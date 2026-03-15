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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dangé-Saint-Romain Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Dangé-Saint-Romain, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 1 604 logements pour 2 968 habitants, la densité de la commune est de 85 habitants par km². Avec 127 entreprises, Dangé-Saint-Romain est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 34,26% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,82%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 25 925 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Dangé-Saint-Romain contribue à façonner l'avenir de la France.

17:57 - Les électeurs de Dangé-Saint-Romain attirés par le RN ? Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière municipale à Dangé-Saint-Romain il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 34,95% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 34,45% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 48,44% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 45,42% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,68% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,56% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Nicolas Turquois.

16:58 - Les électeurs de Dangé-Saint-Romain peu mobilisés lors des scrutins En 2020, la participation à Dangé-Saint-Romain était évaluée à 38,13 % à la fin du premier tour (un score en demi-teinte). 898 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 74,49 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,60 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 63,33 % au premier tour, contre 47,04 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une contrée où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Dangé-Saint-Romain, cette réalité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Dangé-Saint-Romain Les Européennes de 2024 à Dangé-Saint-Romain avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (45,42%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 14,21% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Dangé-Saint-Romain avaient ensuite placé en tête Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 46,68% au premier tour, devant Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) avec 33,73%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hager Jacquemin culminant à 51,56% des votes dans la localité. Le paysage politique de Dangé-Saint-Romain a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Dangé-Saint-Romain ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Dangé-Saint-Romain s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Dangé-Saint-Romain accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 34,95%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,32%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,91% pour Marine Le Pen, contre 46,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Dangé-Saint-Romain soutenaient en priorité Nicolas Turquois (Ensemble !) avec 38,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Turquois virant de nouveau en tête avec 51,56% des voix.

12:58 - À Dangé-Saint-Romain, le niveau de la fiscalité locale est en hausse En ce qui concerne la fiscalité locale de Dangé-Saint-Romain, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 678 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 505 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 31,98 % en 2024 (contre 12,96 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 25 600 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 411 500 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,05 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Dangé-Saint-Romain Qui avait gagné le scrutin municipal il y a six ans à Dangé-Saint-Romain ? Seule en lice, 'Ensemble, avec vous et pour vous' menée par Nathalie Marqués-Nauleau a logiquement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Dangé-Saint-Romain, cette répartition historique des voix pose les bases. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).