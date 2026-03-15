Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Décines-Charpieu sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Décines-Charpieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Décines-Charpieu
13:09 - Élections municipales 2020 à Décines-Charpieu : une élection pliée dès le premier round
Il peut se révéler édifiant d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Décines-Charpieu. Dès le premier tour de scrutin, Laurence Fautra (Les Républicains) a pris la première place en rassemblant 52,84% des suffrages. Sur la seconde marche, Erwan Desvergnes (Union de la gauche) a obtenu 23,83% des votes. Le trio de tête a été complété par Franck Pasquier (Divers centre), avec 795 suffrages (14,47%). Ce triomphe au premier tour de Laurence Fautra a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Décines-Charpieu, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Décines-Charpieu : les horaires d'ouverture
Le premier tour des municipales se déroule ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. À titre de rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Décines-Charpieu. Les 25 bureaux de vote de la ville de Décines-Charpieu sont ouverts de 8 h à 19 h pour accueillir les électeurs. Recevez les résultats des élections à Décines-Charpieu dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu
|Tête de listeListe
|
Laurence Fautra
Liste des Républicains
DECINES C'EST VOUS !!!
|
|
Tim Bouzon
Liste du Rassemblement National
PRESERVONS DECINES
|
|
Doriane Roux-Mouradian
Liste divers gauche
DECINES-CHARPIEU UNIE & CITOYENNE
|
|
Matthieu Vieira
Liste d'union à gauche
Décines Autrement
|
|
Nicolas Thierry
Liste de La France insoumise
Décines-insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Fautra (28 élus) Decines-charpieu c'est vous
|2 902
|52,84%
|
|Erwan Desvergnes (4 élus) Décines autrement - verte et humaine
|1 309
|23,83%
|
|Franck Pasquier (2 élus) En mode decines-charpieu
|795
|14,47%
|
|Kevin Naamane (1 élu) Rassemblement pour decines
|486
|8,84%
|
|Participation au scrutin
|Décines-Charpieu
|Taux de participation
|32,24%
|Taux d'abstention
|67,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 667
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Fautra (26 élus) Decines c'est vous
|4 063
|43,20%
|
|Jérôme Sturla (6 élus) Avec jérôme sturla, fiers de decines
|3 537
|37,61%
|
|Sandy Sagnard (3 élus) Union pour decines charpieu
|1 804
|19,18%
|
|Participation au scrutin
|Décines-Charpieu
|Taux de participation
|58,44%
|Taux d'abstention
|41,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|9 718
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence Fautra Decines c'est vous
|2 594
|30,80%
|Jérôme Sturla Avec jérôme sturla, fiers de decines
|2 567
|30,47%
|Sandy Sagnard Union pour decines charpieu
|2 240
|26,59%
|Michel Buronfosse Rassembler pour decines
|1 021
|12,12%
|Participation au scrutin
|Décines-Charpieu
|Taux de participation
|52,75%
|Taux d'abstention
|47,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,99%
|Nombre de votants
|8 772
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