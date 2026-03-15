Résultat municipale 2026 à Dax (40100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dax a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dax, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dax [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien DUBOIS
Julien DUBOIS (33 élus) VIVONS DAX ! Notre énergie, votre avenir! 		6 832 84,13%
  • Julien DUBOIS
  • Martine DEDIEU
  • Grégory RENDE
  • Sarah PECHAUDRAL-DOURTHE
  • Pascal DAGES
  • Marie-Constance LOUBERE BERTHELON
  • Amine BENALIA-BROUCH
  • Marylène HENAULT
  • Guillaume LAUSSU
  • Martine ERIDIA
  • Julien RELAUX
  • Martine LALANNE
  • Patrice BOUCAU
  • Florence PEYSALLE
  • Vincent MORA
  • Isabelle LABORDE
  • Olivier COUSIN
  • Aline DUZERT
  • Jean-Paul DUBOURDIEU
  • Sandra LARTIGAU
  • Sofiane CAZAUBON
  • Tania BROUSSAUDIER
  • Sylvain DAUTREVAUX
  • Carine BROUSTAUT
  • Patrick STETIN
  • Fanny MESPLET
  • Hervé BORDA
  • Giséle CAMIADE
  • Michel GUILLEMIN
  • Clara HITON
  • Patrick ROUMEAU
  • Marianne CESCOUSSE
  • Eric IGNACEL
Viviane LOUMÉ-SEIXO
Viviane LOUMÉ-SEIXO (2 élus) Pour Dax à 100 % 		1 289 15,87%
  • Viviane LOUMÉ-SEIXO
  • Randy NEMOZ
Participation au scrutin Dax
Taux de participation 54,57%
Taux d'abstention 45,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 8 286

Source : ministère de l’Intérieur

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