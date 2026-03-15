Résultat municipale 2026 à Darnieulles (88390) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Darnieulles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Darnieulles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Darnieulles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle BLAISING
Emmanuelle BLAISING Vous et Nous pour DARNIEULLES 		334 48,06%
Maryanne JEANDEMANGE
Maryanne JEANDEMANGE Darnieulles, l'élan nouveau, l'expérience en plus 		208 29,93%
Philippe RETOURNARD
Philippe RETOURNARD Une commune, une équipe pour un avenir commun 		153 22,01%
Participation au scrutin Darnieulles
Taux de participation 63,40%
Taux d'abstention 36,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 717

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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