Résultat de l'élection municipale 2026 à Dardilly : les résultats du 2e tour

Programme de Patrice Crosnier à Dardilly (UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY)

Changement à Dardilly

Les élections municipales de 2026 ont révélé un fort désir de changement parmi les citoyens de Dardilly. Avec 58% des voix, la population a exprimé son rejet d'une équipe en place depuis plus de 30 ans. Ce vote témoigne d'une volonté collective de réformer la gouvernance locale pour répondre aux attentes des habitants.

Engagements pour l'avenir

Le nouveau mandat s'engage à stopper les projets coûteux et mal gérés tout en proposant des solutions budgétaires concrètes. La préservation de la valeur foncière des habitations et la transparence dans la gestion sont des priorités. L'accent sera mis sur le développement économique et touristique, notamment avec le projet de la Porte de Lyon.

Actions immédiates

Dès l'élection, un audit des dépenses sera réalisé pour éliminer le gaspillage et protéger les espaces verts. Un plan de sécurité renforcé sera mis en place, ainsi qu'un soutien aux commerces et associations locales. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers de Dardilly.

Unité et collaboration

Le projet pour Dardilly appelle à une intercommunalité renforcée avec Grand Cœur Lyonnais. L'objectif est de rassembler toutes les voix, même celles des électeurs d'autres candidats, pour construire une commune unie. Cette approche vise à instaurer une alternance constructive et ambitieuse pour l'avenir de la ville.