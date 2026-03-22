Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dammartin-en-Goële sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dammartin-en-Goële.
L'actu des élections municipales 2026 à Dammartin-en-Goële
11:46 - Qui est en tête à Dammartin-en-Goële avant le 2e tour de cette élection municipale 2026 ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Dammartin-en-Goële, c'est Stéphane Jabut (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place avec 27,31 % des votes. Dans son sillage, Sylvain Messiaen (Ecologiste) a obtenu la seconde place avec 22,93 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 1,27 point. Par ailleurs, avec 18,98 %, Vincent Clavier (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, François Alves a rassemblé 17,32 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Dammartin-en-Goële, l'élection a enregistré une participation de 47,74 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dammartin-en-Goële
Le deuxième tour des élections municipales à Dammartin-en-Goële a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Clavier
Liste divers droite
AVEC VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|
|
Sylvain Messiaen
Liste écologiste
VIVONS DAMMARTIN
|
|
Stéphane Jabut
Liste divers gauche
REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE
|
|
François Alves
Liste Divers
COHESION L'AVENIR EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane JABUT (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE
|872
|27,31%
|Sylvain MESSIAEN (Ballotage) VIVONS DAMMARTIN
|732
|22,93%
|Vincent CLAVIER (Ballotage) AVEC VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|606
|18,98%
|François ALVES (Ballotage) DAMMARTIN L'AVENIR EN COMMUN
|553
|17,32%
|Cédric BENIT (Ballotage) COHESION
|430
|13,47%
|Participation au scrutin
|Dammartin-en-Goële
|Taux de participation
|47,74%
|Taux d'abstention
|52,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|3 301
Source : ministère de l’Intérieur
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