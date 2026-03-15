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19:19 - Dardilly : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A mi-chemin des élections municipales, Dardilly foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 36,33% de cadres pour 8 980 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 631 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 749 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,60% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 553 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,22%, Dardilly se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 60 785 €/an, la ville vise plus de prospérité. Finalement, à Dardilly, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Dardilly ? Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Dardilly il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 13,81% des voix lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,90% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 9,39% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Dardilly comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 21,53% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 27,50% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,93% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 61,74 % à Dardilly aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 503 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Dardilly, ce qui donnait un taux de participation de 38,26 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 81,27 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 53,67 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 75,92 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 61,58 % des électeurs locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre des municipales de 2026 à Dardilly, ce facteur jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Dardilly a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Dardilly accordaient leurs suffrages à Dominique Despras (Majorité présidentielle) avec 35,28% au premier tour. Mais c'est pourtant Nathalie Serre (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 39,16% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Dardilly avait cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,97%), suivie par Jordan Bardella qui s'était arrogée 21,53% des votes. .

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Dardilly ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Dardilly comme une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Dardilly était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 40,70% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 14,00%. Lors de la finale de l'élection à Dardilly, les électeurs accordaient 71,10% pour Emmanuel Macron, contre 28,90% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Dardilly accordaient leurs suffrages à Dominique Despras (Ensemble !) avec 40,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,53%.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Dardilly Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Dardilly, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,53 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 142 500 euros environ, contre 2 505 690 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Dardilly est passé à 30,39 % en 2024 (contre 16,85 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Dardilly a représenté environ 1 572 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 330 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Rose-France Fournillon s'est imposée à Dardilly À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Dardilly, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Rose-France Fournillon (Divers droite) a fait la course en tête en recueillant 1 624 bulletins (67,41%). En deuxième position, Christelle Teixeira Valpassos (Divers droite) a recueilli 32,58% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Rose-France Fournillon a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Dardilly, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour contester cette mainmise ce dimanche, le bloc minoritaire devra soulever des montagnes, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.