les-Lys
Taux de participation 51,91%
Taux d'abstention 48,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 5 930

Source : ministère de l’Intérieur

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