Résultat municipale 2026 à Dangé-Saint-Romain (86220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dangé-Saint-Romain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dangé-Saint-Romain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dangé-Saint-Romain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie MARQUÈS-NAULEAU
Nathalie MARQUÈS-NAULEAU (18 élus) ENSEMBLE FAISONS BOUGER LES LIGNES 		806 55,55%
  • Nathalie MARQUÈS-NAULEAU
  • Nicolas DELLIÈRE
  • Brigitte MORIN
  • Bernard RAOULT
  • Béatrice TRINQUARD
  • Emmanuel RAFFARIN
  • Cécile LEFEBVRE
  • Olivier TOUZALIN
  • Sophie TURCHETTO
  • Nicolas DECOURT
  • Carole LOIZON
  • Florent RIBOT
  • Julie CHAPELET
  • Clément CHASSANG
  • Nathalie LONGUET
  • Dominique ALLIGNET
  • Isabelle GOUYETTE
  • Mathéo BERNIER
Patrice DEBORT
Patrice DEBORT (5 élus) UN NOUVEL ELAN POUR DANGE-SAINT-ROMAIN 		645 44,45%
  • Patrice DEBORT
  • Angie FAULCON
  • Nicolas PAPIN
  • Edwige SOURIAU
  • Jean MROZOWSKI
Participation au scrutin Dangé-Saint-Romain
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 490

Source : ministère de l’Intérieur

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