Résultat municipale 2026 à Dauphin (04300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dauphin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dauphin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dauphin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc FERRY
Jean-Marc FERRY (12 élus) BIEN VIVRE A DAUPHIN 		299 52,92%
  • Jean-Marc FERRY
  • Josiane AVARELLO
  • Patrick CAUCHOIS
  • Claire FABREGUETTES
  • Christophe FEDRIGHI
  • Christine Emmanuelle FALZON
  • Pierre BOUFFIER
  • Camille CUPILLARD
  • Loïc STAQUET
  • Bénédicte FIL
  • Stéphane MOLLET
  • Catherine LATIL
Michèle BERTIN
Michèle BERTIN (3 élus) EXPERIENCE ET AVENIR 		266 47,08%
  • Michèle BERTIN
  • Michel GASPARIN
  • Jeannine DECLOEDT-CINI
Participation au scrutin Dauphin
Taux de participation 84,65%
Taux d'abstention 15,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Nombre de votants 590

Source : ministère de l’Intérieur

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