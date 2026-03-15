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19:20 - Darnétal : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Darnétal regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 652 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 492 entreprises démontrent une économie florissante. Dans l'agglomération, 18,24% des résidents sont des enfants, et 25,66% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Les 790 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 312 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,28%, annonçant une situation économique précaire. À Darnétal, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Darnétal Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Darnétal il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 26,26% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 20,31% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Darnétal comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,92% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 35,36% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 41,24% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Darnétal vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Darnétal, l'absence ou non de votants jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 63,98 % des électeurs, une abstention plutôt forte alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 32,22 % des citoyens en mesure de voter. Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 57,76 % en 2022 à seulement 40,20 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,23 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Darnétal : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections des députés à Darnétal du printemps 2024, plaçaient Vincent Decorde (Union de la gauche) en tête avec 35,96% au premier tour, devant Vanessa Lancelot (Rassemblement National) avec 35,36%. Au second tour, c'est en revanche Annie Vidal (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 58,76% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Darnétal avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,92% des votes. Le paysage politique de Darnétal a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Pour les municipales 2026, Darnétal reste un territoire orienté vers la gauche En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Darnétal plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 28,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,26%. Lors de la finale de l'élection à Darnétal, les électeurs accordaient 57,34% pour Emmanuel Macron, contre 42,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Darnétal soutenaient en priorité Sébastien Duval (Nupes) avec 35,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,57%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Darnétal comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Darnétal À Darnétal, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 18,06 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 80 300 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 1 743 350 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Darnétal s'est établi à un peu moins de 57,14 % en 2024 (contre 32,78 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % en France. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Darnétal a représenté 964 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 811 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Darnétal Les équilibres politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore façonnés par l'issue du dernier scrutin communal à Darnétal. Dès le premier tour à l'époque, Christian Lecerf (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau avec 64,31% des suffrages. À ses trousses, Florence Demiselle (Divers gauche) a recueilli 719 votes (35,68%). Cette victoire écrasante de Christian Lecerf a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Darnétal, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.