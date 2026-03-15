Résultat municipale 2026 à Dannemarie-sur-Crète (25410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dannemarie-sur-Crète a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dannemarie-sur-Crète, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dannemarie-sur-Crète [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien PERRIN
Sébastien PERRIN (12 élus) DANNEMARIE SUR CRETE - ESPRIT VILLAGE 		382 55,12%
  • Sébastien PERRIN
  • Mathilde BANGOURA
  • Romain BAU
  • Martine LEOTARD
  • Cyril LINDEPERG
  • Delphine DOMBRET
  • Grégory PAUL
  • Anne-Sophie BRUILLOT
  • Christophe LIME
  • Sabine GUGGER
  • Philippe BRESSIN
  • Sylvie GUYENOT
François RAUSCHER
François RAUSCHER (3 élus) Dannemarie sur Crète, notre village, notre lien 		311 44,88%
  • François RAUSCHER
  • Adeline ALVÈS-COUTINHO
  • Jean-Marie GIRARD
Participation au scrutin Dannemarie-sur-Crète
Taux de participation 69,48%
Taux d'abstention 30,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 708

Source : ministère de l’Intérieur

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