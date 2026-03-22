Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dammartin-en-Goële

Le deuxième tour des élections municipales à Dammartin-en-Goële a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Clavier
Vincent Clavier Liste divers droite
AVEC VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
  • Vincent Clavier
  • Hanane Sbaï
  • Olivier Grino
  • Micheline Rivet
  • Martial Leblanc
  • Angèle Van Dorpe
  • Julien Mugerin
  • Valérie Turlier
  • David Le Souder
  • Corinne Martinez
  • Jeremy Baltase
  • Lydie Elie
  • Patrick Xavier Coutiez
  • Nathalie Coët
  • Hervé Lewicki
  • Karine Delhorbe
  • Johan Jacky Garcia
  • Valérie Langie
  • Julien Delvallee
  • Célia Belhamici
  • Julien Lacquement
  • Cindy Caix
  • Stéphane Lamarche
  • Sabrina Dunada
  • Gérard Lambert
  • Lasconie Lukusa Mukendi
  • Manuel Da Ponte Mota
  • Evelyne Thalha
  • Gérard Stemmer
  • Dorinda Grino
  • Pietro Massignan
  • Martine Gros
  • Daddy Lukusa Mukendi
Sylvain Messiaen
Sylvain Messiaen Liste écologiste
VIVONS DAMMARTIN
  • Sylvain Messiaen
  • Sonia Lechan
  • Karam Barghout
  • Claire Hennevin
  • Eric Descombes
  • Hélène Richoux
  • Mohamed Hammou
  • Veronique Havel
  • Robert Tremel
  • Cécile Moissenet
  • Mehdi Zenasni
  • Aurore Arnaudy
  • Bruno Basset
  • Cecile Paulet
  • Cyril Georgin
  • Estela Tavares
  • Yvan Cotrebil
  • Cécile Aydin-Balta
  • Kévin Boudhau
  • Silvia Da Silva Lopez
  • Rémy Quarmeau-Dubos
  • Isabelle Weisgerber
  • Gaëtan Gravier
  • Dominique Soleilhac
  • Laurent Mazel
  • Isma Djeroudi
  • Marko Uskokovic
  • Emma Georgin
  • Jean-Pierre Gazonnaud
  • Maelys Dumont
  • Pierre Bennet
  • Reine Bulleux
  • Mathéo Heon
Stéphane Jabut
Stéphane Jabut Liste divers gauche
REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE
  • Stéphane Jabut
  • Nora Verquera
  • Michel Nadji
  • Lala Assma Fares
  • Arnaud Hubas
  • Véronique Minsongo-Mingembo
  • Florent Larzilliere
  • Marilyn Le Corre
  • Guilhem Silencieux
  • Stéphanie Glombard
  • Xavier Pourcine
  • Françoise Constantin
  • Côme Renault-Levet
  • Lydie Martorana
  • Mohammed Kar-I
  • Meryam Tall
  • Hervé Le Bihan
  • Sonia Ribeiro
  • Lotfi El-Mellah
  • Cyntia Calvet
  • Freddy Guillaume
  • Rachida Ait Atmane
  • Karim Bachir
  • Sabine Fontaine
  • Mohand Kaou
  • Laurette Bihel
  • Brahim Amkadou
  • Michèle Ventribout
  • Désiré Loubissa Tchicaya
  • Geneviève Huot
  • Roger Inversini
  • Maryvonne Van de Weerdt
  • Joël Martin
François Alves
François Alves Liste Divers
COHESION L'AVENIR EN COMMUN
  • François Alves
  • Angélique Ifrah
  • Cédric Benit
  • Jany Dazy
  • Fabrice Khellafi
  • Samia Bachir-Bey
  • Brahim Elabdi
  • Charazet Bouabane
  • Baptiste Claudé
  • Najoie Djaffar
  • Chaouki Cheikh
  • Aurore Rouchon
  • Christophe Vela
  • Jasmine Boilet
  • Arnaud Leroy
  • Nadège Brossard
  • Gérald Gambou-Guercy
  • Onya Dikete
  • Yanis Hakim
  • Laetitia Tonnet
  • Frédéric Aubry
  • Myriam Nicol
  • Eric Goeh
  • Zohra Abdedaïm
  • Enzo Saint-Lambert
  • Sonia Ifrani
  • Hugo Bajoue
  • Pamela Jidouard
  • Jude Michaud
  • Nadia Benzidane
  • Jonathan Kandasamy
  • Marilyn Gaudaire
  • Gérard Augusty

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane JABUT
Stéphane JABUT (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE 		872 27,31%
Sylvain MESSIAEN
Sylvain MESSIAEN (Ballotage) VIVONS DAMMARTIN 		732 22,93%
Vincent CLAVIER
Vincent CLAVIER (Ballotage) AVEC VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		606 18,98%
François ALVES
François ALVES (Ballotage) DAMMARTIN L'AVENIR EN COMMUN 		553 17,32%
Cédric BENIT
Cédric BENIT (Ballotage) COHESION 		430 13,47%
Participation au scrutin Dammartin-en-Goële
Taux de participation 47,74%
Taux d'abstention 52,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 3 301

Source : ministère de l’Intérieur

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