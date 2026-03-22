Résultat de l'élection municipale 2026 à Darnieulles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Darnieulles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Darnieulles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Darnieulles.
L'actu des élections municipales 2026 à Darnieulles
11:47 - Emmanuelle Blaising largement en tête des municipales il y a une semaine
Pour le premier tour des élections municipales à Darnieulles, c'est Emmanuelle Blaising qui a pris l'avantage en récoltant 48,06 % des votes. Ensuite, Maryanne Jeandemange s'est classée deuxième avec 29,93 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Retournard a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Darnieulles, le rendez-vous électoral a mobilisé 63,40 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Darnieulles
Le deuxième tour des élections municipales à Darnieulles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Emmanuelle Blaising
Divers
Vous et Nous pour DARNIEULLES
|
|
Philippe Retournard
Divers
Une commune, une équipe pour un avenir commun
|
|
Maryanne Jeandemange
Divers
Darnieulles, l'élan nouveau, l'expérience en plus
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Darnieulles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle BLAISING (Ballotage) Vous et Nous pour DARNIEULLES
|334
|48,06%
|Maryanne JEANDEMANGE (Ballotage) Darnieulles, l'élan nouveau, l'expérience en plus
|208
|29,93%
|Philippe RETOURNARD (Ballotage) Une commune, une équipe pour un avenir commun
|153
|22,01%
|Participation au scrutin
|Darnieulles
|Taux de participation
|63,40%
|Taux d'abstention
|36,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,39%
|Nombre de votants
|717
Source : ministère de l’Intérieur
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