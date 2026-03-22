Résultat municipale 2026 à Damparis (39500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Damparis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Damparis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Damparis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie BOITET
Julie BOITET (17 élus) DAMPARIS DEMAIN 		514 45,77%
  • Julie BOITET
  • Franck RAVIER
  • Martine MICHAUD
  • Louis-Joseph MENETRIER
  • Coralie MAILLOT
  • André POINSOT
  • Patricia BLANCHOT
  • Raphaël PARIS
  • Julie PETITDEMANGE
  • Benoit CLERGET
  • Nadège CROLET
  • Gilles MATHIEU
  • Céline CATY
  • Philippe CASTIONI
  • Sophie CETTOUR-ROSE
  • Flavien BIGOU
  • Catherine SEGAUX
Christelle TROGER
Christelle TROGER (4 élus) UN ELAN POUR DAMPARIS 		358 31,88%
  • Christelle TROGER
  • Jeremie CIDDA
  • Nathalie HERLY
  • Xavier AYMONNIER
Emeric PAUVRET
Emeric PAUVRET (2 élus) REINVENTONS DAMPARIS 		251 22,35%
  • Emeric PAUVRET
  • Marie-Rose GUIBELIN
Participation au scrutin Damparis
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 1 165

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Damparis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julie BOITET
Julie BOITET (Ballotage) DAMPARIS DEMAIN 		518 46,17%
Christelle TROGER
Christelle TROGER (Ballotage) UN ELAN POUR DAMPARIS 		309 27,54%
Emeric PAUVRET
Emeric PAUVRET (Ballotage) REINVENTONS DAMPARIS 		295 26,29%
Participation au scrutin Damparis
Taux de participation 57,27%
Taux d'abstention 42,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 1 181

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