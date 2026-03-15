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19:16 - Le poids démographique et économique de Decazeville aux municipales En pleine campagne électorale municipale, Decazeville est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 025 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 367 entreprises, Decazeville est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (56,80%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 356 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,45%, Decazeville est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 592 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,54%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Decazeville, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Decazeville Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Decazeville en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,32% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 45,67% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 13,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Decazeville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 28,89% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 34,02% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 42,93% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Decazeville avant 2026 Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Decazeville, l'abstention touchait 46,46 % des inscrits, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux, l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 26,78 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 51,11 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 35,72 % au premier tour, contre 52,25 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire apparaît donc résolument comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre de cette élection municipale à Decazeville, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Decazeville La physionomie politique de Decazeville a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (28,89%). Laurent Alexandre (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Decazeville après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 41,10%. Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 34,02%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Alexandre culminant à 57,07% des voix localement.

14:57 - Les électeurs de Decazeville avaient franchement privilégié la gauche il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Decazeville tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 28,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,99%. Lors de la finale de l'élection à Decazeville, les électeurs accordaient 54,33% pour Emmanuel Macron, contre 45,67% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Decazeville plébiscitaient Laurent Alexandre (Nupes) avec 40,24% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,02% des suffrages. Cette physionomie politique de Decazeville révèle donc un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - À Decazeville, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur l'issue du scrutin S'agissant des contributions locales à Decazeville, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 176 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 902 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 47,38 % en 2024 (contre près de 26,69 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 189 010 € en 2024. Un produit qui est loin des 966 210 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,21 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Decazeville Les résultats des municipales précédentes à Decazeville ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, François Marty (Divers centre) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 1 238 bulletins (65,19%). Juste derrière, Pascal Mazet (Divers gauche) a rassemblé 34,80% des voix. Cette victoire au premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Decazeville, cette répartition historique des voix pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.