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19:20 - Darnieulles : élections municipales et dynamiques démographiques Dans la commune de Darnieulles, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,75% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,37%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 772 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,39%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Darnieulles mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,27% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Darnieulles aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Darnieulles en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 34,12% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,34% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 23,27% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 43,38% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 46,67% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,70% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 45,31% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 36,39 % de participation Pour ces élections municipales, la désertion des bureaux de vote à Darnieulles sera capitale dans le dénouement du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 63,61 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau plutôt élevé, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 22,06 % des inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,68 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,39 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,60 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville s'affiche in fine comme une zone souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Darnieulles Le scrutin des Européennes de 2024 à Darnieulles avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,67%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,71% des suffrages. Pierre François (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Darnieulles après la dissolution avec 42,70%. Stéphane Viry (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 37,75%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Stéphane Viry (Divers droite), avec 54,69%. Le panorama politique de Darnieulles a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Darnieulles est inclassable ou presque Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Darnieulles portaient leur choix sur Stéphane Viry (LR) avec 34,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Viry virant de nouveau en tête avec 56,62% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Darnieulles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,12% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,46%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 54,34% pour Marine Le Pen, contre 45,66% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Darnieulles s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Darnieulles Si l'on observe la fiscalité de Darnieulles, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,23 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 3 100 euros environ, marquant une forte baisse face aux 184 430 € engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Darnieulles a évolué pour se fixer à un peu moins de 39,95 % en 2024 (contre 14,30 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Darnieulles a atteint environ 592 euros en 2024 (contre 436 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Darnieulles Les résultats des dernières municipales à Darnieulles ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Philippe Retournard a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Darnieulles, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à chercher.