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19:19 - Démographie et politique à Dannes, un lien étroit Dans les rues de Dannes, le scrutin touche à sa fin. Dotée de 589 logements pour 1 317 habitants, la densité de la commune est de 129 hab par km². L'existence de 49 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 28,73% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1412,99 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Dannes, les enjeux locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Dannes Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Dannes en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 43,58% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 64,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 40,27% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 60,09% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 59,42% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 60,44% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 70,85% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Antoine Golliot.

16:58 - Dannes classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, l'abstention atteignait 23,61 % à Dannes lors du dernier scrutin local (très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le coronavirus affectait le pays. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,10 % des citoyens en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 56,62 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 37,55 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 50,96 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent in fine une contrée où l'abstention est contenue. En marge de l'élection municipale 2026, ce paramètre pèsera en conséquence définitivement sur les résultats de Dannes.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Dannes Pour le tour unique des européennes de 2024 à Dannes, les votes s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (59,42%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Dannes accordaient leurs suffrages à Antoine Golliot (Rassemblement National) avec 60,44% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Golliot culminant à 70,85% des voix localement. .

14:57 - À Dannes, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à l'extrême droite Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Dannes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,58% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 26,79%. Lors de la finale de l'élection à Dannes, les électeurs accordaient 64,12% pour Marine Le Pen, contre 35,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Dannes accordaient leurs suffrages à Antoine Golliot (RN) avec 40,27% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,09% des suffrages. Cette physionomie politique de Dannes dessine donc une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Dannes au cours des dernières années ? À Dannes, en matière de fiscalité locale, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 705 € en 2024 (année des dernières données) contre 554 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 46,45 % en 2024 (contre environ 22,84 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 12 130 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 76 650 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,00 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le match des élections à Dannes n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Dans la cité de Dannes, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour à l'époque, Olivier Carton a fait la course en tête avec 68,97% des bulletins. Deuxième, Isabelle Gravelines a rassemblé 260 voix (31,02%). Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Dannes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.