Résultat de l'élection municipale 2026 à Dardilly : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dardilly [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dardilly sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dardilly.
L'actu des élections municipales 2026 à Dardilly
11:45 - Florence Schreinemacher et Patrice Crosnier aux premières places dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Dardilly dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 60,83 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Florence Schreinemacher (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 42,50 % des voix. À sa suite, Patrice Crosnier (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 33,45 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 24,05 %, Stéphan De Montalay a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dardilly
Le deuxième tour des élections municipales à Dardilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Crosnier
Liste divers droite
UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY
|
|
Florence Schreinemacher
Liste divers droite
Unis Pour Dardilly
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dardilly
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence SCHREINEMACHER (Ballotage) Unis Pour Dardilly
|1 742
|42,50%
|Patrice CROSNIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY
|1 371
|33,45%
|Stéphan DE MONTALAY (Ballotage) Préservons Dardilly !
|986
|24,05%
|Participation au scrutin
|Dardilly
|Taux de participation
|60,83%
|Taux d'abstention
|39,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|4 164
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Dardilly
- Dardilly (69570)
- Ecole primaire à Dardilly
- Maternités à Dardilly
- Crèches et garderies à Dardilly
- Salaires à Dardilly
- Impôts à Dardilly
- Dette et budget de Dardilly
- Climat et historique météo de Dardilly
- Accidents à Dardilly
- Délinquance à Dardilly
- Inondations à Dardilly
- Nombre de médecins à Dardilly
- Pollution à Dardilly
- Entreprises à Dardilly
- Prix immobilier à Dardilly