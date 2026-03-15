Résultat municipale 2026 à Decazeville (12300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Decazeville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Decazeville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Decazeville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick INNOCENTI
Patrick INNOCENTI POUR DECAZEVILLE, PLUS LOIN ENSEMBLE 		748 36,76%
Romain SMAHA
Romain SMAHA Le moment est venu pour Decazeville 		693 34,05%
Florence BOCQUET
Florence BOCQUET DECAZEVILLE DEMAIN 		594 29,19%
Participation au scrutin Decazeville
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 2 106

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Occitanie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Occitanie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Decazeville

En savoir plus sur Decazeville