Résultat de l'élection municipale 2026 à Dax : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dax

Tête de listeListe
Julien Dubois
Julien Dubois Liste divers droite
VIVONS DAX ! Notre énergie, votre avenir!
  • Julien Dubois
  • Martine Dedieu
  • Grégory Rende
  • Sarah Pechaudral-Dourthe
  • Pascal Dages
  • Marie-Constance Loubere Berthelon
  • Amine Benalia-Brouch
  • Marylène Henault
  • Guillaume Laussu
  • Martine Eridia
  • Julien Relaux
  • Martine Lalanne
  • Patrice Boucau
  • Florence Peysalle
  • Vincent Mora
  • Isabelle Laborde
  • Olivier Cousin
  • Aline Duzert
  • Jean-Paul Dubourdieu
  • Sandra Lartigau
  • Sofiane Cazaubon
  • Tania Broussaudier
  • Sylvain Dautrevaux
  • Carine Broustaut
  • Patrick Stetin
  • Fanny Mesplet
  • Hervé Borda
  • Giséle Camiade
  • Michel Guillemin
  • Clara Hiton
  • Patrick Roumeau
  • Marianne Cescousse
  • Eric Ignacel
  • Marion Kara
  • Eric Papin
Viviane Loumé-Seixo
Viviane Loumé-Seixo Liste d'union à gauche
Pour Dax à 100 %
  • Viviane Loumé-Seixo
  • Randy Nemoz
  • Laurence Delpy
  • Marc-Olivier Chort
  • Isabelle Rabaud-Favereau
  • Rémy Pauillac
  • Dominique Dubous
  • Jean-Marc Lanusse
  • Hélène Tastet
  • Didier Zarzuelo
  • Manon Audap
  • Bruno Janot-Bocquet
  • Magalie Castets
  • Pierre Cazaly
  • Hélène Claus
  • Martin Gaufryau
  • Isabelle Lilote
  • Thierry Cahuzac
  • Martine Herviant
  • Pierre Amigo
  • Blandine Duvignau
  • Victor Thiebaut Pelgrain de Lestang
  • Chloé Larronde
  • Jean-Paul Beaugillet
  • Françoise Lagurgue-Naureils
  • Loïc Robin
  • Marine Bru
  • Jean-Marie Vignes
  • Christine Lanusse
  • Alain Gerbenne
  • Laure Faudemer
  • Marc Lesparre
  • Christiane Raulin
  • Sylvain Levasseur
  • Jacqueline Elichiry
  • Thierry Castaignède
  • Maile Nemoz

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Dubois
Julien Dubois (28 élus) Vivons dax ! l'energie du renouveau_ 		3 690 56,76%
  • Julien Dubois
  • Martine Dedieu
  • Grégory Rende
  • Sarah Pechaudral-Dourthe
  • Pascal Dages
  • Marie-Constance Loubere Berthelon
  • Amine Benalia-Brouch
  • Marylène Henault
  • Guillaume Laussu
  • Martine Eridia
  • Alexis Arras
  • Martine Labarchede
  • Julien Relaux
  • Florence Peysalle
  • Vincent Mora
  • Gisèle Camiade
  • Olivier Cousin
  • Aline Duzert
  • Jean-Paul Dubourdieu
  • Sandra Lartigau
  • Michel Guillemin
  • Audrey Vergely
  • Benoît Lamiable
  • Carine Broustaut
  • Guillaume Seguier
  • Marylène Destandau
  • Patrice Boucau
  • Fanny Mesplet
Elisabeth Bonjean
Elisabeth Bonjean (7 élus) Dax en commun 		2 810 43,23%
  • Elisabeth Bonjean
  • Stéphane Mauclair
  • Axelle Verdiere Bargaoui
  • Florian Guillon
  • Valériane Alexandre
  • Yves Loume
  • Isabelle Rabaud-Favereau
Participation au scrutin Dax
Taux de participation 48,50%
Taux d'abstention 51,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 775

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel Bellocq
Gabriel Bellocq (27 élus) Dax, encore et mieux 		4 624 49,38%
  • Gabriel Bellocq
  • Elisabeth Bonjean
  • Stéphane Mauclair
  • Anne Serre
  • Francis Pedarriosse
  • Marie-José Henrard
  • Serge Balao
  • Christine Basly-Lapegue
  • André Drouin
  • Axelle Verdiere-Bargaoui
  • Thierry Toniutti
  • Viviane Loume-Seixo
  • Jean-Pierre Lalanne
  • Dominique Dudous
  • Bertrand Gaufryau
  • Régine Lagouardette
  • Vincent Novo
  • Géraldine Madounari
  • Philippe Duchesne
  • Valériane Alexandre
  • Michel Brean
  • Marianne Berque-Mansas
  • Bruno Janot
  • Béatrice Badets
  • Bruno Cassen
  • Laure Faudemer
  • Alexis Arras
Jean-Pierre Bastiat
Jean-Pierre Bastiat (7 élus) Dax pour tous 		3 992 42,63%
  • Jean-Pierre Bastiat
  • Françoise Bilhere-Dieuzeide
  • Bertrand Defos Du Rau
  • Marie Subes
  • Eric Darriere
  • France Cassier Épouse Poudenx
  • Pascal Dages
Christophe Bardin
Christophe Bardin (1 élu) Rassemblement bleu marine pour dax 		747 7,97%
  • Christophe Bardin
Participation au scrutin Dax
Taux de participation 66,27%
Taux d'abstention 33,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,51%
Nombre de votants 9 704

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel Bellocq
Gabriel Bellocq Dax, encore et mieux 		4 017 44,56%
Jean-Pierre Bastiat
Jean-Pierre Bastiat Dax pour tous 		3 503 38,86%
Christophe Bardin
Christophe Bardin Rassemblement bleu marine pour dax 		957 10,61%
Didier Zarzuelo
Didier Zarzuelo Dax front de gauche 		536 5,94%
Participation au scrutin Dax
Taux de participation 63,71%
Taux d'abstention 36,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Nombre de votants 9 328

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