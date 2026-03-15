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19:21 - Danjoutin : démographie, élections et stratégies politiques À Danjoutin, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Dans la ville, 16,99% des résidents sont des enfants, et 28,77% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1643 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (15,56%) et le nombre de résidences HLM (14,99% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Danjoutin mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,25% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Danjoutin aux élections de 2026 ? Le RN ne parvenait pas à se hisser dans le groupe de tête lors des élections municipales à Danjoutin il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 26,69% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,65% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,72% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 40,78% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 36,74% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,08% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 43,68% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Danjoutin : le point sur l'abstention En ce jour d'élection municipale 2026 à Danjoutin, la mobilisation sera très observée. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 43,11 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. 1 030 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 76,06 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 54,98 % des électeurs (soit environ 1 273 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,80 %, bien au-delà des 48,73 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Danjoutin a-t-elle voté ? Le panorama politique de Danjoutin a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Lors des européennes, le podium à Danjoutin s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,74%), talonnée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (12,54%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,50%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Danjoutin soutenaient en priorité Carine Manck (Rassemblement National) avec 39,08% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Ian Boucard (Les Républicains), avec 56,32%.

14:57 - Pour les élections 2026, Danjoutin demeure une ville difficile à classer politiquement Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Danjoutin choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 26,69% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 23,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,35% pour Emmanuel Macron, contre 47,65% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Danjoutin plébiscitaient Gérald Loridat (Nupes) avec 24,34% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Ian Boucard (Les Républicains) en première position avec 59,22% des suffrages. Cette physionomie politique de Danjoutin révèle ainsi une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les contribuables de Danjoutin voteront-ils sur les impôts ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Danjoutin, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,04 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 15 520 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 625 300 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Danjoutin atteint désormais environ 31,93 % en 2024 (contre 10,71 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Danjoutin s'est établi à environ 929 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 577 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Danjoutin lors des dernières élections Les résultats des municipales de 2020 à Danjoutin ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Emmanuel Formet (Divers gauche) a fait la course en tête avec 54,37% des voix. Dans la position du principal opposant, Emmanuel Dessaint (Divers droite) a recueilli 454 suffrages en sa faveur (45,62%). Cette victoire au premier tour de Emmanuel Formet a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Danjoutin, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche le principal défi, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.