Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les infos en direct

Programme de Tim Bouzon à Décines-Charpieu (PRESERVONS DECINES)

Sécurité et Incivilités

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Un déploiement de la présence policière 24h/24 et 7j/7 est prévu pour lutter contre l'insécurité croissante. La modernisation du système de vidéo-surveillance, avec l'augmentation du nombre de caméras, vise à renforcer la sécurité dans la commune.

Fiscalité et Pouvoir d'Achat

Une des priorités est de baisser les taux locaux d'imposition afin de redonner du pouvoir d'achat aux habitants. Cette mesure est essentielle pour alléger la pression fiscale qui pèse sur les familles. L'objectif est de rendre la vie quotidienne plus abordable pour tous les citoyens de la commune.

Développement du Centre-Ville

La création d'une foncière commerciale est envisagée pour reconquérir le centre-ville et dynamiser son attractivité. De nouveaux parkings seront également construits pour faciliter l'accès à cette zone. Ces initiatives visent à revitaliser le cœur de la ville et à encourager les manifestations populaires et festives.

Engagement Municipal

Le candidat se positionne comme un maire accessible et exigeant dans la gestion des affaires municipales. Il souhaite rétablir l'autorité municipale et protéger le cadre de vie des habitants. L'engagement de l'équipe est de travailler pour une municipalité qui agit et répond aux attentes des citoyens.