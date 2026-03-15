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19:19 - Comment la composition démographique de Dechy façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants de Dechy peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 22,19%. De plus, le taux de familles propriétaires (49,39%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 019 euros/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,66%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,49%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Dechy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,75% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quelle influence du RN à Dechy aux élections de 2026 ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Dechy il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 43,27% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 65,06% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 35,47% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 46,72% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,26% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,85% pour le mouvement nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Matthieu Marchio.

16:58 - À Dechy, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 55,71 % à Dechy lors du dernier scrutin municipal, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors qu'à cause du Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 29,80 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 55,71 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 41,90 %, loin des 60,39 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée marquée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Cette variable à Dechy constituera en conséquence l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - Comment Dechy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le contexte politique de Dechy a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Dechy avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,26%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 13,26% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Dechy avaient ensuite placé en tête Matthieu Marchio (Rassemblement National) avec 52,85% au premier tour, devant Alain Bruneel (Union de la gauche) avec 35,26%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Dechy : des résultats particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Dechy s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Dechy tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 43,27% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 24,36%. Lors de la finale de l'élection à Dechy, les électeurs accordaient 65,06% pour Marine Le Pen, contre 34,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Dechy plébiscitaient Alain Bruneel (Nupes) avec 43,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alain Bruneel virant de nouveau en tête avec 53,28% des voix.

12:58 - À Dechy, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat En termes d'impôts locaux à Dechy, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 964 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 734 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 48,29 % en 2024 (contre environ 29,00 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 23 400 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 654 000 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,58 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat de la liste "" Pour Dechy, Continuons Ensemble Avec L'équipe De Jean-Michel Szatny"" à l'élection municipale de 2020 à Dechy À Dechy, les résultats des élections municipales de 2020 ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jean-Michel Szatny (Parti socialiste) a terminé en tête en recueillant 775 voix (50,81%). Derrière, Charles Vaillant (Divers gauche) a recueilli 49,18% des suffrages. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Dechy, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.