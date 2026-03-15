Résultat municipale 2026 à Dechy (59187) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Dechy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Dechy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Dechy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles VAILLANT
Charles VAILLANT (22 élus) Une Equipe à votre Ecoute 		934 51,49%
  • Charles VAILLANT
  • Marthe MUSZALSKI QUAGLIO
  • Laurent VINCENT
  • Séverine DERUDAS
  • Jean-Paul SAFFER
  • Rosalia ZAFFUTO BURGEAT
  • Jérôme CARTIER
  • Amélie POUTRAIN
  • Sébastien TOURNANT
  • Agnès DOCQ VALLIN
  • Fabrizio QUAGLIO
  • Sandrine BATTIAU
  • Elhamdi BENGUESMIA
  • Pauline VINCENT
  • David BATTIAU
  • Lucie LONGUEVILLE
  • David LEGER
  • Brigitte HERBEAUX
  • Julien ZACCARDI
  • Saloua BENATSOU
  • Logan MARMET
  • Véronique MAJEROWICZ
Jean-Michel SZATNY
Jean-Michel SZATNY (7 élus) Pour Dechy, poursuivons ensemble avec Jean-Michel SZATNY 		880 48,51%
  • Jean-Michel SZATNY
  • Estelle MOUY
  • Didier FULGEROT
  • Thérèse PARISSEAUX
  • Didier LECOMTE
  • Patricia DELCOURT
  • Eric HALLERS
Participation au scrutin Dechy
Taux de participation 53,58%
Taux d'abstention 46,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 1 886

Source : ministère de l’Intérieur

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