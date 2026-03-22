Résultat municipale 2026 à Damparis (39500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Damparis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Damparis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Damparis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie BOITET (17 élus) DAMPARIS DEMAIN
|514
|45,77%
|
|Christelle TROGER (4 élus) UN ELAN POUR DAMPARIS
|358
|31,88%
|
|Emeric PAUVRET (2 élus) REINVENTONS DAMPARIS
|251
|22,35%
|
|Participation au scrutin
|Damparis
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Nombre de votants
|1 165
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Damparis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julie BOITET (Ballotage) DAMPARIS DEMAIN
|518
|46,17%
|Christelle TROGER (Ballotage) UN ELAN POUR DAMPARIS
|309
|27,54%
|Emeric PAUVRET (Ballotage) REINVENTONS DAMPARIS
|295
|26,29%
|Participation au scrutin
|Damparis
|Taux de participation
|57,27%
|Taux d'abstention
|42,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Nombre de votants
|1 181
Election municipale 2026 à Damparis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Damparis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Damparis.
L'actu des élections municipales 2026 à Damparis
18:39 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Damparis
Lors des dernières européennes, le résultat à Damparis s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (44,08%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,40%) et Valérie Hayer (10,90%). Aurore Vuillemin-Plancon (Rassemblement National) avait ensuite remporté le premier tour des législatives à Damparis une vingtaine de jours plus tard avec 47,22%. Justine Gruet (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 27,63%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurore Vuillemin-Plancon culminant à 53,46% des voix dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Damparis demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste, confortant son ancrage.
15:57 - Michel Ginies vainqueur des dernières élections municipales à Damparis
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Damparis s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote, Michel Ginies a imposé son rythme en rassemblant 584 suffrages (61,08%). Derrière, Christophe Chautard a recueilli 38,91% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Damparis, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire écrasante, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les habitants de Damparis départagent 3 listes
Comme le précise la liste des candidats au second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste de Christelle Troger (DIV), la liste menée par Emeric Pauvret (DIV) et Julie Boitet sous l'étiquette DIV sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les isoloirs. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la ville de Damparis permettront aux votants de voter.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Damparis dimanche dernier ?
Julie Boitet a remporté le premier volet de l'élection municipale à Damparis dimanche dernier, avec 46,17 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Christelle Troger a pris la position de dauphine avec 27,54 %. L'avance de la gagnante provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, avec 26,29 %, Emeric Pauvret s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Damparis, le rendez-vous électoral a mobilisé 57,27 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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