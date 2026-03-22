Résultat de l'élection municipale 2026 à Darnieulles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Darnieulles

Le deuxième tour des élections municipales à Darnieulles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Emmanuelle Blaising
Emmanuelle Blaising Divers
Vous et Nous pour DARNIEULLES
  • Emmanuelle Blaising
  • Michel Hummel
  • Aurélie Balland
  • Alain Lamboley
  • Estelle Blanchon
  • Gauthier Thouvenin
  • Emlie Merel
  • Baptiste Gaillard
  • Dorine Jeanmichel
  • Gilles Vaubourg
  • Aline Bannerot
  • Denis Mathieu
  • Sylvie Mathieu
  • Régis Vauthier
  • Pauline Robin
  • Christophe Burger
Philippe Retournard
Philippe Retournard Divers
Une commune, une équipe pour un avenir commun
  • Philippe Retournard
  • Anne-Sophie Haumonte
  • Frédéric Champagne
  • Aude Laurain
  • Denis Vaillant
  • Nathalie Laforge
  • Corentin Beluche Pierrat
  • Lisiane Civieri
  • David Bonnard
  • Audrey Georges
  • Sébastien Delarue
  • Carmen Loda Pattey
  • Fabrice Poignant
  • Marlène Rivet
  • Frédéric Thuriot
Maryanne Jeandemange
Maryanne Jeandemange Divers
Darnieulles, l'élan nouveau, l'expérience en plus
  • Maryanne Jeandemange
  • Jean-Pierre Pretot
  • Claudine Joffroy
  • Didier Miller
  • Séverine Forat
  • Claude Vincent
  • Valérie Lorange
  • Sébastien Didierlaurent
  • Agnès Tinchant
  • Sébastien Lejars
  • Chantal Bellavista
  • Thierry Collin
  • Jessica Wagner
  • Aldo Bronsard-Cossin
  • Marie Berchier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Darnieulles

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle BLAISING
Emmanuelle BLAISING (Ballotage) Vous et Nous pour DARNIEULLES 		334 48,06%
Maryanne JEANDEMANGE
Maryanne JEANDEMANGE (Ballotage) Darnieulles, l'élan nouveau, l'expérience en plus 		208 29,93%
Philippe RETOURNARD
Philippe RETOURNARD (Ballotage) Une commune, une équipe pour un avenir commun 		153 22,01%
Participation au scrutin Darnieulles
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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