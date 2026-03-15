Résultat municipale 2026 à Dardilly (69570) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dardilly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dardilly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dardilly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence SCHREINEMACHER
Florence SCHREINEMACHER Unis Pour Dardilly 		1 742 42,50%
Patrice CROSNIER
Patrice CROSNIER UN NOUVEL ELAN POUR DARDILLY 		1 371 33,45%
Stéphan DE MONTALAY
Stéphan DE MONTALAY Préservons Dardilly ! 		986 24,05%
Participation au scrutin Dardilly
Taux de participation 60,83%
Taux d'abstention 39,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 4 164

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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