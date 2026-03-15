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19:20 - Dammartin-en-Goële : élections municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Dammartin-en-Goële sur le résultat des municipales ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 23,96% des résidents sont des enfants, et 23,34% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 617 € par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4148 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,25% et d'une population étrangère de 7,04% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Dammartin-en-Goële mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 24,11% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Un vote RN bien ancré à Dammartin-en-Goële Le RN restait loin du match lors des élections municipales à Dammartin-en-Goële en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 25,42% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,71% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 27,11% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 49,11% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,69% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 39,69% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 48,06% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Dammartin-en-Goële En ce jour de municipales à Dammartin-en-Goële, la participation sera regardée de près. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal avait vu 41,31 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que le Covid avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 77,82 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 40,13 % (47,51 % au national), avant de bondir à 63,01 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 44,71 % des électeurs (soit environ 2 912 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Dammartin-en-Goële l'année de la dissolution ? Le contexte politique de Dammartin-en-Goële a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,69%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Dammartin-en-Goële avaient ensuite propulsé aux avants-postes Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 39,69% au premier tour, devant Ersilia Soudais (Union de la gauche) avec 33,33%. Au second tour, c'est en revanche Ersilia Soudais (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,94% des suffrages exprimés.

14:57 - Les électeurs de Dammartin-en-Goële avaient franchement opté pour la gauche il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Dammartin-en-Goële accordaient leurs suffrages à Ersilia Soudais (Nupes) avec 32,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ersilia Soudais virant de nouveau en tête avec 50,89% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Dammartin-en-Goële plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 29,79% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,42%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,29% pour Emmanuel Macron, contre 47,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Dammartin-en-Goële laisse ainsi apparaître une commune très ancrée à gauche.

12:58 - À Dammartin-en-Goële, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Témoignage d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Dammartin-en-Goële, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,00 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 71 670 €, bien en deçà des 2 378 200 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Dammartin-en-Goële s'est établi à 49,50 % en 2024 (contre 22,50 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dammartin-en-Goële a représenté 1 066 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 852 € quatre ans auparavant.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Dammartin-en-Goële Les résultats des dernières élections municipales à Dammartin-en-Goële ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Michel Dutruge (Les Républicains) a fait la course en tête avec 793 soutiens (32,36%). Dans la position du principal opposant, Stéphane Jabut (Divers gauche) a rassemblé 638 voix (26,04%). Un différentiel notable. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Michel Dutruge l'a finalement emporté avec 38,22% des suffrages, face à Stéphane Jabut avec 27,09% des électeurs inscrits et Sylvain Messiaen avec 560 suffrages (24,15%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, scellant un résultat irréfutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Les Républicains a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées, gagnant 93 voix supplémentaires entre les deux tours.