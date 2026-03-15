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19:17 - Dannemarie-sur-Crète : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La démographie et le profil socio-économique de Dannemarie-sur-Crète façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la ville, 20,23% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,32% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,87%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 758 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,97%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,64%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 10,13% à Dannemarie-sur-Crète, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Le RN avance à Dannemarie-sur-Crète Le parti à la flamme était absent au moment de la dernière élection municipale à Dannemarie-sur-Crète il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 21,28% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 18,34% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Dannemarie-sur-Crète comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,97% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 31,74% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 33,78% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Dannemarie-sur-Crète aux municipales ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Dannemarie-sur-Crète sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait grimpé à 64,78 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays) alors que le pays était chamboulé par le coronavirus. Il est pourtant établi de longue date que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 16,86 % dans la ville (et donc 83,14 % de participation). Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 43,61 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 22,73 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 36,22 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste de la France.

15:59 - Dannemarie-sur-Crète : retour sur le vote de l'année de la dissolution Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Dannemarie-sur-Crète avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,97% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Dannemarie-sur-Crète avaient ensuite propulsé aux avants-postes Laurent Croizier (Majorité présidentielle) avec 33,65% au premier tour, devant Thomas Lutz (Rassemblement National) avec 31,74%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Croizier culminant à 34,71% des votes localement. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Dannemarie-sur-Crète s'affirmait alors toujours comme un territoire aux votes hétérogènes, fortifiant son positionnement.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Dannemarie-sur-Crète : les résultats qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Dannemarie-sur-Crète plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,42% des inscrits, devant Marine Le Pen qui récoltait 21,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,81% pour Emmanuel Macron, contre 37,19% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Dannemarie-sur-Crète accordaient leurs suffrages à Séverine Vezies (Nupes) avec 27,98% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Laurent Croizier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,77%. Cette physionomie politique de Dannemarie-sur-Crète révèle ainsi une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Sebastien PERRIN a-t-il augmenté la fiscalité locale à Dannemarie-sur-Crète ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Dannemarie-sur-Crète, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,62 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 6 700 euros la même année. Un produit qui est loin des 259 300 euros engrangés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Dannemarie-sur-Crète atteint désormais 37,99 % en 2024 (contre 15,41 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dannemarie-sur-Crète a représenté 1 132 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 909 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Dannemarie-sur-Crète Quels enseignements retenir de l'issue des dernières élections municipales à Dannemarie-sur-Crète ? Seule en lice, la liste menée par Sebastien Perrin a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Dannemarie-sur-Crète, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux. La publication des candidats fournit déjà un élément de réponse limpide.