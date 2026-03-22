Résultat de l'élection municipale 2026 à Dardilly : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dardilly

Le deuxième tour des élections municipales à Dardilly a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Crosnier
Patrice Crosnier Liste divers droite
UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY
  • Patrice Crosnier
  • Christelle Teixeira Valpassos
  • Jean-François Lavorel
  • Sylvenne Tourez
  • Laurent Besacier
  • Isabelle Oribes
  • Grégory Lamy
  • Anne-Geneviève Pruvost
  • Sébastien Fortune
  • Audrey Theyssier
  • Théophile Marchais
  • Malory Perriat Canizarez
  • Manuel de Matos
  • Véronique Bordes
  • Georges Ramon
  • Karine Eisenbarth
  • Jean-Pierre Morghese
  • Frédérique Filiot
  • Guy Royole Dégieux
  • Valérie Brunet
  • Éric Tourrucoou
  • Patricia Lambolez
  • Philippe Manard
  • Delphine Gaydamour
  • Franck de Cock
  • Sabine Pible
  • David Maigne
  • Marie-Pierre Charlet
  • François Igolen
  • Lise Galeron
  • Édouard de Jotemps
Florence Schreinemacher
Florence Schreinemacher Liste divers droite
Unis Pour Dardilly
  • Florence Schreinemacher
  • Jean-Luc Duperrier
  • Marie-Pascale Stérin
  • Marc Lanaspeze
  • Dominique Decq-Caillet
  • Yves Jaillard
  • Sandrine Arquilliere
  • Jean-Lionel Amblard
  • Monique Bonilauri
  • Denis Cavert
  • Cécile Montreuil
  • Marc Postareme
  • Sylvie Petetin
  • Hervé Reymond
  • Catherine Gabaude
  • Damien Paume
  • Sylvie Bererd
  • Gabriel Raz
  • Litale Klinger
  • Johan Boulhic
  • Aurélie Gée
  • Jean-Yves Perrot
  • Béatrice Bénéthuillère
  • Jean-Philippe Westrelin
  • Camille Letard
  • Guy Cappeau
  • Cécile Boulanghien
  • François Everat
  • Véronique Ecalard
  • Vincent de Libero
  • Marlène Gerin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dardilly

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence SCHREINEMACHER
Florence SCHREINEMACHER (Ballotage) Unis Pour Dardilly 		1 742 42,50%
Patrice CROSNIER
Patrice CROSNIER (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY 		1 371 33,45%
Stéphan DE MONTALAY
Stéphan DE MONTALAY (Ballotage) Préservons Dardilly ! 		986 24,05%
Participation au scrutin Dardilly
Taux de participation 60,83%
Taux d'abstention 39,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 4 164

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Dardilly

En savoir plus sur Dardilly