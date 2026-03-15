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19:16 - Les données démographiques de Dauphin révèlent les tendances électorales Dans la commune de Dauphin, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Dans le village, 15,53% des résidents sont des enfants, et 10,39% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (71,98%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 490 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,74%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (18,70%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,98%, comme à Dauphin, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Dauphin Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Dauphin il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,57% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 48,79% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,96% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Dauphin comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 37,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 37,29% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il achèvera sa course avec 46,94% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Dauphin très mobilisés lors des scrutins Aux municipales de 2020 à Dauphin, l'abstention avait grimpé à 21,38 % lors du premier round, un niveau très bas. C'étaient 526 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était bousculé par le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 12,86 % dans la ville (la participation grimpant à 87,14 %). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. L'abstention aux législatives, mesurée à 40,55 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 22,83 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,68 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des élections municipales à Dauphin, cet élément jouera en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Dauphin a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le paysage politique de Dauphin a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les élections européennes du printemps 2024 à Dauphin avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,53%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,23% des voix. Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Dauphin près d'un mois plus tard avec 37,29%. Léo Walter (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 37,29%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Léo Walter (Union de la gauche), avec 53,06%.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Dauphin : les résultats qu'il faut retenir La synthèse des votes de 2022 dépeint Dauphin comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Dauphin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 27,57% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 27,21%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,21% pour Emmanuel Macron, contre 48,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Dauphin accordaient leurs suffrages à Léo Walter (Nupes) avec 36,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Léo Walter virant de nouveau en tête avec 57,83% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Dauphin Avec la montée des prélèvements locaux à Dauphin, la taxe d'habitation a affiché un taux à 5,88 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 30 600 euros environ la même année, bien en deçà des 90 780 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Dauphin est passé à environ 39,18 % en 2024 (contre 18,48 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Dauphin a atteint 1 195 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 812 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Dauphin Les résultats des dernières municipales à Dauphin ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Il convient de souligner que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de panacher. 7 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jordan Accart a obtenu la première place avec 51,63% des voix, devant Jean-Marc Ferry qui a recueilli 267 bulletins valides (51,44%). Michel Gasparin complétait le trio de tête, réunissant 262 bulletins (50,48%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 23 participants. A ce deuxième tour, Alain Rodi a terminé en tête avec 54,28% des votes, suivi par Patrice Lasne qui a obtenu 54,08% des électeurs et Marc Patimo avec 278 bulletins (54,08%). Les résultats finaux sont restés très proches. Pour les municipales 2026 à Dauphin, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très spécifique. Il convient toutefois de souligner que le mode de vote individuel n'est plus applicable en France.