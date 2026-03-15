Résultat municipale 2026 à Darnétal (76160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Darnétal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Darnétal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Darnétal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christopher LANGLOIS
Christopher LANGLOIS (26 élus) Darnétal, c'est vous ! 		2 083 74,45%
  • Christopher LANGLOIS
  • Séverine GROULT
  • Denis GUERIN
  • Corinne PAIN
  • Elvis ESSIENTH
  • Marie-Thérèse TIENNOT
  • Karim DJELTI
  • Camille CROUET
  • Daniel DUVAL
  • Malika SLIMANI
  • Claude CARON
  • Alyson LEFEBVRE BACHELET
  • Frédéric GUERRIER
  • Carole CANVILLE
  • Bastien COLLAS
  • Sophie DE PAUW
  • Abdelâziz SEBBATA
  • Mélanie BRULÉ
  • Emmanuel LEFEBVRE
  • Chloé AULIGNÉ
  • Gawein LE GOFF
  • Dorothée LAVIGNE
  • Edouard ENGUET
  • Nelly VAN NEYGHEM
  • Adrien VASSEUR
  • Claudia VATINEL
Taieb BERKANI
Taieb BERKANI (2 élus) Darnétal Bougeons 		448 16,01%
  • Taieb BERKANI
  • Juliette BAZIRE
Olivier DEMISELLE
Olivier DEMISELLE (1 élu) Ensemble, osons Darnétal à gauche ! 		267 9,54%
  • Olivier DEMISELLE
Participation au scrutin Darnétal
Taux de participation 47,58%
Taux d'abstention 52,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 2 870

Source : ministère de l’Intérieur

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