Résultat municipale 2026 à Dampierre-en-Yvelines (78720) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dampierre-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dampierre-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dampierre-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claire-Elise CAUZOT
Claire-Elise CAUZOT (12 élus) Agir pour Dampierre 		311 50,24%
  • Claire-Elise CAUZOT
  • Frédéric VEYE DIT CHARETON
  • Pascale MALMASSON
  • Denis BOIGNÉ
  • Bernadette VIGUIER
  • Marc WYSOCKI
  • Lynn CHAUVEAU
  • Denis METZGER
  • Ghislaine MISEREY
  • Jacques MULOT
  • Juliette PELET
  • Frédéric CHARLES
Jean-Xavier BOIN
Jean-Xavier BOIN (3 élus) Dampierre au coeur 		308 49,76%
  • Jean-Xavier BOIN
  • Frédérique DELVILLE
  • Fabien MOREAUX
Participation au scrutin Dampierre-en-Yvelines
Taux de participation 73,34%
Taux d'abstention 26,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

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