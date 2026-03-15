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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dax Les données démographiques et socio-économiques de Dax mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 16,29% et une densité de population de 1102 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (56,83%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 9610 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,38% et d'une population étrangère de 7,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,59%, comme à Dax, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Dax ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Dax en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 19,93% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,57% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,42% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Dax comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,57% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,80% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 36,81% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Dax au crible Pour rappel, l'abstention atteignait 51,50 % à Dax lors des précédentes élections municipales, une proportion assez classique alors que sévissait la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs arrêté à 24,96 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 47,98 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,60 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,35 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle donc résolument comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales 2026, cette variable à Dax sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Dax a-t-elle voté ? Lionel Causse (Ensemble !) avait performé au premier tour des élections des députés à Dax après la dissolution de 2024 avec 32,06%. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 31,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lionel Causse culminant à 63,19% des votes sur place. Lors du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Dax avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,57% des votes. La préférence des électeurs de Dax a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À Dax, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Dax se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Dax tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 19,93%. Lors de la finale de l'élection à Dax, les électeurs accordaient 61,43% pour Emmanuel Macron, contre 38,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Dax portaient leur choix sur Lionel Causse (Ensemble !) avec 36,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Lionel Causse virant de nouveau en tête avec 56,70% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Dax Du côté de la fiscalité de Dax, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 1 021 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 076 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 44,00 % en 2024 (contre 27,03 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 863 590 € de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 7,3878 millions d'euros (7 387 800 € très exactement) récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 20,80 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. Dans la même veine, le foncier non bâti est toujours taxé à près de 38,04 % en 2024, sans changement sur la période, sachant que la moyenne nationale s'établit aux alentours de 40 à 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est élevé à 13,30 % environ en 2024 (contre environ 11,42 % en 2020 et près de 9,5 % en France).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Julien Dubois à Dax Dans la cité de Dax, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle conditionnées par le verdict du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes, Julien Dubois (Divers centre) a décroché la tête du classement en obtenant 56,76% des voix. Dans la position de la principale opposante, Elisabeth Bonjean (Divers gauche) a engrangé 2 810 bulletins valides (43,23%). Ce triomphe au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Dax, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour ébranler cette suprématie ce dimanche, la minorité devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.