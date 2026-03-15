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19:20 - Dampierre-en-Yvelines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Dampierre-en-Yvelines, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (76,84%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux important de cadres, atteignant 42,66%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,96%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,52%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (61,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Dampierre-en-Yvelines, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le Rassemblement national ne perce pas à Dampierre-en-Yvelines Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Dampierre-en-Yvelines il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 8,66% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 8,24% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Dampierre-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 13,93% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 25,41% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 23,81% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 45,64 % à Dampierre-en-Yvelines aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 54,36 % à Dampierre-en-Yvelines lors des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 680 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 82,13 % de participation. La participation aux législatives, établie de son côté à 62,95 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 76,74 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 64,29 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît donc plutôt comme une zone relativement attachée au vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Dampierre-en-Yvelines, cette donnée sera en définitive observée de près.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Dampierre-en-Yvelines ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Dampierre-en-Yvelines plébiscitaient Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) avec 42,51% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Noël Barrot culminant à 76,19% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,71%). Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - À Dampierre-en-Yvelines, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à le centre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Dampierre-en-Yvelines plébiscitaient Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 44,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,94% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Dampierre-en-Yvelines choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 40,60% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 13,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 74,96% pour Emmanuel Macron, contre 25,04% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Dampierre-en-Yvelines dessine donc une place forte du courant central.

12:58 - Dampierre-en-Yvelines touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Si on analyse la fiscalité de Dampierre-en-Yvelines, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,43 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 61 560 €, bien en deçà des 470 760 € engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Dampierre-en-Yvelines s'est établi à 22,15 % en 2024 (contre 9,72 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dampierre-en-Yvelines a représenté 1 216 euros en 2024 (contre 1 287 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Dampierre-en-Yvelines ? Les résultats des précédentes élections municipales à Dampierre-en-Yvelines ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Valérie Palmer a dominé les débats en rassemblant 236 suffrages (52,91%). Dans la position du principal opposant, Frédéric Veye Dit Chareton a rassemblé 136 bulletins valides (30,49%). Enfin, on retrouvait Philippe Bosseau, réunissant 74 électeurs (16,59%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Dampierre-en-Yvelines, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.