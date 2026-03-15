Résultat de l'élection municipale 2026 à Dax : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Dax [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Dax sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dax.
L'actu des élections municipales 2026 à Dax
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Julien Dubois à Dax
Dans la cité de Dax, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le verdict du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes, Julien Dubois (Divers centre) a décroché la tête du classement en obtenant 56,76% des voix. Dans la position de la principale opposante, Elisabeth Bonjean (Divers gauche) a engrangé 2 810 bulletins valides (43,23%). Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Dax, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour ébranler cette suprématie ce dimanche, la minorité devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Dax ?
Les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Dax sont ouverts jusqu'à 18 h pour recevoir les électeurs. En 2026, les 14 472 électeurs de Dax sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dax
|Tête de listeListe
|
Julien Dubois
Liste divers droite
VIVONS DAX ! Notre énergie, votre avenir!
|
|
Viviane Loumé-Seixo
Liste d'union à gauche
Pour Dax à 100 %
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Dubois (28 élus) Vivons dax ! l'energie du renouveau_
|3 690
|56,76%
|
|Elisabeth Bonjean (7 élus) Dax en commun
|2 810
|43,23%
|
|Participation au scrutin
|Dax
|Taux de participation
|48,50%
|Taux d'abstention
|51,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 775
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel Bellocq (27 élus) Dax, encore et mieux
|4 624
|49,38%
|
|Jean-Pierre Bastiat (7 élus) Dax pour tous
|3 992
|42,63%
|
|Christophe Bardin (1 élu) Rassemblement bleu marine pour dax
|747
|7,97%
|
|Participation au scrutin
|Dax
|Taux de participation
|66,27%
|Taux d'abstention
|33,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,51%
|Nombre de votants
|9 704
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel Bellocq Dax, encore et mieux
|4 017
|44,56%
|Jean-Pierre Bastiat Dax pour tous
|3 503
|38,86%
|Christophe Bardin Rassemblement bleu marine pour dax
|957
|10,61%
|Didier Zarzuelo Dax front de gauche
|536
|5,94%
|Participation au scrutin
|Dax
|Taux de participation
|63,71%
|Taux d'abstention
|36,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,38%
|Nombre de votants
|9 328
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