Résultat de l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Décines-Charpieu

Tête de listeListe
Laurence Fautra
Laurence Fautra Liste des Républicains
DECINES C'EST VOUS !!!
  • Laurence Fautra
  • José Amoros
  • Lesly Chamard
  • Jean-Emmanuel Alloin
  • Dany-Claude Zartarian
  • Vladimir Da Silva Dias
  • Sylvie Moulin
  • Denis Djorkaeff
  • Alexandra Foulhoux
  • José Mercader
  • Sandrine Alaimo
  • Samir Guesmia
  • Martine Penard
  • Hocine Manseri
  • Marion Boix
  • Xavier Laprugne
  • Laure Contrastin
  • Denis Vizades
  • Anaïs Dolmadjian
  • Franck Solforosi
  • Jennifer Raballand
  • Guillaume Pierre
  • Julie Dagnet
  • Hervé Dalichamp
  • Anne Siaudeau
  • Armand Grigoryan
  • Emmanuelle Richard
  • Jérémie Géa
  • Manuela Leblanc
  • Josselin Ricard
  • Aurélie Mantione
  • Frédéric Reynaud
  • Gina Deleuze
  • Arthur Nighoghossian
  • Emma Chahinian
  • Patrick Bonet
  • Patricia Zajicek
Tim Bouzon
Tim Bouzon Liste du Rassemblement National
PRESERVONS DECINES
  • Tim Bouzon
  • Isabelle Dervahanian
  • Roman Petrovic
  • Marina Ferreira
  • Tigran Khalatyan
  • Leslie Vollet
  • Alexy Martel
  • Amélie Bonilla
  • Sofiane Ghoubali
  • Alexandrine Mikunda
  • Albin Guion
  • Cindy Fully
  • Aurélien Charvet
  • Martine Martinez
  • Marc Glaneux
  • Elona-Rose Filizoglu
  • Jean-Claude Naréjos
  • Christelle Quinon
  • Maxime Piveteau
  • Pascale Morel
  • Bruno Galy
  • Noëlle Liaudet
  • Roger Quinon
  • Huguette Page
  • Patrick Filizoglu
  • Pauline Gadoud
  • Dylan Petrovic
  • Martine Turquet
  • Brahim Hamadou
  • Maria Duarte
  • Théo Chochois
  • Chantal Roussel
  • Vincent Vial
  • Bojana Petrovic
  • Philippe Terreaux
Doriane Roux-Mouradian
Doriane Roux-Mouradian Liste divers gauche
DECINES-CHARPIEU UNIE & CITOYENNE
  • Doriane Roux-Mouradian
  • Abdelmajid Benyoub
  • Christelle Facchielli
  • François Gropeaux
  • Martine Ripplinger
  • Thomas Gonzalez Navarro
  • Alexia Luangvija
  • Augustin Gomez
  • Marie-Annick Boisseau
  • Salim Nasr
  • Anouche Leylekian
  • Jean-Claude Tavares
  • Christelle Bouteillon
  • Leo Gelin
  • Mona Mnasry
  • David Hovhannissian
  • Jessica Beaurain
  • Rabah Melouk
  • Nicolina Maio
  • Kirkor Alyanakian
  • Rayssa Mohamed Bilal
  • Andre Colson
  • Marie-Thérèse Job
  • Arifine Mahathy
  • Samira Guitouf
  • Morgan Montigny
  • Marjorie Fournier
  • Serge Vido
  • Jessica Giamberardino
  • Dylan Sibuet
  • Yasmine Noui
  • Pierre-Amael Noailly Charny
  • Natalie Goncalves
  • Said Hakkar
  • Sabina Dautovic
Matthieu Vieira
Matthieu Vieira Liste d'union à gauche
Décines Autrement
  • Matthieu Vieira
  • Dominique Credoz
  • Thierno Touré
  • Anna Jambon-Gazazian
  • Hugo Salmon
  • Nathalie Poloce
  • Bernard Roullet
  • Emmanuelle Lonjaret
  • Nicolas Subileau
  • Diane Sevrin
  • Joseph Ripoll
  • Catherine Durousset
  • Thierry Argant
  • Anne Specq
  • Boualem Chaboune
  • Adèle Dequincey
  • Jean-Luc Boulat
  • Sylvie Platroz
  • Frédéric Sohe
  • Nelssa Pereira
  • Jean-François Gonnet
  • Delphine Bordet
  • Anthony Moulin
  • Sandrine Bertet-Schneider
  • Gilles Bernardin
  • Djamila Chikhaoui
  • Valentin Baguenard
  • Marie-Joséphine Dusonchet
  • Michel Laurent
  • Elise Perpinial
  • Ambroise Cadorel
  • Christine Essogo
  • Serge Taradoux
  • Juliette Urvoy
  • Daniel Woltschonok
Nicolas Thierry
Nicolas Thierry Liste de La France insoumise
Décines-insoumise
  • Nicolas Thierry
  • Meriam Gharbi
  • Joris Martins
  • Malika Messaï
  • Louis-Marie Malfoy
  • Marie Jose Alliot
  • Doudou Salumu Dunia
  • Sandrine Gibout
  • Mohamed Menaa
  • Ryhanna Marween Bouchareb
  • Naîm Ben Allal
  • Jamila Idrani
  • Samir Foudil
  • Maryline de Campos
  • Mohamed Salah
  • Rachenne Bouchareb
  • Alexandre Hernandez
  • Cecile Gavelle
  • Benjamin Habasque
  • Samra Djellal
  • Gaylord Mvovi
  • Siem Djemil
  • Marc Monnet
  • Méline Fanjul
  • Aymeric Paccoud
  • Manel Badreddine
  • Housam Eidi
  • Jacqueline Joufret
  • Andrew Arnaud
  • Leïla Benamara
  • Nicolas Holler
  • Tasnim Eidi
  • Jean-Philippe Katz
  • Rim Jebali
  • Guillaume Robert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Fautra
Laurence Fautra (28 élus) Decines-charpieu c'est vous 		2 902 52,84%
  • Laurence Fautra
  • Jean-Emmanuel Alloin
  • Dany-Claude Zartarian
  • Denis Djorkaeff
  • Sylvie Moulin
  • José Amoros
  • Lesly Clamaron
  • José Mercader
  • Sophie Nabeth
  • Daniel Danielian
  • Martine Penard
  • Guillaume Schroll
  • Angèle Boyadjian
  • Hocine Manseri
  • Manuela Leblanc
  • Vladimir Da Silva Dias
  • Nathalie Darrieumerlou
  • Mohamed Rabehi
  • Charlotte Perrin
  • Denis Vizades
  • Eloïse Cocco
  • Samir Guesmia
  • Gina Deleuze
  • Patrick Bonet
  • Nicole Astier
  • David Bourgeay
  • Fathia Batista
  • Alain Wantersten
Erwan Desvergnes
Erwan Desvergnes (4 élus) Décines autrement - verte et humaine 		1 309 23,83%
  • Erwan Desvergnes
  • Doriane Roux-Mouradian
  • Thierry Argant
  • Dominique Credoz
Franck Pasquier
Franck Pasquier (2 élus) En mode decines-charpieu 		795 14,47%
  • Franck Pasquier
  • Isabelle Perriet-Roux
Kevin Naamane
Kevin Naamane (1 élu) Rassemblement pour decines 		486 8,84%
  • Kevin Naamane
Participation au scrutin Décines-Charpieu
Taux de participation 32,24%
Taux d'abstention 67,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 667

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Fautra
Laurence Fautra (26 élus) Decines c'est vous 		4 063 43,20%
  • Laurence Fautra
  • Mohamed Rabehi
  • Sylvie Moulin
  • Christophe Pouget
  • Martine Penard
  • Julien Finand
  • Dominique Amadieu
  • Bertrand Abrial
  • Dany-Claude Zartarian
  • Denis Djorkaeff
  • Catherine Agoupian
  • Alain Wantersten
  • Sylvie Reveil
  • Lucien Prinzivalli
  • Sandra Chiritian
  • Lionel Forest
  • Anny Darjinoff
  • Jean-Emmanuel Alloin
  • Brigitte Madoyan
  • Jérôme Pouquet
  • Véronique Jacquin
  • Jean-Yves Richard
  • Brigitte Stella
  • Laurent Deville
  • Bérénice Thibault
  • Philippe Petit
Jérôme Sturla
Jérôme Sturla (6 élus) Avec jérôme sturla, fiers de decines 		3 537 37,61%
  • Jérôme Sturla
  • Pascale Quenot
  • Olivier Arsac
  • Béatrice Moderne
  • Jean-Luc Martinez
  • Dominique Lahalle
Sandy Sagnard
Sandy Sagnard (3 élus) Union pour decines charpieu 		1 804 19,18%
  • Sandy Sagnard
  • Christel Simon
  • Franck Buronfosse
Participation au scrutin Décines-Charpieu
Taux de participation 58,44%
Taux d'abstention 41,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 9 718

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence Fautra
Laurence Fautra Decines c'est vous 		2 594 30,80%
Jérôme Sturla
Jérôme Sturla Avec jérôme sturla, fiers de decines 		2 567 30,47%
Sandy Sagnard
Sandy Sagnard Union pour decines charpieu 		2 240 26,59%
Michel Buronfosse
Michel Buronfosse Rassembler pour decines 		1 021 12,12%
Participation au scrutin Décines-Charpieu
Taux de participation 52,75%
Taux d'abstention 47,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,99%
Nombre de votants 8 772

Villes voisines de Décines-Charpieu

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