Résultat municipale 2026 à Dannes (62187) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dannes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dannes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dannes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine PUDWELL
Karine PUDWELL (13 élus) CAP SUR L'AVENIR 		545 72,09%
  • Karine PUDWELL
  • Denis BEAUMONT
  • Cindy PRUDHOMME
  • David DELPLACE
  • Marjorie BAHEUX
  • Dany FOURCROY
  • Magali ROUSSEL
  • François MAGNIER
  • Mathilde MAILLARD
  • Cyrille HUCHIN
  • Nathalie MAGRIT
  • Roger NOREL
  • Nathalie HENOT
Peggy DEBRIS
Peggy DEBRIS (2 élus) DANNES : AVEC VOUS ! POUR VOUS ! 		211 27,91%
  • Peggy DEBRIS
  • Christophe SAILLY
Participation au scrutin Dannes
Taux de participation 74,17%
Taux d'abstention 25,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 807

Source : ministère de l’Intérieur

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