Résultat municipale 2026 à Dammartin-en-Goële (77230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Dammartin-en-Goële. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Dammartin-en-Goële, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dammartin-en-Goële [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Stéphane JABUT
Stéphane JABUT REUSSIR ENSEMBLE DAMMARTIN-EN-GOELE 		148 31,49%
Sylvain MESSIAEN
Sylvain MESSIAEN VIVONS DAMMARTIN 		105 22,34%
Vincent CLAVIER
Vincent CLAVIER AVEC VOUS, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		95 20,21%
François ALVES
François ALVES DAMMARTIN L'AVENIR EN COMMUN 		68 14,47%
Cédric BENIT
Cédric BENIT COHESION 		54 11,49%
Participation au scrutin Dammartin-en-Goële Partiels *
Taux de participation 44,16%
Taux d'abstention 55,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 484

* Résultats partiels sur 16% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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