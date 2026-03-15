Résultat municipale 2026 à Danjoutin (90400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Danjoutin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Danjoutin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Danjoutin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane FLUCKIGER
Stéphane FLUCKIGER (19 élus) Danjoutin avenir 		750 51,37%
  • Céline VAUDOUX
  • Stéphane RIVIER
  • Elisabeth SAUGIER
  • Benjamin PLEIGNET
  • Agnès GARCIA
  • Karim OUCHELLI
  • Mélissa VAUCHER
  • Farouk BOULEDJOUIDJA
  • Catherine DEMANDRE
  • Nassir TAHIRI
  • Patricia RITTER
  • Musab GUNES
  • Patricia BEDIER
  • Christophe ANTOINE
  • Evelyne CHIPEAUX
  • Ludovic DIETRICH
  • Bérangère PERRIN
  • Michel MANGUIN
  • Valérie CHOUX
Emmanuel FORMET
Emmanuel FORMET (6 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN DANJOUTIN 		710 48,63%
  • Emmanuel FORMET
  • Marie-France GAILLARD
  • Ghislain BARON
  • Emilie VUILLEROT
  • Jean-Claude VALLAT
  • Martine CUROT
Participation au scrutin Danjoutin
Taux de participation 61,34%
Taux d'abstention 38,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 512

Source : ministère de l’Intérieur

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