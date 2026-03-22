Résultat municipale 2026 à Decazeville (12300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Decazeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Decazeville, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Decazeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick INNOCENTI
Patrick INNOCENTI (20 élus) POUR DECAZEVILLE, PLUS LOIN ENSEMBLE 		823 37,38%
  • Patrick INNOCENTI
  • Corinne MEDAL
  • Christian MURAT
  • Charlène LHERM
  • François MARTY
  • Merriel MAILLEBUAU
  • Frédéric COMBES
  • Raja SHAKARNA
  • Robert GARCIA
  • Isabelle JOUVAL
  • Henri LACOSTE
  • Sophie ESCRIBANO
  • Didier GAY
  • Amélie ROUQUETTE
  • Michel MADJESKI
  • Monique FARRET
  • Jean-Michel SENELIER
  • Marie-France SPANU
  • Christian NICKEL
  • Janine CHRISTOPHE
Romain SMAHA
Romain SMAHA (5 élus) Le moment est venu pour Decazeville 		760 34,51%
  • Romain SMAHA
  • Virginie AGUIAR
  • Jean-Paul DIEUDE
  • Brigitte ZARATE
  • Alain LONGEANIE
Florence BOCQUET
Florence BOCQUET (4 élus) DECAZEVILLE DEMAIN 		619 28,11%
  • Florence BOCQUET
  • Christian ROUSSEL
  • Christine COUDERC
  • Romain BROUZET
Participation au scrutin Decazeville
Taux de participation 64,02%
Taux d'abstention 35,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 256

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Decazeville - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick INNOCENTI
Patrick INNOCENTI (Ballotage) POUR DECAZEVILLE, PLUS LOIN ENSEMBLE 		748 36,76%
Romain SMAHA
Romain SMAHA (Ballotage) Le moment est venu pour Decazeville 		693 34,05%
Florence BOCQUET
Florence BOCQUET (Ballotage) DECAZEVILLE DEMAIN 		594 29,19%
Participation au scrutin Decazeville
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 2 106

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