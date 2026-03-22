Résultat municipale 2026 à Decazeville (12300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Decazeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Decazeville, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Decazeville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick INNOCENTI (20 élus) POUR DECAZEVILLE, PLUS LOIN ENSEMBLE
|823
|37,38%
|
|Romain SMAHA (5 élus) Le moment est venu pour Decazeville
|760
|34,51%
|
|Florence BOCQUET (4 élus) DECAZEVILLE DEMAIN
|619
|28,11%
|
|Participation au scrutin
|Decazeville
|Taux de participation
|64,02%
|Taux d'abstention
|35,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|2 256
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Decazeville - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick INNOCENTI (Ballotage) POUR DECAZEVILLE, PLUS LOIN ENSEMBLE
|748
|36,76%
|Romain SMAHA (Ballotage) Le moment est venu pour Decazeville
|693
|34,05%
|Florence BOCQUET (Ballotage) DECAZEVILLE DEMAIN
|594
|29,19%
|Participation au scrutin
|Decazeville
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|2 106
Election municipale 2026 à Decazeville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Decazeville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Decazeville.
L'actu des élections municipales 2026 à Decazeville
18:36 - Decazeville : le vote des électeurs l'année de la dissolution
La situation politique de Decazeville a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Decazeville avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,89% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Decazeville avaient ensuite favorisé Laurent Alexandre (Union de la gauche) avec 41,10% au premier tour, devant Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) avec 34,02%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Laurent Alexandre culminant à 57,07% des votes sur place.
15:57 - La liste Divers centre en tête à Decazeville lors de la dernière élection municipale
Les résultats des précédentes élections municipales à Decazeville ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour à l'époque, François Marty (Divers centre) a creusé l'écart en recueillant 65,19% des bulletins. Deuxième, Pascal Mazet (Divers gauche) a obtenu 661 bulletins valides (34,80%). Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Decazeville, ce décor pose les bases. Pour les forces d'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un challenge titanesque, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Decazeville
La finale se joue donc ce dimanche entre Romain Smaha sous l'étiquette LDVD, Patrick Innocenti sous l'étiquette LDVC et Florence Bocquet (LUG), comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens de la ville sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Decazeville.
11:59 - Second tour serré entre Patrick Innocenti et Romain Smaha
Dimanche dernier à Decazeville, le vote a vu 59,76 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Au terme de ce vote, c'est Patrick Innocenti (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 36,76 % des votes. Derrière, Romain Smaha (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 34,05 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 29,19 %, Florence Bocquet, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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